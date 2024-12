Black Doves, la spiegazione del finale: Chi ha ordinato l’omicidio di Jason?

Il thriller spionistico di Netflix, Black Doves (la nostra recensione), vede protagonista Keira Knightley nel ruolo di Helen Webb, la moglie del Segretario alla Difesa del Regno Unito che è segretamente una spia dell’omonima organizzazione. Lavora per loro da dieci anni ed è troppo radicata per essere ritirata. Per questo motivo, quando il funzionario pubblico con cui aveva una relazione viene ucciso, viene coinvolto un suo vecchio amico di nome Sam per tenerla al sicuro e capire chi ha ucciso il suo amante e ora sta cercando di ucciderla. Se da un lato Sam è felice di tornare per il bene dell’amico, dall’altro questo gli fa vivere momenti difficili. Alla fine di Black Doves, tutti i problemi si fondono insieme mentre Helen e Sam cercano di sopravvivere contro ogni previsione. Seguono SPOILER.

Chi ha ucciso l’ambasciatore cinese? Chi c’era dietro i colpi?

All’inizio di Black Doves, la morte dell’amante di Helen, Jason, sembra un incidente isolato. Ma poi si scopre che potrebbe avere a che fare con la morte dell’ambasciatore cinese, che si ritiene sia morto per overdose. Il governo cinese non crede a questa spiegazione e pensa che qualcuno abbia ucciso l’ambasciatore. Mentre Helen e Sam (Ben Whishaw) vanno a fondo della morte di Jason, scoprono che entrambi gli omicidi, compresi altri due, sono inestricabilmente collegati. Scoprono che esiste una famiglia criminale chiamata Clarks, che è diventata incredibilmente potente insinuandosi nel governo. Dopo essere diventati praticamente invincibili nel Regno Unito, hanno deciso di trasferirsi dall’altra parte dell’oceano, il che li ha portati sul radar dell’MI5. Ora, il giovane rampollo dei Clark, Trent, era amico di Kai Ming Chen, la figlia dell’ambasciatore cinese.

Non solo, ma era anche innamorato di lei. Tuttavia, poiché lei aveva già un fidanzato, Cole, che non sapeva lavorasse per la CIA, Trent non poteva fare una mossa. Invece, per stare vicino a Kai Ming, decise di portarle ciò che lei desiderava di più: la droga. L’idea di diventare il suo spacciatore poteva sembrare sana a Trent, ma il padre disapprovava. Un giorno affrontò Trent dicendogli di lasciare in pace sua figlia. Un Trent furioso spinse l’uomo così forte da fargli sbattere la testa su un tavolo, e fu la fine per lui. Se fosse stato chiunque altro, non avrebbe avuto importanza, ma Trent aveva ucciso l’ambasciatore cinese, il che significava che non poteva farla franca così facilmente. Così, chiese a sua madre di fare pulizia, la quale chiamò Stephen Yarrick, un ministro del governo britannico, per fare in modo che le cose venissero fatte.

In Black Doves Nessuno di loro sapeva che l’amica di Kai Ming, Maggie, la stava spiando. Aveva piazzato una telecamera nella stanza per ottenere informazioni sporche su Kai Ming, da vendere ai giornali scandalistici. Ma prima avrebbe dato le registrazioni all’MI5, nel caso in cui ci fosse stato qualcosa da sapere prima che gli altri avessero avuto tutti i pettegolezzi. La notte dell’omicidio, la telecamera era proprio lì e ha registrato tutto. Non si trattava solo dell’omicidio, ma di tutto ciò che era successo dopo, compreso Stephen Yarrick su nastro. Inoltre, la registrazione riportava anche una telefonata di Stephen al premier britannico per aggiornarlo sulla situazione, il che significava che anche il premier era coinvolto. Tutta questa storia era già enorme e la ragazza non sapeva se poteva condividerla con qualcuno. Per errore, però, la condivise con Phillip, il giornalista a cui si rivolgeva sempre per condividere uno scoop su Kai Ming.

Quando Phillip scoprì cosa c’era nella registrazione, la spinse a rendere pubblica l’intera faccenda, soprattutto dopo aver scoperto che il governo stava cercando di insabbiare l’intera faccenda. Allo stesso tempo, la donna ne parlò anche al suo contatto dell’MI5, che si dava il caso fosse Jason. Quando Trent scoprì i piani del trio, decise di toglierli di mezzo. Fu lui a ingaggiare Elmore Fitch per uccidere tutti e tre e Helen. Trent non aveva idea di chi fosse Helen e l’aveva scoperta solo seguendo Jason, che aveva incontrato Helen subito dopo l’incontro con Phillip e Maggie. Uccidendo Jason e mandando l’assassino a caccia di Helen, Trent non aveva idea dei problemi che si era creato.

