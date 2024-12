Senna, la spiegazione del finale: Cosa c’era nell’ultimo nastro di Senna?

Senna (la nostra recensione) di Netflix è un dramma biografico sulla vita del pilota di F1 Ayrton Senna che segue i molti alti e bassi della vita di una delle figure più iconiche del mondo delle corse. La serie si apre con un incidente d’auto, sul quale ritorna nell’episodio finale dopo averci dato uno sguardo approfondito sulla traiettoria della carriera di Senna. È un evento straziante a cui assistere, soprattutto dopo aver scoperto i molti progetti che Senna aveva per il futuro e l’apice a cui ha lasciato il mondo. La sua morte lo consacra ulteriormente come personaggio leggendario in Brasile e nel mondo. Ma c’è un’ultima cosa che lascia ai suoi cari, anche se involontariamente. L’articolo contiene SPOILER.

Perché Senna non si ritira dalla gara? Come muore?

Lo sport delle corse automobilistiche è pericoloso e i piloti come Ayrton Senna lo sanno bene. Tuttavia, questo non significa che lo sport non richieda protocolli di sicurezza per garantire che i piloti siano il più possibile al sicuro quando sono in pista. Questo è ciò che Senna cerca di dire alla federazione, soprattutto dopo la serie di incidenti avvenuti in pista. Non è sfuggito a Senna e agli altri piloti che il numero di incidenti in pista è aumentato negli ultimi anni. Poi, Senna nota qualcosa di strano sul tracciato e non si sente a suo agio con la sua nuova auto alla Williams, alla quale si è unito dopo essersi cordialmente separato dalla McLaren.

Il giorno prima della gara, si verifica una tragedia quando un altro pilota, Roland Ratzenberger, ha un incidente che gli toglie la vita. Questo avviene dopo un altro incidente che ha lasciato un pilota ricoverato in ospedale. Senna è preoccupato per il giorno della gara e condivide la sua preoccupazione con quasi tutti coloro che lo circondano. Parla con Williams, chiedendosi se lui e gli altri piloti debbano correre quel giorno. In seguito, tiene presente questo punto di fronte alle autorità competenti, ma nessuno di loro ritiene che la morte di Ratzenberger sia abbastanza critica da annullare o rinviare la gara.

Alla fine della giornata, a Senna viene detto che se ha delle riserve, dovrebbe ritirarsi dalla gara. Senna ci pensa brevemente, soprattutto quando Niki Lauda gli racconta di come si sia tirato indietro da una gara a cui non si sentiva di partecipare. Parlano anche della formazione di un sindacato dei piloti, che si concentrerebbe esclusivamente sul benessere dei piloti perché i vertici non sembrano preoccuparsi troppo di questo. Nonostante i suoi problemi e le sue preoccupazioni per la sicurezza, Senna decide di correre quel giorno. È ulteriormente motivato a vincere perché mira a sventolare la bandiera sul podio in onore di Ratzenberger, sperando che il suo gesto attiri l’attenzione delle autorità.

Soprattutto, Senna sa che il corridore che è in lui non si tirerà mai indietro di fronte a una sfida e a una battaglia. Quando gli è stato chiesto cosa avrebbe fatto dopo il ritiro, ha risposto che non aveva intenzione di ritirarsi. Questo dimostra quanto fosse consumato dall’idea stessa di correre. Era così concentrato su di essa che non ha mai preso in considerazione un futuro al di fuori di essa, anche se doveva sapere che era inevitabile che un giorno avrebbe dovuto dire addio a questo sport. È con il pensiero di vincere che Senna scende in pista quel giorno e prende subito il comando. Tuttavia, le circostanze non sono favorevoli e la sua auto si schianta a una velocità spaventosa. Viene portato d’urgenza in ospedale e più tardi la notizia della sua morte viene comunicata al mondo.

Laura scrive l’articolo su Senna?

Quando Senna arriva in Inghilterra per iniziare la sua carriera di pilota, molte persone lo notano subito. Una di queste è una giornalista di nome Laura Harrison. Nel corso degli anni, anche se Laura segue costantemente la carriera di Senna e gli dice di essere dalla sua parte, continua a scrivere contro di lui. Senna prende tutto con filosofia perché pensa che lei stia solo facendo il suo lavoro. Ma poi, dopo la vittoria del campionato, lei lo definisce un cattivo esempio e allora Senna la blocca completamente. Dopo quell’articolo, la carriera di Senna prende altre pieghe e, poiché lui continua a ignorarla, Laura è costretta a riconsiderare il suo approccio nei suoi confronti.

