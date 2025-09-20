Man of Tomorrow, James Gunn afferma di voler “esplorare Lex Luthor come essere umano”

James Gunn ha confuso le acque su cosa costituisca un sequel mentre promuoveva Man of Tomorrow. Indipendentemente da ciò, il seguito di Superman punterà i riflettori su Clark Kent e Lex Luthor mentre si alleano per affrontare una minaccia “più grande”. L’ultima volta che abbiamo visto Lex, veniva portato a Belle Reve per il suo ruolo nella distruzione che ha colpito Metropolis quando ha tentato di uccidere Kal-El.

Tuttavia, quando indossa la sua tuta da guerra verde e viola dei fumetti per combattere questa nuova misteriosa minaccia, Lex diventerà anche lui un eroe? Mentre la sua controparte nei fumetti ha spesso combattuto dalla parte dei buoni, quel lato “eroico” del personaggio è uno di quelli che lo sceneggiatore e regista di Man of Tomorrow è ansioso di esplorare.

“Penso di essere semplicemente più interessato ad addentrarmi nel cuore di Lex e vedere come si inserisce in tutto questo”, ha spiegato Gunn in una recente intervista con The Ringer-Verse. “Penso di voler conoscere meglio Lex come essere umano. Abbiamo visto molto del lato malvagio di Lex. È piuttosto malvagio. Come personaggio, è davvero interessante. C’è qualcosa, nonostante tutto, di incredibilmente eroico in Lex”.

“Mettendo da parte la moralità, cosa difficile da fare, ecco un tizio che dice: ‘Puoi sollevare un edificio. Puoi abbattere aerei con lo sguardo. Ti prenderò a calci nel culo perché sono migliore di te’. Non posso fare a meno di ammirare la sua tenacia e il suo ego. La sua ambizione è senza pari. È il perdente”.

“Sì, certo, ha un grande potere aziendale che può usare per manipolare le cose, ma non può volare nello spazio, sollevare un edificio o dare un pugno che attraversa tre stati”, ha aggiunto il co-CEO della DC Studios. “È un uomo, e questo mi piace da morire”. Gunn ha poi continuato a fare luce su ciò che i fan possono aspettarsi da Man of Tomorrow, affermando che Superman “è in qualche modo più simile a un personaggio dei fumetti” e ribadendo che questo sequel “ha a che fare con i personaggi duali di Lex e Superman al centro della trama”.

Cosa sappiamo di Man of Tomorrow

Parlando di Man of Tomorrow, James Gunn lo ha descritto come: “Una storia in cui Lex Luthor e Superman devono collaborare in una certa misura contro una minaccia molto, molto più grande”, ha rivelato Gunn parlando per la prima volta del sequel. “È più complicato di così, ma questa è una parte importante. È tanto un film su Lex quanto un film su Superman. Mi è piaciuto molto lavorare con Nicholas Hoult. Purtroppo mi identifico con il personaggio di Lex. Volevo davvero creare qualcosa di straordinario con loro due”.

Gunn annunciato Man of Tomorrow sui social media il 3 settembre. Nel suo annuncio, lo sceneggiatore e regista ha incluso un’immagine tratta dal fumetto in cui Superman è in piedi accanto a Lex Luthor nella sua Warsuit. Nei fumetti DC, Lex crea la tuta per eguagliare la forza e le abilità di Superman. Mentre l’immagine teaser suggeriva che Lex e Superman sarebbero stati di nuovo in contrasto, ora sembra che Lex userà la sua Warsuit per poter essere allo stesso livello di Superman per qualsiasi grande minaccia si presenti loro. Al momento, è confermata la presenza della Lois Lane di Rachel Brosnahan.

Come si vede alla fine di Superman, l’Uomo d’Acciaio interpretato da David Corenswet ha visto che c’era del buono dentro Lex, quindi sarebbe disposto a lavorare con lui. Dopo aver quasi distrutto Metropolis nel tentativo di sconfiggere Superman e aver visto il mondo rivoltarglisi contro, Lex Luthor potrebbe essere più disposto a cambiare posizione se questo significasse riportare le persone dalla sua parte.

L’accenno di Gunn a una minaccia più grande che richiede loro di allearsi potrebbe significare che personaggi come Brainiac, Mongul o forse anche Darkseid potrebbero entrare nel nuovo DC Universe. Tuttavia, dato che quello che sembrava essere il concept art di Brainiac DCU è stato visto nel featurette Adventures in the Making of Superman, il cattivo potrebbe finire per essere la minaccia di Man of Tomorrow.

Il film è stato in precedenza descritto come un secondo capitolo della “Saga di Superman”. Ad oggi, Gunn ha affermato unicamente che “Superman conduce direttamente a Peacemaker; va notato che questo è per adulti, non per bambini, ma Superman conduce a questo show e poi abbiamo l’ambientazione di tutto il resto della DCU nella seconda stagione di Peacemaker, è incredibilmente importante”.

