Hocus Pocus 3: Sarah Jessica Parker condivide un deludente aggiornamento

L’annuncio che Hocus Pocus 3 era in fase di sviluppo è arrivato nel giugno 2023, meno di un anno dopo il debutto di Hocus Pocus 2 su Disney+, ma da quel momento non ci sono stati altri aggiornamenti ufficiali in merito. Ora due anni dopo che la Disney ha annunciato quel terzo capitolo, Sarah Jessica Parker – tra le protagoniste dei film – ha condiviso un aggiornamento deludente.

Nel programma Watch What Happens Live! con Andy Cohen, all’attrice, che interpreta l’iconica strega Sarah Sanderson, è stato chiesto se potesse condividere qualche aggiornamento da quando la Disney ha annunciato che il sequel era in fase di sviluppo. La Parker ha dunque affermato che al momento non c’è “nessun altro sviluppo oltre al fatto che ci piacerebbe farlo. Ci piacerebbe farlo però e abbiamo avuto alcune conversazioni a riguardo”.

L’aggiornamento di Sarah Jessica Parker conferma dunque quello che si temeva, ovvero che non ci sono stati sviluppi su Hocus Pocus 3 da quando la Disney ha confermato per la prima volta il sequel. Il progetto si troverebbe dunque ancora nelle primissime fasi di sviluppo, poiché l’attrice e le altre persone coinvolte stanno ancora solo discutendo in merito a ciò che si potrebbe realizzare.

Sebbene la maggior parte delle recensioni di Hocus Pocus 2 concordassero sul fatto che il film non fosse all’altezza del suo predecessore, è comunque riuscito a diventare un grande successo in streaming ed è stato il film più visto di tutti i tempi su Disney+ dopo il suo debutto. Con il primo film che è un amato classico di Halloween e il secondo che ha attirato un vasto pubblico, non sorprende che la Disney volesse un altro sequel.

Il desiderio della compagnia di espandere il franchise non ha però portato ad alcun passo in avanti, anche se i commenti di Sarah Jessica Parker confermano che lei e altri membri del potenziale cast di Hocus Pocus 3 sono ancora molto interessati a realizzare il film. Con la Disney e i membri chiave del cast disposti a tornare, al progetto servirebbe giusto un regista e i giusti creativi chiave che possano portare avanti lo sviluppo della storia.