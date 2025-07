I Peccatori di Ryan Coogler ha usato i costumi per il film Marvel di Blade mai realizzato

C’è stato un tempo in cui Blade era un film in costume, e uno dei produttori di I Peccatori di Ryan Coogler ha rivelato che l’acclamato film sui vampiri utilizzava molti costumi pensati per il reboot del MCU, a lungo rimandato.

Quando è stato pubblicato il primo trailer di I Peccatori, diretto da Ryan Coogler, regista di Black Panther, molti hanno sottolineato che, in un certo senso, aveva lasciato inutilizzato delle eccedenze del film dedicato a Blade dei Marvel Studios, a lungo rimandato.

L’epico horror di Coogler è stato un successo a sorpresa, incassando 364 milioni di dollari in tutto il mondo e ricevendo ampi consensi dalla critica. Tuttavia, il fatto che fosse un film sui vampiri con protagonista un attore nero (ambientato negli anni ’20) non era l’unica cosa che aveva in comune con Blade.

Durante un’intervista con ScreenCrush, il produttore di I Peccatori, Sev Ohanian, ha condiviso un “divertente easter egg Marvel” quando ha rivelato che molti dei costumi utilizzati dalle comparse nel film erano stati originariamente previsti per Blade, quando il film era in fase di sviluppo come film in costume.

“[La costumista] Ruth Carter stava lavorando al film di Blade che poi non è stato girato”, ha rivelato. “A un certo punto quel film avrebbe dovuto affrontare il passato, e lei ne aveva già parlato, più o meno nello stesso periodo di ‘I Peccatori’.” “Aveva un magazzino pieno di abiti d’epoca, e ci ha detto, ‘Ehi, possiamo girare questo film domani'”, ha continuato Ohanian. “E la Marvel è stata così generosa e gentile da permetterci di acquistarlo praticamente a prezzo scontato.” In seguito ha chiarito che, mentre “molti degli attori secondari” indossavano gli abiti realizzati per Blade, le star del film avevano costumi originali e di nuova creazione.

I Marvel Studios hanno ripetutamente fallito nel far decollare Blade, ma questa versione del film è stata quella che è arrivata quasi alle riprese. Ambientato negli anni ’20, il film è diretto dal regista Yann Demange e ha scelto Mia Goth per il ruolo di Lilith, un’antica dea demone-vampiro che desiderava il sangue della figlia di Blade. Un enorme set ferroviario è stato costruito, ma mai utilizzato, e i piani per un Blade ambientato negli anni ’20 sono stati da allora accantonati.

Il film su Blade è stato annunciato al Comic-Con di San Diego nel 2019, quando il premio Oscar Mahershala Ali si è unito al presidente dei Marvel Studios Kevin Feige sul palco per annunciare il suo ingresso nell’MCU come Daywalker. Il film non ha ancora una data precisa e non siamo ancora vicini a sapere quando, o addirittura se, vedremo mai il Blade di Ali in azione. “Chiama la Marvel”, ha detto l’attore alla première di Jurassic World – La Rinascita. “Sono pronto. Fategli sapere che sono pronto.”