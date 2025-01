American Primeval: i destini di Isaac e Sara nel finale spiegati dai protagonisti

American Primeval di Netflix si conclude con una nota agrodolce: i destini di Isaac e Sara si chiudono in sei episodi. Diretta da Peter Berg e interpretata da Taylor Kitsch e Betty Gilpin, la miniserie western si svolge nella frontiera caotica e senza legge dello Utah del 1857, descrivendo una dura e violenta lotta per la sopravvivenza mentre coloni, cultisti e tribù indigene si scontrano in brutali battaglie per il controllo delle terre appena rivendicate. Scritta e creata da Mark L. Smith, American Primeval ha ottenuto critiche dvisive, ma giudizi ampiamente positivi da parte degli spettatori.

Secondo Tudum di Netflix, nel finale Isaac (Kitsch) si sacrifica per salvare Sara Rowell (Gilpin). Sara, che ha iniziato la sua storia fuggendo da Philadelphia dopo un violento scontro, emerge come una sopravvissuta pronta a creare un nuovo percorso in California con suo figlio, Devin Rowell (Preston Mota), e Two Moons (Shawnee Pourier), una ragazza indigena in fuga. Berg e Kitsch hanno rivelato i retroscena delle decisioni sulla morte di Isaac e sulla trasformazione di Sara durante la produzione. Ecco i loro commenti qui di seguito:

Powered by

Kitsch: Isaac è un uomo irrimediabilmente distrutto fin dall’inizio. È raro incontrare persone i cui problemi e situazioni di vita sono così tragici da far pensare che una morte nobile sia forse il miglior risultato possibile. Isaac si trova in quella zona d’ombra. Isacco è un uomo in lutto. Sara mostra a Isacco che c’è ancora luce nel buio. Lei rappresenta la speranza per lui, per quanto lui la combatta.

Berg: È triste. È un aspetto del cinema poco considerato. Non ho avuto problemi con la morte di Isaac, ma vedere Taylor morire e rendersi conto che è un mio amico e che un mio amico morirà un giorno, è una cosa che non si fa mai… Mi è capitato qualche volta nella mia carriera di regista. L’ha presa bene, ma credo che probabilmente fino a quando non abbiamo finito quel giorno ha creduto che avremmo potuto cambiare idea – e forse pensa ancora che non sia troppo tardi per tornare indietro e fare un veloce reshooting.

[La Sara alla fine della storia non avrebbe avuto bisogno della protezione dell’uomo che ha dovuto uccidere all’inizio della storia. Questo, per me, è il cuore di questa serie. Le sue capacità di sopravvivenza vengono messe alla prova in modi che una grande città non metterebbe alla prova. A New York si può comprare una Coca Cola. Se vogliamo raccontare la storia della misoginia, dobbiamo essere onesti su come era veramente. Era una persona che forse credeva alla menzogna che il suo scopo più alto fosse quello di sedersi in un salotto e aspettare il marito giusto, perché quella era l’opzione prevista per lei.

In pratica era un ******. Ed è qui che entra in gioco Isaac. Non è in grado di manipolare, costringere o fare a modo suo con Isaac come avrebbe potuto fare con altri in passato. Queste sono le cose di cui abbiamo parlato io e Betty. È quasi come se lui fosse l’incarnazione fisica di qualcosa che Sara ha sentito dentro per tutta la vita. Solo che non le è mai stato permesso di incarnarlo. Ho pensato di tracciare una mappa dell’Isaac interiore che viene fuori. Sara ha sempre saputo di essere forte, ma ora ha aggiunto una capacità alla sua forza. Posso sopravvivere. Sarò responsabile di mio figlio e di questa ragazza. E troveremo una soluzione”.

Cosa significa per l’eredità di American Primeval

La morte di Isaac è l’apice del tema centrale di American Primeval, ovvero la ricerca della redenzione in un mondo che non perdona. Fin dall’inizio della stagione, Isaac viene ritratto come un uomo distrutto dalla perdita della sua famiglia. Col tempo, il suo legame con Sara e Devin simboleggia un barlume di speranza. Anche nella disperazione, l’amore e il legame possono guidare chiunque verso uno scopo. Salvando Sara e Devin dalla taglia di Sara, Isaac raggiunge una morte nobile, chiudendo il suo arco narrativo in modo toccante.

Inoltre, lo sviluppo di Sara enfatizza l’evoluzione di una donna che si fa strada tra le costrizioni delle norme e delle circostanze della società del 1857. Dopo essersi affidata in passato a tattiche manipolatorie per sopravvivere, il viaggio di Sara verso la frontiera la riporta ai suoi istinti primordiali. Naturalmente, l’influenza di Isaac la aiuta a trovare la forza al di là dei ruoli tradizionali, consentendole di rimanere da sola e di trasferirsi in California quando lui muore.

Inoltre, le scelte creative fatte durante la produzione riflettono il rapporto di collaborazione tra Pete Berg e Taylor Kitsch, che hanno lavorato insieme in Friday Night Lights e da allora hanno mantenuto uno stretto rapporto. La decisione dello sceneggiatore di far morire Isaac nel finale di stagione indica la fluidità della progressione della storiadi American Primeval . Allo stesso modo, l’interpretazione di Sara da parte della Gilpin ha richiesto un ampio sviluppo della storia per poterne cogliere la trasformazione.