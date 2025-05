L’esorcista (The Exorcist, 1973), la spiegazione del finale

L’esorcista (The Exorcist, 1973) di William Friedkin è un argomento complesso da spiegare in modo esaustivo. La saga è nota per il suo profondo simbolismo e l’uso di esseri soprannaturali lascia spesso spazio ad allegorie relative alla condizione umana attraverso la capacità di provare paura. L’esorcista segue Regan MacNeil (Linda Blair), una ragazzina che incontra un potente demone malvagio che prende il controllo del suo corpo. La madre di Regan, Chris (Ellen Burstyn), temendo per la figlia e disperata dopo una serie di consulti medici senza esito, si rivolge alla Chiesa per chiedere aiuto.

I padri Merrin e Karras arrivano a casa dei MacNeil per tentare di salvare la vita di Regan dal demone che abita il suo corpo. Scoprono che si tratta di un essere potente chiamato Pazuzu e si mettono all’opera per eseguire il pericoloso ma fondamentale esorcismo che è l’unica possibilità di sopravvivenza per Regan dopo il suo incontro con il male. Sebbene l’esorcismo costi la vita a entrambi i sacerdoti, Pazuzu viene bandito. La traumatica esperienza riavvicina Regan e Chris e rinnova la loro fede nella Chiesa in vista dei sequel di L’esorcista.

La spiegazione dell’ispirazione reale de L’esorcista

L’esorcismo originale fu quello di Roland Doe

Sebbene possa non sembrare il candidato più probabile per l’etichetta “basato su fatti reali”, L’esorcista era in realtà basato su una storia vera. Il film di Friedkin è stato adattato dall’omonimo romanzo di William Peter Blatty. Tuttavia, il libro di Blatty è stato ispirato dalla lettura da parte dell’autore del rapporto su Roland Doe, successivamente identificato come l’ingegnere della NASA Ronald Hunkeler. La vera storia de L’esorcista era quella di Roland Doe, un ragazzino di Cottage City, nel Maryland, che negli anni ’40 avrebbe subito un’ossessione demoniaca e un esorcismo molto simili a quelli del film.

La storia di Roland Doe coinvolge una tavola Ouija che gli era stata regalata da una zia morta poco dopo e numerosi eventi inspiegabili, tra cui strani rumori, oggetti volanti e rumori all’interno delle pareti. Roland divenne in seguito insolitamente aggressivo nei confronti di un prete in visita e presentava graffi innaturali sul corpo prima che venisse finalmente eseguito un esorcismo.

L’esorcismo di Roland ebbe presumibilmente successo e il ragazzo continuò a vivere una vita significativa.

Proprio come nel film, l’esorcismo di Roland avrebbe avuto successo e il ragazzo avrebbe continuato a vivere una vita significativa. Il fatto che abbia un fondamento nella realtà non fa che rafforzare l’affermazione che L’esorcista è il film horror più spaventoso mai realizzato. Nonostante la sua drammatizzazione, la storia del film sarebbe basata su una storia vera.

Il vero significato del medaglione di padre Karras

Il medaglione protegge padre Karras dai demoni

L’importanza del medaglione di padre Karras non è esplicitamente esplorata in L’esorcista, ma è suggerita attraverso sottintesi e indizi visivi. Il medaglione di Karras funge da protezione contro la possessione, poiché Pazuzu non è in grado di fargli del male prima di strapparglielo. Una volta che il medaglione non è più al collo di Karras, ma nelle mani di Regan, Pazuzu lascia il corpo di Regan ed entra in Karras, permettendo al prete di saltare dalla finestra, uccidendo sia se stesso che Pazuzu.

Il ruolo di Giuseppe nella vita di Gesù rispecchia quello di Karras nella vita di Regan

È interessante notare che il medaglione indossato da padre Karras in L’esorcista raffigura l’immagine di San Giuseppe, padre adottivo di Gesù. Giuseppe è il santo patrono della morte santa, il che è particolarmente appropriato considerando il destino finale di Karras, che muore mentre uccide un demone per salvare una bambina. Il ruolo di Giuseppe nella vita di Gesù rispecchia anche quello di Karras nella vita di Regan: il prete funge da sostituto simbolico del padre assente della ragazza, e il suo medaglione suggerisce che il suo sacrificio dovrebbe essere considerato parte di quel ruolo.

L’esorcista vede la scienza soccombere alla fede

I medici non sono riusciti a salvare Regan

Uno dei temi chiave de L’esorcista è il trionfo della fede. Il primo istinto di Chris MacNeil quando Regan viene posseduta è quello di contattare medici e altri professionisti sanitari, ma questi non riescono a trovare una soluzione per curarla. La storia de L’esorcista vede il male assediare Regan MacNeil, e solo la fede la salva.

Questo tema si estende anche a padre Karras. Egli mostra di aver avuto una crisi di fede, ed è solo riaffermando la sua religione che riesce a salvare Regan nel finale de L’esorcista. Il sottotesto non è puramente religioso, però: è più un’analisi dell’idea che non tutti gli aspetti dell’esperienza umana possono essere spiegati dalla scienza.

L’esorcista parla della disgregazione della famiglia tradizionale

Il film sostiene che un bambino ha bisogno di una famiglia completa

Forse il tema più significativo e profondo de L’esorcista è il simbolismo della famiglia. Regan inizia il film come parte di una famiglia distrutta, con un rapporto particolarmente teso con la madre. L’esorcista spiega che, senza una figura paterna nella sua vita, le forze del male assillano Regan, e solo abbracciando il calore paterno di Merrin e Karras il potere di Pazuzu sulla ragazza viene spezzato. C’è un simbolismo evidente nella vita familiare di Regan.

