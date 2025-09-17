Tulsa King rinnovata per una quarta stagione

Paramount+ ha formalmente rinnovato il popolare crime drama di Taylor Sheridan, Tulsa King, con Sylvester Stallone, per una quarta stagione. La notizia arriva la sera dell’evento sul red carpet della terza stagione a New York e in vista del debutto della stagione su Paramount+ domenica 21 settembre. Deadline ha appreso in esclusiva che c’è un cambio al timone per la quarta stagione, con il ritorno di Terence Winter come produttore esecutivo e capo sceneggiatore e l’uscita dello showrunner della terza stagione, Dave Erickson.

Il creatore di Boardwalk Empire, Winter, è stato produttore esecutivo e showrunner della prima stagione di Tulsa King. Si è dimesso da showrunner dopo la fine della stagione, prima di tornare nella serie come capo sceneggiatore/produttore esecutivo nella seconda stagione. Ha lavorato principalmente nella stanza degli sceneggiatori, con il regista Craig Zisk che si occupava dei compiti di showrunner sul set. “Siamo stati tutti sulla stessa lunghezza d’onda creativa”, ha detto Winter all’epoca del suo ritorno.

La trama e il cast della stagione 3 di Tulsa King

Come annunciato in precedenza, la terza stagione di “Tulsa King” debutterà il 21 settembre. Come nelle stagioni precedenti, i nuovi episodi saranno disponibili ogni settimana. La descrizione ufficiale della terza stagione recita: “Man mano che l’impero di Dwight si espande, aumentano anche i suoi nemici e i rischi per la sua banda. Ora deve affrontare i suoi avversari più pericolosi a Tulsa: i Dunmire, una potente famiglia di vecchia data che non rispetta le regole del vecchio mondo, costringendo Dwight a lottare per tutto ciò che ha costruito e a proteggere la sua famiglia“.

Oltre a Stallone, il cast della terza stagione include: Martin Starr, Jay Will, Annabella Sciorra, Neal McDonough, Robert Patrick, Beau Knapp, Bella Heathcote, Chris Caldovino, McKenna Quigley Harrington, Mike “Cash Flo” Walden, Kevin Pollak, Vincent Piazza, Frank Grillo, Michael Beach, James Russo, con Garrett Hedlund e Dana Delany.

Samuel L. Jackson sarà guest star in diversi episodi prima di dirigere la serie spin-off “NOLA King”. Lo show, che ha ricevuto il via libera all’inizio di luglio, dovrebbe iniziare le riprese all’inizio del 2026. Jackson interpreterà un amico di Dwight conosciuto in prigione che viene mandato a Tulsa per ucciderlo, ma che finisce per essere ispirato dall’organizzazione di Dwight al punto da tornare a New Orleans per affermarsi nella malavita della città.