Alla fine, Laura decide che è giunto il momento che il mondo veda un lato diverso di Senna, non solo la narrazione che gli è stata fatta intorno, soprattutto per quanto riguarda la sua rivalità con Alain Prost. Per sapere chi è veramente Senna, bisogna sapere da dove viene. Laura chiede quindi a Senna di parlarle della sua infanzia. Ormai disilluso da lei e dai media, Senna si rifiuta di parlare. Tuttavia, Laura continua a lavorare all’articolo. Il suo desiderio di raccontare la storia di Senna si intensifica dopo che quest’ultimo muore tragicamente nel 1994 durante una gara di corsa, che sperava fosse annullata in seguito all’incidente che aveva causato la morte di un altro pilota, Roland Ratzenberger.

Come il resto del mondo, Laura è completamente sconvolta dalla morte di Senna. Si sente particolarmente offesa per il fatto di non essere riuscita a farsi perdonare con l’articolo che avrebbe dovuto essere un modo per costruire ciò che aveva demolito con il suo precedente articolo su di lui. Mentre l’intera comunità delle corse è in lutto, Senna viene riportato a casa in Brasile, dove l’intera nazione lo accoglie con dolore e strazio. Laura è tra la folla e piange come migliaia di persone intorno a lui, sconvolte dalla morte del loro amato sportivo.

Alla fine, scrivere l’articolo diventa una necessità per Laura. È un tributo alla sua vita, ma anche una sua celebrazione. Grazie ad esso, il mondo avrebbe potuto conoscere più a fondo chi era veramente Senna, e questo è il meglio che Laura potesse fare per lui. Inoltre, ha la certezza che Senna le ha dato il via libera per procedere. Non solo risponde alla domanda che lei gli aveva lasciato l’ultima volta che si erano incontrati, ma le invia anche la foto della sua infanzia, indicandole che sarebbe stato disponibile a parlare con lei del suo articolo. Purtroppo lui muore poco dopo, ma Laura decide di mantenere la sua promessa e consegna un articolo che dà al mondo un’immagine più chiara di Ayrton Senna.

Cosa c’è sul nastro che Senna lascia a Laura?

La sera prima che Senna gareggi per l’ultima volta, Laura si presenta al suo hotel. Senna aveva espresso il suo malcontento per l’approccio di lei a scrivere cose su di lui. Ma lei gli rivela che non è lì per tormentarlo e convincerlo a parlare con lei per il suo articolo. Al contrario, è lì per consegnargli un pacco. Nel pacco, gli lascia un nastro in cui si aspetta di registrare una risposta alla sua domanda. Vuole sapere perché ha scelto la corsa e cosa significa per lui. Laura riceve la risposta, ma solo dopo la morte di Senna decide cosa fare del nastro.

Poiché si tratta dell’ultimo nastro registrato da Senna e in cui parla di qualcosa di molto intimo su di sé e sulla sua vita, decide di consegnarlo alla sua famiglia. La speranza è che ascoltare le sue parole sia per loro fonte di conforto, soprattutto considerando il modo in cui parla di loro nel nastro. I genitori e i fratelli fanno ascoltare la cassetta qualche tempo dopo il funerale, quando sono emotivamente pronti a sentire le sue parole. Ciò che ascoltano dà loro un senso di comprensione nei confronti di Senna, che poi si riflette anche nell’articolo di Laura.

Nel nastro, Senna risponde alla domanda di Laura sul perché ama le corse. Parla di quando suo padre gli insegnò a guidare e di come gli fece avere il suo primo kart da guidare e far correre. Parla del fatto che le corse sono qualcosa con cui è nato piuttosto che qualcosa da cui è stato attratto più tardi nella sua vita. Parla delle corse come se fossero la cosa più naturale della sua vita, come respirare. Le sue parole rivelano la sua passione per questo sport e come per lui sia molto più di uno sport. È uno stile di vita.

Nei suoi discorsi sulle corse, Senna parla anche delle persone che hanno contribuito a fargli raggiungere il successo che ha vissuto nella sua vita. Inizia con la sua famiglia e il continuo sostegno che riceve, a prescindere da tutto. Parla anche delle persone con cui ha lavorato dentro e fuori la pista, sottolineando il fatto che il suo successo non è solo suo. È un lavoro di squadra, e questa è la lezione più importante che ha imparato nella sua vita. Le sue ultime parole sul nastro sono che non è mai solo, e sentirlo è una cosa rassicurante per la sua famiglia, che sente molto la sua mancanza.