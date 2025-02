American Murder: Il caso Gabby Petito, la storia vera dietro alla docuserie Netflix

Doveva essere l’avventura di una vita per Gabby Petito, 22 anni, e il suo fidanzato Brian Laundrie. Ispirati dai social media che raccontano vite glamour on the road, nel 2021 i due hanno acquistato un furgone per viaggiare attraverso l’America, desiderosi di esplorare le vaste meraviglie naturali della nazione. Per quattro mesi, Petito e Laundrie avrebbero soggiornato in diversi parchi nazionali americani, mentre lei avviò un blog e un account YouTube per raccontare il loro viaggio.

Ma la vacanza da sogno si è conclusa in tragedia. Dopo almeno una lite domestica tra lei e Laundrie, contraddetta dalla sua brillante presenza sui social media, Petito è scomparsa nel 2021 e non sarebbe mai più tornata a casa. Il suo corpo è stato ritrovato il 19 settembre 2021. American Murder: Il caso Gabby Petito, una nuova serie di documentari in tre parti, ora disponibile su Netflix, racconta la storia della vita e della morte di Petito attraverso interviste ai suoi amici e familiari, e ripercorre come la ricerca di lei abbia suscitato l’interesse nazionale. Ecco cosa c’è da sapere su American Murder: Il caso Gabby Petito.

Come Gabby Petito e Brian Laundrie sono diventati parte della #vanlife

Petito e Laundrie sono diventati amici dopo essersi conosciuti alla Bayport-Blue Point High School di Bayport, New York. Dopo essersi diplomati nel 2017, i due hanno iniziato a frequentarsi nel 2019 e Petito si è trasferita a North Point, in Florida, per vivere con la famiglia di Laundrie. Vivere lì è stata un’esperienza spiacevole per Petito, come racconta la sua amica Rose Davis nella serie. Ha faticato a andare d’accordo con la famiglia di Brian, soprattutto con sua madre Roberta. Il disagio è stato aggravato dal comportamento sempre più controllante di Laundrie. In un’occasione, ha rubato il portafoglio e la carta d’identità di Petito per impedirle di uscire con Davis, come si legge in American Murder, che mostra i messaggi di testo di Petito e Laundrie. Petito e Laundrie condividevano l’interesse per i lunghi viaggi in auto, i parchi nazionali e i viaggi negli Stati Uniti, compreso il viaggio in auto da New York alla California. Nel luglio 2020, la coppia si è fidanzata.

Per risparmiare per un’avventura attraverso il paese, Gabby ha svolto vari lavori, tra cui quello di tecnico di farmacia e di cameriera da Taco Bell. Ha acquistato un Ford Transit Connect del 2012 e la coppia lo ha rimodellato per renderlo vivibile per quella che doveva essere un’avventura di quattro mesi alla scoperta di vari parchi nazionali. Il 2 luglio 2021, un anno dopo il loro fidanzamento, sono partiti da New York. Petito aveva intenzione di documentare il viaggio su YouTube con l’account Nomadic Statik e sul suo account Instagram, il cui profilo recita “viaggiare per il mondo nel nostro piccolo furgone #vanlife”.

Gabby Petito è stata data per dispersa, il che ha portato a un’indagine

Il 12 agosto 2021, la polizia ha ricevuto una chiamata al 911 a Moab, Utah, in cui si affermava che un uomo stava aggredendo una ragazza in un furgone di passaggio. La polizia ha trovato il veicolo ed è intervenuta: era il furgone di Petito. Sulla base delle storie raccontate alla polizia da una Petito in preda al panico e da una Laundrie calma, si è giunti alla conclusione che Laundrie fosse vittima di una violenza domestica. Rifiutandosi di sporgere denuncia, la coppia fu separata per la sera: Laundrie fu portata in un hotel e Petito rimase nel furgone. Il giorno dopo continuarono il viaggio. Una settimana dopo, fu pubblicato il primo video di Petito su YouTube, intitolato “Van Life | Building Our Van Life Journey”, pieno di immagini della coppia che sorride, ride e si bacia.

Nonostante l’aspetto patinato sui social media, le cose non stavano migliorando per la coppia. Il 25 agosto, Petito ha pubblicato su Instagram per l’ultima volta. In quel periodo, Petito ha smesso di rispondere ai messaggi. La sua famiglia e i suoi amici l’hanno contattata più volte, ma Petito non ha mai risposto. Il 27 agosto, la madre di Petito ricevette uno strano messaggio dal telefono di Gabby: “Puoi aiutare Stan, continuo a ricevere i suoi messaggi vocali e le chiamate perse”. Il messaggio si riferiva al nonno di Petito, ma Gabby non lo aveva mai chiamato per nome.

L’11 settembre, la madre di Petito ha denunciato la scomparsa della figlia al dipartimento di polizia della contea di Suffolk, New York. Questo ha portato a una scoperta sorprendente da parte della polizia nel sud-ovest della Florida. Laundrie non solo era tornata a casa dei suoi genitori con il furgone di Petito, ma non era con lui. La famiglia Laundrie ha assunto un avvocato e si è rifiutata di aiutare le indagini della polizia.

