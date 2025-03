Beauty In Black – Parte 2, la spiegazione del finale: Horace e Kimmie si sposeranno davvero?

Beauty in Black ha pubblicato il resto della prima stagione e il finale della seconda parte ha portato alcune delle più grandi sorprese del dramma di Tyler Perry. La prima parte di Beauty in Black si è conclusa con un finale scioccante in cui Horace ha sventato un furto in casa sua, Rain è finita in ospedale con un destino incerto e la sorella minore di Kimmie, Sylvie, è stata rapita. La seconda parte riprende subito dopo questo finale da brivido, con Kimmie che si mette in viaggio per trovare Sylvie e farla pagare ai suoi rapitori (naturalmente, facendosi molti nemici pericolosi lungo la strada).

Nei primi otto episodi, Beauty in Black ha lasciato molte domande senza risposta da esplorare nei successivi otto. La seconda parte della prima stagione di Beauty in Black – parte 2 è uscita su Netflix il 6 marzo e si tuffa a capofitto in quelle domande. Il finale è emozionante: l’episodio 16, “Now Make It Thunder”, in cui un Horace malato fa un ultimo gioco di potere contro la sua famiglia doppia. Kimmie riceve una proposta inaspettata, Olivia fa una mossa spietata contro Lena e il palcoscenico è pronto per una seconda stagione emozionante.

Powered by

Perché Horace vuole sposare Kimmie nel finale di Beauty in Black – parte 2

All’inizio del finale di Beauty in Black – parte 2, Kimmie va a trovare Horace in ospedale, dove lui le dice che sta morendo e che vuole sposarla. Ma non vuole sposarla perché è innamorato di lei o perché non vuole morire da solo; ha un motivo molto più pratico. Quando morirà, Horace vuole assicurarsi che la sua fortuna, guadagnata con fatica, non vada ai suoi figli fannulloni, che sono “fottuti perdenti,” per usare le sue parole, e l’unico modo per farlo è sposarsi.

Beauty in Black è la prima serie drammatica di Tyler Perry per Netflix.

Horace è coinvolto in un intenso braccio di ferro finanziario con la sua famiglia e non vuole perdere, nemmeno nella morte. È disposto a sposare una parente lontana per tenere i suoi soldi fuori dalle loro mani. Kimmie non accetterà di sposare Horace se non scopre perché odia così tanto i suoi figli, e lui le spiega che non hanno mai lavorato un giorno in vita loro, quindi non pensa che meritino di diventare ricchi per caso. Kimmie chiede di quanti soldi stiano parlando e Horace risponde in modo criptico: “Abbastanza da non dover mai più lavorare in vita tua”.

Perché Kimmie accetta davvero la proposta di Horace

Kimmie non accetta subito la proposta di Horace, ci pensa un po’ su, ma alla fine accetta di sposarlo. Quando racconta della proposta alla sua amica Rain, questa si mette subito a cercare su Google il patrimonio netto di Horace e scopre che vale ben 376 milioni di dollari. Questo di certo rende la proposta più allettante, e Kimmie ci pensa su, perché sarà più che sufficiente per pagare i suoi debiti e liberarsi delle persone pericolose che le danno la caccia. Ma non è l’unico motivo per cui Kimmie accetta di sposare Horace.

Quando Kimmie sposerà Horace, diventerà una Bellarie, che, nel mondo di Beauty in Black, è come essere una Kennedy o una Vanderbilt. Potrà ottenere tutto ciò che vuole semplicemente abbandonando il proprio cognome da sposata. Quando un’infermiera entra nella stanza d’ospedale di Sylvie in fondo al corridoio e tenta di cacciarla e trasferirla in un ospedale meno prestigioso, Kimmie le dice che è fidanzata con un Bellarie e l’infermiera cambia immediatamente atteggiamento e lascia che Sylvie rimanga. Questo matrimonio porterà alcuni vantaggi piacevoli.

Il piano di ricatto di Olivia contro Lena spiegato

Fin dalla prima parte, l’avvocato Lena ha costruito un caso contro l’impero dei prodotti per capelli Bellarie. Nel finale, finalmente consegna alla matriarca Bellarie Olivia una citazione in giudizio per iniziare il procedimento giudiziario. Tuttavia, Olivia ricatta rapidamente Lena affinché lasci cadere il caso. Provoca Lena a schiaffeggiarla, lo filma e minaccia di pubblicare il video se continua con la causa collettiva. Per provocarla, Olivia schiaffeggia Lena ripetutamente, ma poiché Olivia è così potente, l’unico testimone chiude un occhio. Questo è un interessante commento su come lo stato di diritto non si applica ai super-ricchi.

Perché i Bellaries si oppongono così tanto al matrimonio

Non appena i Bellaries vengono a sapere del matrimonio, cercano disperatamente di impedirlo. Mallory corre in ospedale per creare scompiglio, Olivia chiede a Roy e Charles di raggiungerla e anche Jules si unisce a loro. Horace lo aveva previsto, quindi ha chiesto alla sicurezza dell’ospedale di isolare il suo reparto e di tenere i Bellaries confinati nell’atrio. Alla fine, i Bellaries si coalizzano contro la guardia di sicurezza e la spingono per entrare nel padiglione e vedere Horace. Ma quando arrivano lì, è troppo tardi; il matrimonio è già avvenuto.

Ci sono un paio di ragioni per cui i Bellaries sono così irremovibili nel non voler che Horace sposi Kimmie.

Per cominciare, non vogliono che il denaro esca dalla famiglia e finisca nelle mani di una persona che non sia un Bellarie. Come per la maggior parte delle persone ricche, non è mai abbastanza, e vogliono tenersi ogni singolo centesimo a cui sentono di avere diritto. E soprattutto non vogliono che il denaro vada a Kimmie, una delle loro nemiche di lunga data, che da 16 episodi causa loro problemi.

Perché l’avvocato di Horace ha convinto Kimmie a lasciare la sua stanza d’ospedale

Mentre Horace sta facendo il test cognitivo necessario per il matrimonio, il suo avvocato porta Kimmie nel corridoio per rispondere a tutte le sue domande. Ma lui inizia subito a comportarsi in modo sospetto. Inventa ogni tipo di scusa per portare Kimmie nell’atrio, e Kimmie capisce subito l’inganno.

L’avvocato voleva attirare Kimmie nell’atrio, dove erano tenuti prigionieri i Bellary, per poterla affrontare. Ma ciò che rende Kimmie la migliore Beauty in Black è che non si fa facilmente ingannare da trucchi come questo.

Il vero significato del finale della seconda parte di Beauty in Black

Beauty in Black è stata una soap opera sul classismo fin dall’inizio e il finale mette in evidenza la banalità del divario di classe. Esplora l’idea che alcune persone che lavorano sodo, come Kimmie, trascorrono la vita sommerse dai debiti, mentre altre che non hanno mai alzato un dito, come i figli di Horace, sono nate in una situazione di sicurezza finanziaria e possono godere di lussi che non si sono guadagnati. Si tocca l’idea che “non si può portare con sé”, quando alla fine della sua vita Horace cerca di mettere la sua fortuna nelle mani giuste, dopo averla accumulata per anni.