Perché Sam spara a Trent? Chi lo chiama e lo minaccia?

Avendo lavorato a lungo come Colomba Nera, Helen sapeva bene che non avrebbe dovuto farsi coinvolgere da poteri che non erano alla sua portata. Tuttavia, si sentiva anche molto vicina alle persone che amava, per quanto poche fossero. Se qualcuno avesse fatto del male a chi amava, ne sarebbero seguite le conseguenze. Quando sua madre fu ferita dal patrigno, Helen lo uccise e andò avanti. Quando qualcuno uccise il suo amante e minacciò i suoi figli, non c’era modo che Helen li lasciasse andare così facilmente. Per questo motivo, fin dall’inizio, è completamente concentrata a trovare i responsabili della morte di Jason e a ucciderli con le sue mani.

Quando il coinvolgimento dei Clark entra in scena, Helen non si fa scrupoli a uccidere la loro testa perché sono già dei criminali e non deve lottare con la sua coscienza prima di ucciderli. Ma inaspettatamente si scopre che dietro i colpi c’è Trent, molto più giovane della persona che Helen pensava di uccidere; Helen rimane spiazzata per un attimo. Davanti a lei è solo un bambino, e una cosa è uccidere la madre, una mente criminale, e un’altra è uccidere lui, anche se ha già le mani sporche di sangue.

A peggiorare la situazione in Black Doves c’è il fatto che se Helen uccide Trent, sua madre e il resto della sua organizzazione la inseguiranno. Accecata dalla vendetta, non lo considera possibile, ma Sam sì. Cerca di dissuaderla dall’uccidere Trent, ma non ci riesce. Alla fine, vengono sparati dei proiettili ed è Sam a sparare a Trent. Lo fa per salvare il suo amico, sapendo esattamente cosa li aspetta. Ma uccidendo Trent, in un certo senso, si fa anche perdonare per non aver ucciso un giovane Hector tanti anni prima. Era stato perseguitato dall’immagine di quel ragazzo, che poi era tornato con un esercito per vendicarsi di lui. Questo ha fatto sentire Sam un po’ insufficiente nel suo lavoro di innescatore, soprattutto quando non è riuscito a uccidere Hector nemmeno quando non era più un ragazzo.

Helen è scioccata dal fatto che Sam le abbia tolto il sangue di Trent dalle mani, soprattutto quando sa quanto sia importante per lei uccidere il responsabile della morte di Jason. Prima che possano metabolizzare la cosa, ricevono una chiamata sul telefono della signora Clark. Una persona dall’altra parte dice che le loro azioni sono state registrate e che ci saranno delle conseguenze. Questo convalida le paure di Sam. Sapendo quanto sono potenti i Clark e quanti problemi possono causare ai loro nemici, Sam non voleva che Helen vivesse il resto della sua vita guardandosi le spalle. Ma ora lo stesso destino è toccato a lui, e deve prepararsi ad affrontarlo.

Cosa succede a Cole Atwood in Black Doves?

Prima che emergesse il video dal telefono di Maggie, gli investigatori privati inviati dal governo cinese si sono basati sulle telecamere a circuito chiuso dell’hotel per ricostruire l’ultima notte dell’ambasciatore cinese. Vedono il fidanzato della figlia, Cole, scappare dalla stanza poco dopo l’omicidio. Ciò che li insospettisce maggiormente è che si scopre che Cole lavorava per la CIA. Questo fa pensare ai cinesi che siano stati gli americani ad assassinare l’ambasciatore. Per ottenere giustizia, vogliono Cole.

Se da un lato gli americani negano completamente ogni coinvolgimento nella morte dell’ambasciatore, dall’altro non possono ignorare quanto sia delicata la situazione. Cercano di tenere Cole al sicuro nell’ambasciata, ma dietro le quinte lavorano altri poteri (come Helen e Sam) che sfuggono completamente al controllo della CIA. Alla fine, la registrazione è l’unico modo per dimostrare che gli americani non hanno assassinato nessuno e per evitare una potenziale guerra. Quando la parte relativa alla registrazione viene alla luce, si scopre anche il coinvolgimento dei Clark. Proprio quando Helen, Sam e i loro amici hanno finito di affrontare Trent, sua madre e la sua guardia del corpo, l’edificio viene circondato dalla CIA, portata lì da Cole, che vuole disperatamente dimostrare la sua innocenza.

