Kyle Soller sulla storia di Syril in Andor – Stagione 2: “Questo ciclo parla di amore e sacrificio”

Attenzione! Questo post contiene SPOILER su Andor – Stagione 2 episodi 7-9

Kyle Soller, che interpreta l’imperiale Syril Karn in Andor – Stagione 2, cattura perfettamente ciò che rende questa serie TV così unica nel mondo di Star Wars. Andor si era già dimostrata una delle migliori serie TV di Star Wars nella prima stagione, ma la seconda ha davvero stupito il pubblico. Questa stagione non si risparmia, mostrando la realtà e le brutalità dell’Impero e i sacrifici richiesti ai combattenti ribelli durante i Tempi Oscuri in modi che sembrano nuovi tra i film e le serie TV di Star Wars.

In un’intervista con Collider, l’attore di Syril Karn, Kyle Soller, ha commentato l’impatto e il ruolo della serie in Star Wars in un modo che ha pienamente sintetizzato l’importanza di Andor per il franchise. Soller ha spiegato:

“…Andor mi ha insegnato l’importanza vitale della comunità, di usare la propria voce e di correre il rischio di fare ciò che si ritiene giusto. Credo che Syril mi abbia dato delle ottime idee. Ho apprezzato molto il suo percorso. È un percorso di formazione quello che ha intrapreso, e anche se è sbocciato tardi, in definitiva, è qualcuno che sta imparando a vedere la verità per quello che è veramente, ad avere il giusto discernimento, a stare in piedi e poi a dire addio prima di diventare troppo noioso.

È stato un vero dono. È stato davvero un dono, questa parte e questo lavoro, perché ha anche aperto un’intera comunità della famiglia di Star Wars. Siamo così meravigliosamente protettivi e di supporto. Dio, potrei continuare a parlare di ciò che Tony Gilroy e Diego hanno realizzato con questo. Penso solo che stia portando Star Wars in una nuova direzione. Non che tutto debba essere come Andor da ora in poi, e non dovrebbe esserlo, ma ha aperto una discussione su cosa può raggiungere? Può essere Intricato e adulto, esplorativo della nostra storia e del nostro presente? O potente, toccante, emozionante e, in definitiva, straziante? Questo ciclo parla di amore e sacrificio. Ha dato tutto questo.”

In parte, Soller si riferisce alla morte di Syril nell’arco narrativo di Andor – Stagione 2 episodi 7-9, ma sta anche toccando un punto che sembra profondamente vero: Andor sta cambiando Star Wars come lo conosciamo, e lo sta facendo nel modo migliore.

L’ultimo arco narrativo di Andor – Stagione 2 sarà disponibile su Disney+ il prossimo mercoledì 14 maggio e le ultime tre puntate concluderanno il racconto di Cassian Andor per portarlo fino agli eventi di Rogue One.