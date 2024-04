Anthracite: la vera storia dietro la serie Netflix

Dal 10 aprile su Netflix è disponibile la miniserie Anthracite, ideata da Fanny Robert, Maxime Berthemy e Mehdi Ouahab, è questa produzione francese che ruota attorno a un’agguerrita caccia alla scoperta del misterioso guru di una setta. Questo racconto di genere thriller offre dunque numerosi brividi, mentre ripercorre anche una vicenda realmente avvenuta che negli anni Novanta sconvolse il mondo intero. Elementi particolarmente accattivanti, che hanno permesso alla serie di divenire una delle più viste sulla piattaforma.

Per gli appassionati del genere, si tratta infatti di un titolo da non perdere, che offre grandi misteri da risolvere e intricate vicende con personaggi di cui è difficile potersi fidare. Con un totale di 6 episodi, è inoltre una visione rapida ma memorabile, che rimane a lungo nella mente dello spettatore per via dei forti temi trattati. In questo articolo, approfondiamo dunque alcune delle principali curiosità relative a Anthracite. Proseguendo qui nella lettura sarà infatti possibile ritrovare ulteriori dettagli relativi alla trama, al cast di attori e alla storia vera a cui la serie si ispira.

La trama e il cast di Anthracite

Nel 1994, il leader della setta degli Écrins, Caleb Johannson, viene assalito da una squadra SWAT davanti alla sua casa sulle Alpi francesi, piena di membri della setta. Mentre i poliziotti gli dicono che è in arresto per l’omicidio rituale della diciassettenne Roxane Vail, egli inizia a sanguinare copiosamente dalla bocca. All’interno, tutti i presenti vengono trovati morti. 30 anni dopo, Ida, leader di un forum di investigazione sul web, viene gettata nel caos quando il padre reporter, Solal, il quale sta indagando sul culto degli Écrins, che tutti pensano abbia cessato di esistere anni fa, viene rapito.

Nella speranza di trovare indizi sulla sua posizione, Ida rintraccia il telefono del padre a Lévionna, dove sono avvenuti gli omicidi. Lì, nella stanza d’albergo del padre, si imbatte in una foto di Jaro in un fascicolo di indagine sulla setta e lo rintraccia subito. Ida scopre anche che lo stesso Johannson, ora ricoverato in un ospedale psichiatrico, vuole incontrare Jaro per ragioni sconosciute. Così, la ragazza coinvolge Jaro nell’indagine per scoprire dove si trova suo padre e perché così tante persone hanno iniziato a scomparire nella città natale della setta.

L’attrice Noémie Schmidt ricopre il ruolo di Ida Heilman, mentre Hatik recita nel ruolo di Jaro Gatsi, un uomo dal passato misterioso. L’attore italiano Stefano Cassetti, visto anche in Noi credevamo e Angel Face, interpreta Caleb Johansson, il leader del culto degli Écrins, mentre Jean-Marc Barr interpreta il ruolo di Solal Heilman, il reporter padre di Ida. Completano il cast Nicolas Godart nel ruolo di Roméo Deluca, collega di Jaro, Camille Lou nel ruolo della detective Giovanna Deluca e Florence Muller nel ruolo di Marie Chevallier, coinquilino di Jaro.

La storia vera dietro la serie

La narrazione di Anthracite è fittizia, ma l’ideatrice e co-sceneggiatrice Fanny Robert ha rivelato di essersi ispirata a un vero suicidio di massa avvenuto nelle Alpi francesi nel 1995. La situazione, orribile e inquietante, ha visto le autorità trovare i corpi di sedici membri di una setta, disposti in quella che è stata ipotizzata come una formazione stellare occulta. Il suicidio di massa sembrava emulare i rituali associati a un’organizzazione nota come Ordine del Tempio Solare, originaria di Ginevra. La controversa setta è apparsa nel 1984 e avrebbe emulato le attività dei Cavalieri Templari.

L’Ordine del Tempio Solare è stato fondato da Luc Jouret e Joseph Di Mambro nel 1984. Jouret era un omeopata belga che praticava la medicina alternativa e teneva conferenze sulla natura della spiritualità. Di Mambro, invece, era un gioielliere che in passato era stato condannato per frode, oltre a essere un esoterista. I due si incontrano e, sfruttando i contatti precedenti e i gruppi in cui erano coinvolti, formano l’Ordine del Tempio Solare. Le riunioni prevedono vari rituali ispirati agli insegnamenti delle filosofie New Age e della Teosofia.

È stato riferito che i vari gruppi erano composti da tre o quattrocento membri. Ben presto, però, l’Ordine del Tempio Solare è finito al centro di attenzioni indesiderate, in quanto le accuse di frode, traffico d’armi e appropriazione indebita cominciarono ad affliggere le sue fondazioni. Alla fine, per sfuggire a queste accuse, i fondatori del gruppo avrebbero istigato suicidi e omicidi di massa, che avrebbero portato a misure più severe contro tali gruppi in tutta Europa. Tra l’ottobre del 1994 e il 23 marzo del 1997 vennero infatti ritrovati ben 74 cadaveri di persone legate all’Ordine.

Il trailer di Anthracite e come vedere la serie su Netflix

Come anticipato, è possibile fruire di Anthracite unicamente grazie alla sua presenza nel catologo di Netflix, dove attualmente è al 12° posto della Top 10 delle serie più viste sulla piattaforma in Italia. Per vederlo, basterà dunque sottoscrivere un abbonamento generale alla piattaforma scegliendo tra le opzioni possibili. Si avrà così modo di guardare il titolo in totale comodità e al meglio della qualità video, avendo poi anche accesso a tutti gli altri prodotti presenti nel catalogo.