Tuttavia, i Clark non sono contenti di vedere gli americani lì, e ha luogo una sparatoria in cui muoiono tutti gli uomini dei Clark e tutti gli uomini della CIA, tranne Cole. Alla fine, quando Helen esce dall’edificio e vede Cole, gli consegna la registrazione. Lui la ringrazia, ma accenna anche al fatto che sa chi è, perché sa che è una Colomba Nera. Si tratta solo di un riconoscimento e non di una minaccia, perché avendo visto tutto quello che è successo negli ultimi giorni, Cole sa bene che non deve mettersi contro Helen. Per ora ha la registrazione, che è una prova sufficiente per dimostrare che non ha ucciso nessuno e l’unico modo per evitare che i cinesi gli diano la caccia.

Jason era una spia? Perché Helen getta via le informazioni su Jason?

Pur essendo stata sposata con Wallace per dieci anni, Helen non lo amava veramente. Per lei, lui era il lavoro e non importava cosa provasse per lui. Con Jason le cose erano diverse. Nel corso della loro relazione, si innamorò di lui così tanto che finì per dirgli di essere una Colomba Nera. Era l’unica persona con cui poteva essere se stessa, ed è per questo che la sua perdita l’ha colpita così duramente. Era tutta una questione d’amore. O almeno così pensava. Una volta che il polverone si è diradato e Helen ha avuto la sua vendetta, incontra la signora Reed, che le dice che il legame tra Maggie e Jason era che entrambi lavoravano per l’MI5.

Jason sospettava già che Helen fosse una Colomba Nera ed era stato incaricato di attirarla nella sua trappola e di ottenere informazioni da lei. Lei era il suo lavoro. Questa rivelazione riscrive completamente il rapporto tra Helen e Jason, poiché sembra che tutto ciò che c’è tra loro sia una menzogna. Lui fingeva di essere innamorato di lei quando, in realtà, stava cercando di ottenere informazioni da lei. Reed avrebbe potuto lasciar correre e far credere a Helen che Jason non la amava. Ma non è così crudele come sembra. Rivela che quando Jason è venuto a consegnare il suo rapporto su Helen, l’ha scagionata dai sospetti. Anche quando era già sospettata, l’ha scagionata. Questo dimostra che lui amava davvero Helen e che, anche se all’inizio poteva essere una bugia, alla fine non lo era.

Per dare a Helen un’idea più precisa di chi fosse veramente Jason, Reed le consegna un disco con tutte le informazioni necessarie su Jason. Si tratta del background completo dell’uomo, che fornisce a Helen le cose che molto probabilmente le ha tenuto nascoste per mantenere la sua copertura. Il disco è l’unica possibilità per Helen di scoprire la vera identità di Jason. Invece di indagare immediatamente, la getta nel fiume. Potrebbe sembrare illogico per una persona curiosa, soprattutto se si considera che questo potrebbe essere l’unico legame che aveva con Jason ora che era morto. Tuttavia, Helen non era pronta per questo. Guardare nel disco e scoprire tutte le informazioni sul vero passato di Jason le avrebbe fatto pensare a tutte le bugie che lui aveva inventato su di sé per avvicinarsi a lei. Le avrebbe fatto mettere in dubbio ogni sua parola, intenzione e sentimento, e questo non era qualcosa con cui Helen voleva convivere. L’unica cosa che voleva di Jason nella sua mente erano i bei ricordi che avevano fatto e il fatto che, nonostante tutto, alla fine lui la amava e lei lo amava. Quello che c’è stato prima e dopo non ha più importanza.

Perché Sam non uccide Hector in Black Doves? Accetta l’offerta di Hector?

Sette anni prima della morte dell’ambasciatore cinese e dell’omicidio di Jason, Sam era stato ingaggiato per uccidere una banda di strada che si stava facendo strada molto rapidamente. Le altre bande volevano che questa banda di fratelli fosse eliminata, ed è per questo che Sam è stato assunto. Doveva uccidere tutti i fratelli, ma ne lasciò uno: Hector. Quando Sam accettò il lavoro, pensava che sarebbe stato solo un altro omicidio. Ma poi vide un ragazzo seduto sul sedile posteriore, coperto dal sangue del fratello a cui Sam aveva appena sparato, e non riuscì a premere il grilletto. È l’immagine di questo ragazzo che rimane con Sam nel corso degli anni, soprattutto quando questo ragazzo diventa il motivo per cui Sam scappa da Londra e si lascia alle spalle l’amore della sua vita.