La storia di Petito ha suscitato un notevole interesse a livello nazionale. Online, investigatori amatoriali di TikTok hanno esaminato ogni dettaglio nell’archivio dei suoi post e analizzato ogni nuovo sviluppo del caso. L’indagine per ritrovarla si è estesa per oltre 3200 chilometri mentre la polizia cercava di ripercorrere i passi di Petito.

Cosa è successo a Gabby Petito?

L’indagine ha portato la polizia in diversi luoghi, tra cui il Grand Teton National Park nel Wyoming, dove il suo telefono è stato utilizzato l’ultima volta, che copre 125.000 ettari. La polizia ha chiesto aiuto a chiunque avesse informazioni potenziali, il che ha portato alla sorprendente scoperta di un altro blogger di #vanlife che ha esaminato attentamente i suoi filmati per trovare immagini del furgone di Petito, situato a Spread Creek nel Grand Teton. Tre settimane dopo l’inizio delle ricerche, il 19 settembre 2021, è stato trovato il corpo di Petito. Gli investigatori ritengono che la scena sia stata inscenata. Un’autopsia ha poi rivelato che Petito è morta per strangolamento.

Gli amici e la famiglia di Petito sono stati comprensibilmente devastati dalla notizia della sua morte. “Sono crollato a terra”, ricorda il suo patrigno, Jim Schmidt, che si era recato nel Wyoming per aiutare a trovare Gabby, quando ha saputo la notizia. “E ho dovuto prendere il telefono, riprendermi e chiamare Niki, Joe e Tara in una teleconferenza, e dire loro, a 3.200 km di distanza, che nostra figlia era morta”. Un’amica di Petito del liceo dice nella serie: ‘Quando è arrivata la notizia che avevano trovato il suo corpo… volevo solo spegnerlo o svegliarmi, come se fosse un brutto sogno o qualcosa del genere’.

Che cosa è successo a Brian Laundrie?

American Murder rivela i dettagli dei tentativi di Laundrie di crearsi un alibi. Il 29 agosto ha fatto numerose telefonate ai suoi genitori dicendo che Gabby era “sparita” e che aveva bisogno di aiuto, e loro hanno chiamato immediatamente un avvocato. Laundrie ha fatto l’autostop due volte per tornare al furgone dal luogo in cui aveva lasciato il corpo di Petito. Lì, ha creato una conversazione tra lui e Gabby tramite messaggi di testo sui loro telefoni per far sembrare che non fossero fisicamente insieme. Laundrie ha anche effettuato una transazione su Zelle, trasferendo 700 dollari dal conto di Petito al suo, con la nota “Addio Brian, non ti chiederò mai più nulla”.

La scoperta del corpo di Petito ha permesso agli investigatori di ricostruire gli ultimi momenti della sua vita. Il 27 agosto 2021, Petito è stata vista con Laundrie intorno all’una di pomeriggio a Jackson, Wyoming, in un ristorante chiamato Mary Piglets: un testimone ha detto che stavano litigando. American Murder rivela che Petito ha chiamato il suo ex fidanzato, ma lui era al lavoro e non poteva rispondere al telefono. La coppia è stata poi individuata dalle telecamere di sicurezza di un Whole Foods nelle vicinanze alle 14:13. Quel filmato è l’ultima volta che Petito è stata vista viva. Dopo Whole Foods, si sono diretti a Spread Creek, dove sono arrivati intorno alle 18:00. Due ore dopo, alle 20:32, Petito stava riordinando i file sul suo computer: la polizia ritiene che questi siano stati i suoi ultimi momenti di vita.

Il 20 settembre 2021, il giorno dopo il ritrovamento dei resti di Petito, la polizia ha eseguito un mandato di perquisizione a casa di Laundrie, ma Brian era scomparso, dicendo ai suoi genitori una settimana prima che sarebbe andato a fare un’escursione. I genitori non denunciarono la sua scomparsa, poiché si aspettavano che tornasse. Si trovava da qualche parte nel Myakkahatchee Creek Environmental Park, che si estende per oltre 20.000 acri. Trentasette giorni dopo la denuncia di scomparsa di Laundrie, i suoi genitori scoprirono i suoi resti il 20 ottobre a Carlton Reserve.

Insieme al corpo di Laundrie è stata trovata una lettera in cui ammetteva di aver ucciso Gabby, sostenendo di averla fatta morire dopo che aveva avuto uno strano incidente e provava un dolore insopportabile, anche se questo non è coerente con l’autopsia. Nel 2022, la famiglia Petito-Schmidt ha intentato una causa per omicidio colposo contro i genitori di Brian, Roberta e Chris, che è stata risolta per 3 milioni di dollari. Non sono state presentate accuse penali contro la famiglia Laundrie.