La vera guerra dello Utah dietro alla serie tv American Primeval

American Primeval si svolge negli anni della Guerra dello Utah: ecco tutto quello che c’è da sapere sulla guerra reale che sta alla base della miniserie western di Netflix. Sebbene ci siano stati film e programmi televisivi di ogni tipo sulle varie guerre in cui gli Stati Uniti sono stati coinvolti nel corso della loro storia, la guerra dello Utah è una di quelle meno conosciute. Tuttavia, American Primeval ha deciso di fare luce su questa serie di conflitti interni, utilizzando la guerra tra i mormoni e il governo degli Stati Uniti come sfondo per la sua storia western.

American Primeval è uno degli show Netflix più interessanti del 2025, con la serie creata dal regista Peter Berg e dallo scrittore di The Revenant Mark L. Smith. La serie segue Sara Rowell e suo figlio mentre tentano di attraversare la frontiera per trovare il marito di Sara, cercando di trovare una guida che li accompagni. Nel corso del loro viaggio, Sara e il suo gruppo si imbattono in ogni tipo di incredibile violenza e difficoltà, con il mondo oscuro e grintoso di American Primeval che mostra quanto fossero effettivamente pericolose la frontiera e la guerra dello Utah.

Chi ha combattuto nella guerra dello Utah e perché

La guerra dello Utah, nota anche come ribellione mormone, ebbe luogo dal maggio 1857 al luglio 1858 e fu causata dalle crescenti tensioni tra i coloni mormoni del Territorio dello Utah e il governo federale degli Stati Uniti. Il conflitto fu causato quando, nel tentativo di eliminare l’influenza dei mormoni sul Territorio dello Utah, il presidente James Buchanan nominò un nuovo governatore (via The Archive). Senza informare il governatore Brigham Young, Buchanan inviò 2.500 truppe nel Territorio dello Utah nel tentativo di proteggere il nuovo governatore.

Negli ultimi decenni, i mormoni avevano affrontato molte persecuzioni e si aspettavano di più. L’arrivo di 2.500 truppe nel Territorio dello Utah spaventò i mormoni e Young disse ai suoi seguaci di prepararsi alla guerra. I mormoni iniziarono a fortificare il loro Stato, con l’istruzione di ostacolare l’esercito senza impegnarlo in un conflitto diretto. Ai mormoni fu detto di incendiare i treni, creare blocchi, bruciare i luoghi in cui potevano alloggiare e altro ancora. Anche se non ci furono vere e proprie battaglie, la Guerra dello Utah sfociò nel Massacro di Mountain Meadows.

Chi vinse la guerra dello Utah e che cosa significò

Nonostante i mormoni e gli altri coloni del Territorio dello Utah tentassero di opporre resistenza, non ebbero mai alcuna chance contro il governo federale. Alla fine, gli Stati Uniti accettarono di perdonare completamente i membri della Chiesa mormone per qualsiasi atto di ribellione commesso durante la guerra dello Utah, ad eccezione di coloro che avevano compiuto il massacro di Mountain Meadows (un evento che si vede nel primo episodio di American Primeval).

I negoziati tra gli Stati Uniti e il Territorio dello Utah portarono il governo federale a riprendere il controllo dell’area, riuscendo a realizzare quasi tutto ciò che Buchanan intendeva fare. Alle truppe dell’esercito americano fu permesso di entrare nel Territorio dello Utah e il governatorato del Territorio dello Utah fu trasferito da Brigham Young ad Alfred Cumming, che non era un mormone. In questo modo non solo fu ristabilito il controllo federale, ma Buchanan riuscì a togliere ai mormoni il controllo sul Territorio dello Utah.

Quanto è accurata la guerra dello Utah di American Primeval?

American Primeval si svolge nel 1857 e mostra solo l’inizio della guerra dello Utah. Sebbene la serie non si addentri nei retroscena della guerra, non spiegando completamente gli eventi che portarono i mormoni a prepararsi a combattere il governo federale, ciò che la miniserie di Netflix mostra è abbastanza accurato. Cose come l’acquisto di Fort Bridger da parte di Brigham Young solo per bruciarlo si adattano perfettamente alla strategia dei mormoni durante la guerra dello Utah, mostrando una piccola parte di ciò che facevano durante il conflitto.

Inoltre, l’oscura scena di American Primeval che ritrae il Massacro di Mountain Meadows riesce a mostrare con precisione l’evento più violento della Guerra dello Utah, e questo è un incidente che incita la serie. Il massacro mette quasi tutti i personaggi principali sulla strada che seguiranno per il resto della serie, e l’evento storico reale è incredibilmente importante per la serie. Quindi, anche se American Primeval avrebbe potuto trattare di più, ciò che ha trattato è piuttosto accurato.