Daredevil: Rinascita, nuovo trailer annuncia più violenza R-Rated per la storia “molto oscura” del MCU

Daredevil: Rinascita non scherza con la sua classificazione TV-MA, come mostra un nuovo trailer. L’eroe dell’universo cinematografico Marvel interpretato da Charlie Cox è già apparso in diversi progetti della serie da quando l’attore è tornato nei panni di Daredevil nel 2021. Tra meno di un mese, sarà finalmente lui a guidare il cast di Daredevil: Rinascita, poiché Cox è di nuovo in prima linea in una serie Marvel incentrata sul Diavolo di Hell’s Kitchen. La nuova serie di Daredevil promette di offrire lo stesso tipo di narrazione matura e azione violenta della serie originale di Netflix, come evidenziato da un nuovo trailer.

Marvel Studios (tramite @NexusPointNews/Twitter) ha pubblicato un nuovo spot televisivo di Daredevil: Rinascita che si concentra sui lati Matt Murdock e Daredevil dell’eroe di Charlie Cox nell’universo cinematografico Marvel.

New TV spot for ‘DAREDEVIL: BORN AGAINʼ has been released. First two episodes streaming March 4 on Disney Plus. pic.twitter.com/buVG6tGU9D — Nexus Point News (@NexusPointNews) February 17, 2025

Il nuovo trailer inizia concentrandosi su come appare la vita di Matt nel prossimo show televisivo MCU. Matt può essere visto camminare fuori dal tribunale, cucinare, baciare e altro ancora nella sua routine quotidiana. Poi, tutto cambia, con l’azione di Daredevil che entra in scena. Vengono mostrate brevemente diverse scene di combattimento, tutte energiche e di grande impatto, il che fa ben sperare per la storia che Daredevil: Rinascita ha da raccontare.

Cosa rivela il nuovo trailer di Daredevil: Rinascita per la serie

Il nuovo trailer di Daredevil: Rinascita mostra maggiormente il lato di Matt Murdock. Anticipa il tono della sua storia personale al di fuori del mondo dei supereroi. Nella versione originale della serie, prima che la Marvel Studios rivedesse la serie, Matt avrebbe aspettato quattro episodi prima di indossare i panni del supereroe. Pertanto, nonostante i cambiamenti, il lato Matt Murdock della serie avrà ancora un ruolo chiave nella storia generale della stagione, tanto quanto le sue buffonate da supereroe. Matt sembra essere nervoso mentre affronta la sua vita quotidiana, come anticipato dal trailer.

Quando il filmato passa al lato di Daredevil, è chiaro che ora dietro al progetto c’è la Marvel Studios. Mentre il tono delle sequenze d’azione è ancora lo stesso flusso oscuro e violento della serie originale di Daredevil, nei disegni dei combattimenti sono incorporati nuovi ritmi MCU. A partire da She-Hulk: Attorney at Law, il Daredevil di Charlie Cox è diventato molto più acrobatico nell’MCU. Questo è fedele ai fumetti e il nuovo trailer di Daredevil: Born Again mostra che ci saranno molti salti e lanci dagli edifici, oltre a pugni duri e ossa rotte.

Daredevil: Rinascita

Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con abilità elevate, lotta per la giustizia attraverso il suo vivace studio legale, mentre l’ex boss della mafia Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue i suoi sforzi politici a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano su un’inevitabile rotta di collisione.

La serie Daredevil: Rinascita vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

Gli episodi sono diretti da Justin Benson e Aaron Moorhead, Michael Cuesta, Jeffrey Nachmanoff e David Boyd; e i produttori esecutivi sono Kevin Feige, Louis D’Esposito, Brad Winderbaum, Sana Amanat, Chris Gary, Dario Scardapane, Christopher Ord e Matthew Corman, e Justin Benson e Aaron Moorhead.

Daredevil: Rinascita debutta su Disney+ il 4 marzo 2025.