Ciò implica che i bambini hanno bisogno di una famiglia unita per superare indenni l’infanzia. L’esorcista esplora alternative alla genitorialità tradizionale: alcuni bambini cadono preda di influenze dannose, mentre altri trovano un senso di appartenenza in istituzioni o organizzazioni, come la Chiesa. La presenza di due sacerdoti, padre Merrin e padre Karras, rende il simbolismo evidente: l’orrore de L’esorcista deriva dalla nozione obsoleta che il crollo della tradizione possa avere un effetto negativo sui bambini.

Il vero significato del finale de L’esorcista

Il finale de L’esorcista spiega molto del messaggio generale del film. L’assenza del padre di Regan crea un vuoto nella sua vita, che, nonostante le migliori intenzioni della madre, viene riempito da un demone. Gli sforzi di un genitore single non sono sufficienti a liberare Regan da Pazuzu: per salvarla dalla dannazione eterna è necessario il potere delle figure paterne della Chiesa. Il finale de L’esorcista vede Regan e Chris riconciliarsi con la loro fede contro il crollo moderno della tradizione e trovare una fonte di conforto nella loro fede.

Il finale de L’esorcista suggerisce che i bambini bisognosi di guida possono trovarla in molti luoghi, ma la fede e il sacrificio delle figure genitoriali sono fondamentali per proteggere i bambini dalla corruzione delle forze del male e dal crollo dei valori tradizionali. La trama del film L’esorcista può riguardare principalmente un demone che possiede una ragazzina, ma il suo messaggio è in realtà molto più profondo di quanto suggeriscano le iconiche scene horror del film.

Come il finale de L’esorcista si confronta con i film successivi della serie

I sequel hanno ripreso l’idea originale e l’hanno resa più contorta

L’esorcista è un’opera fondamentale del cinema horror e ha creato un precedente che non solo ha influenzato l’intero genere horror, ma anche i successivi film della stessa serie hanno cercato di emulare. I film successivi di L’esorcista hanno cercato di costruire su queste basi, ma hanno faticato a raggiungere lo stesso livello di risonanza emotiva e profondità tematica. L’esorcista II – L’eretico ha approfondito la mitologia del demone e il suo legame con Regan, ma la sua narrazione astratta e la deviazione dal tono dell’originale lo hanno reso meno apprezzato.

L’esorcista III, pur tornando a una narrazione più incentrata sull’horror, intrecciava la storia con quella di un serial killer e riportava Karras in modo contorto. I prequel L’esorcista: L’inizio e Dominion: Prequel all’esorcista – essenzialmente due montaggi diversi dello stesso film – cercano di esplorare le origini del demone Pazuzu e il primo incontro di padre Merrin con esso.

Tipico dei sequel di successo, il finale di The Exorcist: Believer del 2023 riporta in scena Regan, interpretata da Linda Blair, ma non basta a salvare il modo contorto in cui il film cerca di preparare il terreno per altri due film. I finali di questi film offrivano prospettive diverse sulla battaglia eterna tra il bene e il male, ma nessuno è riuscito a catturare l’intensità cruda e la profondità emotiva della conclusione dell’originale L’esorcista.

Come è stato accolto il finale de L’esorcista

I fan erano divisi sul fallito esorcismo e sul sacrificio

Per quanto riguarda il finale de L’esorcista, c’era confusione sul fallito esorcismo e sul sacrificio di padre Karras. Un thread su Reddit è iniziato con una persona che chiedeva perché Karras non avesse iniziato con questo invece di perdere tempo con l’esorcismo. Tuttavia, l’utente Redditor MrAnonymous117 ha scritto: “Un demone ha bisogno del permesso per entrare nella vita di una persona e possederla… Ovviamente Karras non avrebbe voluto lasciare entrare subito il demone nel suo corpo: era l’ultima risorsa. L’esorcismo è fallito, ma salvare Regan non”.

C’è stato un altro thread su Reddit che ha analizzato una differenza che ha reso il libro migliore del film sotto un certo aspetto. L’utente Cautious-Promise-663 ha scritto:

“Dopo la morte di padre Merrin, padre Karras perde completamente il controllo, salta addosso a Regan posseduta e la picchia fino a quando il demone passa nel suo corpo. Poi usa i suoi ultimi momenti di autocontrollo per sacrificarsi, portando con sé il demone.

Nel libro, invece, padre Karras non picchia Regan. In realtà convince il demone a possederlo provocandolo e insultando il suo orgoglio. Penso che questo sia più interessante della versione del film perché sottolinea l’intelligenza di padre Karras come psichiatra e la contrappone alla vanità del demone”.

A prescindere dalle critiche o dai paragoni con il libro, il finale de L’esorcista è stato uno dei motivi per cui il film è diventato il primo film horror candidato all’Oscar e uno dei migliori film horror di tutti i tempi. Roger Ebert ha scritto: “L’ultimo capitolo del romanzo non ha mai spiegato in dettaglio gli eventi finali nella camera da letto della ragazza torturata, ma gli effetti speciali del film nelle scene finali lasciano pochi dubbi sul fatto che in quella stanza ci fosse un vero spirito maligno e che esso abbia trasferito i corpi. È giusto? Credo di sì; nella finzione l’artista ha licenza poetica.”