Black Doves è una storia vera e un’organizzazione segreta reale? Helen Webb è basata su una vera spia?

Creata da Joe Barton, la serie thriller di spionaggio di Netflix Black Doves ha come protagonista Keira Knightley nel ruolo di Helen Webb, sposata con un parlamentare conservatore. All’esterno, il suo matrimonio sembra una storia di successo, ma solo poche persone sanno che il matrimonio è il suo lavoro. È una spia di un servizio di intelligence internazionale chiamato Black Doves e da un decennio fornisce loro segreti di Stato.

Le cose prendono una piega inaspettata quando un uomo con cui Helen aveva una relazione viene ucciso. Con il pericolo che incombe su di lei, viene coinvolto un vecchio amico, Sam, per tenerla al sicuro e aiutarla a scoprire chi ha ucciso il suo amante. La serie offre molti colpi di scena, mentre Helen scopre alcuni segreti sconvolgenti. Allo stesso tempo, deve affrontare problemi familiari realistici con cui molti spettatori possono entrare in contatto, rendendo la sua storia ancora più avvincente.

Powered by

L’immaginario di Black Doves ha interessanti collegamenti con la realtà

Black Doves (la nostra recensione) è una storia interamente inventata, scritta da Joe Barton durante le vacanze di Natale del 2022. Era sempre stato affascinato dal genere spionistico e voleva scrivere una storia ambientata a Londra. In quel periodo, uno dei suoi amici aveva lavorato al film di Guy Pearce e Damian Lewis, “Una spia tra amici”, e questo ha incoraggiato Barton a esplorare il genere per conto suo. Parallelamente, lesse un articolo di giornale su una donna che non era in grado di condividere il proprio dolore con nessuno dopo la morte improvvisa del suo amante segreto.

Lo scrittore fu motivato a seguire questo filone di relazioni clandestine nella sua ricerca, rivelando di aver letto di un gruppo di spie che si erano infiltrate in un gruppo sposandosi con esso. Finirono per avere dei figli e rimasero nei loro ruoli inventati per anni, così quando la verità venne fuori, tutti intorno a loro rimasero scioccati. Ciò che colpì Barton del suo racconto fu la doppiezza di una persona che deve fingere di avere una relazione felice per tutti questi anni, anche se è estremamente infelice. Da qui è nata l’idea del personaggio di Helen e del suo ruolo di moglie di un deputato mentre ha una relazione con un altro uomo.

In realtà, non esiste un’organizzazione segreta chiamata Colombe Nere (che noi conosciamo!). Barton avrebbe preso il nome da un pub locale che frequenta. Per rendere le cose più interessanti, ha voluto ambientare la storia nel periodo natalizio. Gli piaceva l’idea di ambientare una storia cupa di omicidi, tradimenti e spargimenti di sangue in un periodo in cui tutto dovrebbe essere allegro e pieno di speranza. Questo contrasto non si limita a fare da sfondo, ma diventa più evidente nelle vite dei personaggi e nelle bugie che vivono nel corso della stagione.

La maternità ha aiutato Keira Knightley a relazionarsi con la finzione di Helen Webb

Keira Knightley era alla ricerca di un progetto interessante che la mettesse alla prova quando le è stato proposto Black Doves. Si è subito innamorata del personaggio di Helen e si è immedesimata nelle sfide che la spia immaginaria deve affrontare come madre. Riferendosi alla propria esperienza di madre, la Knightley ha parlato dei diversi volti che le persone hanno in diversi momenti della loro vita. Da un lato, si ha a che fare con tutto il caos dell’avere figli, ma quando si va al lavoro, si deve tirare fuori la propria “faccia da lavoro” e affrontare i problemi. Allo stesso modo, si può avere avuto una brutta giornata al lavoro, ma quando si torna a casa si deve essere una persona diversa per i propri figli e la propria famiglia.

Questo lato del carattere di Helen emerge in una scena in cui si trova nel mezzo di una situazione molto pericolosa e riceve una telefonata dalla figlia, che vuole sapere dove si trova. La Knightley ha sfruttato questa duplicità per far emergere diverse sfaccettature del carattere di Helen. Il fatto che fosse anche a bordo come produttrice esecutiva le ha permesso di apportare la sua prospettiva al personaggio durante la stesura della serie. Allo stesso tempo, ha dovuto lavorare sulla fisicità del personaggio. Per prepararsi al ruolo ha imparato il jiu-jitsu e il combattimento con i coltelli, oltre a saper maneggiare le armi. In fin dei conti, l’attrice vuole che Helen appaia come una persona che, con tutti i suoi difetti e le sue follie, sia comprensibile per il pubblico, pur rimanendo un personaggio di fantasia.

LEGGI ANCHE: Black Doves, la spiegazione del finale: Chi ha ordinato l’omicidio di Jason?