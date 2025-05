X-Files: Gillian Anderson parla del reboot di Ryan Coogler e se tornerà o meno

Con Ryan Coogler pronto a tuffarsi negli incredibili misteri dell’universo di X-Files, la star della serie originale Gillian Anderson ha espresso la sua opinione sulla possibilità di partecipare al reboot in arrivo. La serie originale, incentrata su una coppia di agenti dell’FBI, è andata in onda dal 1993 al 2002 per nove stagioni e 202 episodi, prima di tornare nel 2016 con una continuazione di sei episodi. In X-Files, Anderson interpretava Dana Scully, la partner scettica di Fox Mulder, il personaggio più aperto interpretato da David Duchovny.

Durante la sua apparizione al programma This Morning di ITV, Anderson ha affrontato la questione della sua partecipazione al reboot di X-Files, da tempo in fase di sviluppo, diretto da Coogler. Ha confermato di aver parlato con il regista di Sinners per augurargli buona fortuna nella rivisitazione della serie, affermando anche che sarebbe disposta a tornare se Coogler la contattasse e se personalmente ritenesse che il ruolo fosse adatto a lei. Ecco la risposta completa di Anderson:

Gli ho parlato e gli ho detto: “Se qualcuno dovesse farlo, penso che tu sia la persona perfetta e ti auguro buona fortuna, chiamami”. A un certo punto, se il telefono squilla e la proposta è buona e mi sembra il momento giusto, forse.

Cosa significa la risposta di Gillian Anderson per il reboot di X-Files

La serie potrebbe non riunire la coppia protagonista

In precedenza, Coogler aveva espresso la sua opinione sul possibile coinvolgimento di Anderson in un’intervista con Last Podcast on the Left, in cui aveva dichiarato di sperare di poter lavorare con la star della serie originale e di essere ottimista sul futuro della serie. Pertanto, sebbene né Coogler né Anderson abbiano confermato esplicitamente il coinvolgimento della star, è chiaro che entrambi i creativi sono aperti alla possibilità che lo sviluppo proceda in una direzione che preveda il ritorno di Scully. Tuttavia, mentre Scully potrebbe tornare, il ritorno dell’altra metà del duo dell’FBI è meno certo.

Sebbene non abbia dichiarato apertamente che tornerà nel ruolo di Mulder, Duchovny ha affermato in un’intervista del 2024 di essere meno determinato a tornare e che la possibilità non pesava troppo sulla sua mente.

Sebbene abbia affermato di essere certo che gli sceneggiatori della serie sarebbero stati in grado di creare un degno seguito in un contesto moderno, ha anche dichiarato di essere più concentrato sul vedere lo show svilupparsi da outsider. Pertanto, non è chiaro se la serie potrà tornare allo status quo con Mulder e Scully come protagonisti.