American Primeval, la spiegazione del finale: perché vanno in California?

L’epica serie western di Netflix American Primeval si conclude con una sorprendente deviazione che porta Sara, Devin e Two Moons sulla rotta della Golden Coast. American Primeval è una nuova grande serie western in streaming, rilasciata su Netflix il 9 gennaio 2025. La serie si svolge alla frontiera dell’Ovest americano nel 1857, in particolare nel territorio selvaggio dello Utah. Il cupo, violento, caotico e spietato American Primeval mostra i primi coloni americani, i cultisti e le tribù indigene come assassini e sopravvissuti, impegnati in una serie di macabre lotte per il controllo del territorio appena scoperto.

American Primeval è stato scritto da Mark L. Smith, che ha co-scritto la sceneggiatura di The Revenant con Alejandro G. Iñárritu. In effetti, ci sono molte somiglianze stilistiche tra The Revenant e American Primeval, sia a livello narrativo che visivo. Peter Berg (Friday Night Lights, Lone Survivor) dirige tutti e sei gli episodi di American Primeval. Taylor Kitsch guida un cast corale che comprende Betty Gilpin, Dane DeHaan, Saura Lightfoot-Leon, Shea Whigham, Lucas Neff e Kim Coates. Alla fine di American Primeval, Isaac Reed, interpretato da Kitsch, porta a termine la sua missione di morire valorosamente per ricongiungersi con la sua famiglia defunta nell’aldilà.

Powered by

Perché Sara, Devin e Two Moons decidono di andare in California, non a Crooks Springs

Fin dall’inizio di American Primeval, Sara desidera portare Devin a Crooks Springs per ricongiungerlo con suo padre. Lungo la strada, i due vengono raggiunti da un fuggiasco Shoshone di nome Two Moons e cercano l’aiuto di Isaac Reed, che li protegge per tutta la serie. A sorpresa, Sara cambia idea alla fine della serie e si dirige invece in California.

Sara aveva pianificato di lasciare Devin con suo padre, sapendo che sarebbe stata inseguita senza tregua a causa della sua alta taglia. Sogna l’idea che Isaac possa andare in California con loro, ma lui rifiuta. Dopo la sua morte, Sara sceglie di iniziare una nuova vita in California e di non abbandonare Devin con suo padre.

Perché Isaac Reed è dovuto morire nel finale di American Primeval

Isaac non aveva più nulla per cui vivere dopo che la sua famiglia era stata uccisa dai ladri. Il dolore della perdita lo aveva lasciato privo di motivazioni per crearsi una nuova famiglia. Isaac rifiuta l’invito di Sara a recarsi in California, ma salva ancora una volta lei, Devin e Two Moons quando vengono attaccati dal vendicativo fratello di Virgil. Isaac lo uccide, ma viene colpito da diversi proiettili al busto, che ne causano la morte.

La vita di Isaac era ridotta a una brutale sopravvivenza, senza alcuna possibilità di redenzione personale. Salvando Sara e i bambini, ha trovato un modo per morire con onore, sacrificandosi per una causa al di fuori di sé stesso. Questo atto finale è stato l’unico modo in cui ha potuto dare un senso alla sua vita tormentata.

Non sorprende che, dopo tutto ciò che Isaac aveva fatto per Sara, lei avesse iniziato a sviluppare un’attrazione emotiva e romantica nei suoi confronti. Se Isaac non fosse stato così devastato dal dolore, forse avrebbe voluto unirsi a lei e Devin in California, trovando un nuovo scopo come loro protettore.

Durante la serie, Isaac assume persino un ruolo paterno nei confronti di Devin, specialmente quando lo aiuta brutalmente a riparare la gamba rotta. Dopo aver visto tutto ciò che Isaac aveva fatto per loro, Sara probabilmente non riusciva a immaginare di lasciare Devin con il suo vero padre.

Brigham Young ottiene ciò che vuole da Jim Bridger

Brigham Young riesce finalmente a ottenere ciò che vuole da Jim Bridger, offrendogli una cifra sbalorditiva che l’uomo non può rifiutare. Young rivela che il suo obiettivo non è utilizzare il forte, ma distruggerlo completamente. Questo piano è concepito per limitare il traffico di forestieri nella zona, in particolare i viaggiatori provenienti da est.

Senza Fort Bridger, i viaggiatori diretti a Salt Lake City dal Wyoming sarebbero stati costretti a entrare in contatto con Young e i suoi seguaci mormoni, che avrebbero cercato di convertirli alla loro Chiesa. Inoltre, la distruzione del forte rendeva più difficile per il governo federale inviare truppe nello Utah, ostacolando i tentativi di contrastare la visione dell’America proposta da Young.

Brigham Young e la guerra dello Utah dopo American Primeval

Dopo gli eventi di American Primeval, il presidente James Buchanan inviò truppe nel Territorio dello Utah, alimentando l’inquietudine di Young e della sua Chiesa dei Santi degli Ultimi Giorni. Per difendersi, i mormoni adottarono tattiche drastiche, impedendo alle truppe americane di rifornirsi di provviste e bloccandone l’accesso a Salt Lake City.

La tensione portò a tragici eventi, tra cui l’uccisione di coloni disarmati da parte della milizia mormone, che in seguito accusò alcune vittime di essere spie inviate dal governo. Si stima che circa 150 persone persero la vita durante la Guerra dello Utah, un conflitto che si concluse con un perdono presidenziale concesso ai Santi degli Ultimi Giorni e la sostituzione di Brigham Young con Alfred Cumming come governatore dello Utah.

Il vero significato di American Primeval

American Primeval è una serie intensa e brutale, ma con un finale relativamente positivo. Sebbene Sara non sembri meritare il suo lieto fine, a causa degli errori che hanno quasi causato la morte di Isaac e di suo figlio, si dirige verso una vita promettente in California.

Isaac, con tutti i suoi eroismi, rimane una figura tragica, il cui sacrificio non migliora la sua condizione personale, ma lo consacra come martire della serie. La storia di Abish e Pratt termina con la morte di entrambi e con la perdita della loro fede nella Chiesa mormone.

Jim Bridger, dal canto suo, dimostra che ogni uomo ha un prezzo, mentre il tradimento del tenente Pepper rappresenta un esempio lampante della mentalità primitiva e spietata che domina in American Primeval.

Ci sarà una seconda stagione di American Primeval?

Al momento non ci sono conferme su una seconda stagione di American Primeval. Considerando che si tratta di una serie limitata e che molti dei personaggi principali muoiono nel finale, è altamente improbabile che ci sia un seguito. Se una seconda stagione fosse in lavorazione, probabilmente si concentrerebbe maggiormente sulla già citata Guerra dello Utah e sugli ultimi giorni di Brigham Young come governatore dello Utah.

Inoltre, Sara, Devin e Two Moons potrebbero ricominciare una nuova vita in California, affrontando nuovi pericoli se American Primeval dovesse proseguire.