L’immagine persiste quando Sam viene ingaggiato per uccidere nuovamente Hector. Non riesce a farlo, anche se Hector è ormai un uomo adulto rispetto al ragazzo di sette anni prima. È anche più criminale, assetato di sangue e spietato. Nonostante tutto questo, Sam non è ancora in grado di premere il grilletto. Anche Hector prova sentimenti contrastanti nei confronti di Sam. Se fosse stato un altro assassino, Hector sarebbe morto sette anni fa. Ma Sam lo ha lasciato vivere e questo ha reso Hector un po’ grato della sua esistenza. Tuttavia, allo stesso tempo, Sam aveva ucciso i suoi fratelli, ed era stata la cosa più traumatica che Hector avesse vissuto. Per questo motivo, Sam è stato sia l’angelo custode che il diavolo per Hector. Il ragazzo propende più per il primo quando Sam continua a non ucciderlo e, alla fine, l’intera banda di Hector è scomparsa e lui è l’unico rimasto.

Per quanto giovane, Hector è estremamente ambizioso. Quando scopre che i Clark hanno subito un duro colpo, vede il vuoto di potere che si crea nella malavita londinese. Potrebbe riempire quel vuoto, ma è un’impresa enorme che richiede muscoli, che Hector non ha più. A causa della sua organizzazione criminale, ha già molte persone che lo vogliono morto e, con tutti i suoi uomini morti, non sa di chi fidarsi. A questo punto pensa a Sam. Essendo sfuggito all’assassino più di due volte, Hector sa che Sam non lo ucciderà. Inoltre, trova un terreno comune tra loro quando scopre che è stato Sam a uccidere Trent Clark e sua madre. Ciò significa che gli altri Clark daranno la caccia a Sam e lui avrà bisogno di qualcuno che lo sostenga. Hector potrebbe essere questo per Sam, il che li mette entrambi sullo stesso piano.

L’offerta di Hector è un po’ strana, ma Sam ne comprende l’importanza. Ha perso la buona volontà delle Colombe Nere e, con i Clark alle calcagna, ha bisogno di tutto l’aiuto possibile. Tuttavia, questo significherebbe entrare ancora di più nell’attività che sperava di lasciare per sempre. Desidera tornare da Michael, che è pronto ad accettarlo, solo se riesce a lasciar andare completamente il suo passato. Anche se Sam fosse rimasto con lui, sapeva che un giorno il suo passato sarebbe tornato a chiamarlo, e questa volta la posta in gioco era molto più alta. L’ultima volta aveva salvato Michael per un pelo. Questa volta sarebbe stato in grado di farlo se i Clark avessero chiamato. Così, con il cuore spezzato, dice addio a Michael, che comprende la sua decisione, soprattutto ora che ha davanti a sé l’intero quadro.

Wallace diventa premier?

In Black Doves l’obiettivo di far sì che Helen rimanesse accanto a Wallace in tutti i momenti difficili era la consapevolezza che Wallace era destinato a cose più grandi. Quando Helen è stata mandata a sedurlo per la prima volta, doveva essere una cosa di una notte. Ma poi è tornata indietro e ha mantenuto vivo il legame. Poi, Wallace si è rivelato un pesce che è diventato sempre più grande. Nel giro di un paio d’anni, era chiaro che Wallace stava per arrivare al numero 10 di Buckingham Street. Quando ciò accadde, le Colombe Nere avevano bisogno di uno dei loro nella sua cerchia interna, e chi meglio di una moglie poteva ricoprire questo ruolo? Sebbene la sua organizzazione fosse contenta di avere Helen con Wallace, lei diventava sempre più sconfortata a ogni promozione che lui riceveva. Ma alla fine della prima stagione, le cose sono cambiate radicalmente.

Il fiasco della registrazione della morte dell’ambasciatore cinese porta l’attuale premier in una situazione molto difficile. A causa della sua colpevolezza nel coprire l’omicidio, sa che dovrà dimettersi presto. Per la gioia assoluta delle Colombe Nere, la persona che tutti concordano debba assumere il ruolo è Wallace. Il mandato è così chiaro che nessuno ha dubbi al riguardo. La possibilità diventa ancora più forte quando la corruzione del precedente premier mette in discussione anche la castità di altri ministri. Gli americani ritengono che Wallace possa essere l’unico uomo pulito del governo britannico e sono pronti a sostenerlo. Alla luce di tutto ciò, sembra che la strada di Wallace verso la carica di Primo Ministro sia spianata. Ma soprattutto, questo significa che le Colombe Nere hanno finalmente quello che volevano: una Colomba Nera al vertice del governo. Non c’è niente di meglio per loro. Ma questo significa anche che il vero compito di Helen inizia ora.

