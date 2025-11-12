Alien – Pianeta Terra: confermata la seconda stagione su FX

Il destino della seconda stagione di Alien – Pianeta Terra è stato finalmente svelato. Dopo la messa in onda dell’ultimo episodio della prima stagione il 23 settembre, i fan erano in trepidante attesa di sapere se la serie di successo avrebbe avuto un seguito. Come dimostrano il punteggio critico “Certified Fresh” del 94% su Rotten Tomatoes e il punteggio Must-Watch di 85 su Metacritic, le recensioni di Alien: Earth sono state incredibilmente positive, poiché la prima serie televisiva del franchise ha ricevuto elogi significativi per la sua narrazione cinematografica e originale.

Ora, FX ha confermato che Alien – Pianeta Terra è stato rinnovato per la seconda stagione e le riprese inizieranno a Londra nel 2026. La seconda stagione debutterà su FX e Hulu negli Stati Uniti e su Disney+ a livello internazionale.

Il rinnovo arriva mentre il creatore della serie, Noah Hawley, firma un nuovo accordo globale con Disney Entertainment Television. Di seguito le dichiarazioni sul rinnovo e sul nuovo accordo di Hawley da parte del presidente di FX John Landgraf e di Eric Schrier, presidente di Disney Television Studios & Global Original Television Strategy:

John Landgraf: È stato un grande privilegio lavorare con Noah per oltre un decennio ad alcune delle migliori e più importanti serie di FX, e siamo entusiasti di prolungare la nostra collaborazione anche in futuro. Noah non smette mai di sorprenderci con storie davvero originali, e la sua capacità unica di dar loro vita in modo vivace come regista, produttore e sceneggiatore lo rende straordinario. Non vediamo l’ora di lavorare alla prossima stagione di Alien: Earth, così come ad altri progetti futuri altrettanto entusiasmanti in fase di sviluppo avanzato.

Eric Schrier: Ho imparato in prima persona che Noah era un talento unico mentre lavoravamo a Fargo alla FX. Ha continuato a realizzare molti dei migliori programmi televisivi e non potrei essere più entusiasta del fatto che Noah continuerà la sua collaborazione con la FX e la amplierà alla Disney Entertainment Television.

Hawley ha anche rilasciato una dichiarazione sul suo nuovo accordo, sulla sua gratitudine alla FX per aver sostenuto il suo lavoro sin da Fargo nel 2014 e su quanto sia entusiasta di continuare Alien – Pianeta Terra.

Sono entusiasta che questo accordo ampliato apra le porte a nuove opportunità in tutta la Disney Entertainment Television. FX ha sempre sostenuto una narrazione audace e incentrata sui personaggi. Fin dall’inizio con Fargo, mi hanno incoraggiato a correre rischi creativi e a seguire la storia ovunque mi portasse. Sono grato di poter continuare a esplorare il mondo di Alien: Earth insieme ai nostri partner, al cast e alla troupe mentre iniziamo il prossimo capitolo.

Le conseguenze dell’acquisizione di Wendy nel finale di Alien – Pianeta Terra: Stagione 1 saranno esplorate, insieme ad altre trame chiave, ora che il prequel sta ufficialmente tornando. La stagione 2 vedrà anche lo show avvicinarsi alla linea temporale del film originale Alien (1979) e agli eventi che coinvolgono Ellen Ripley (Sigourney Weaver) a bordo della Nostromo.

Poiché la serie è stata appena rinnovata e le riprese inizieranno nel 2026, la finestra di rilascio più probabile è il 2027, il che comporterebbe una pausa di circa due anni tra una stagione e l’altra.

Sebbene l’obiettivo immediato di Hawley sia Alien: Pianeta Terra stagione 2, la sua dichiarazione e il nuovo accordo indicano che si occuperà anche di altri progetti per FX e Disney. Prima di Alien: Earth, è stato anche il creatore e showrunner di Fargo e Legion della FX, e tutte e tre le serie hanno ricevuto ampi consensi dalla critica e sono state rinnovate per più stagioni.

Il cast della seconda stagione non è ancora stato confermato, ma si prevede il ritorno di Sydney Chandler, Alex Lawther, Essie Davis, Babou Ceesay, Samuel Blenkin e Timothy Olyphant.

La conferma del rinnovo della seconda stagione di Alien: Earth arriva meno di una settimana dopo il debutto nelle sale di Predator: Badlands, che contiene significativi collegamenti con il franchise di Alien. Tra la continuazione di Alien: Earth e il weekend di apertura da record al botteghino di Predator: Badlands, è stata una settimana significativa per entrambi gli iconici franchise di fantascienza.