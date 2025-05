Quale canzone canta Ellie in The Last Of Us – Stagione 2, Episodio 4 “Day One” e come si collega a Joel?

Attenzione: l’articolo contiene SPOILER su The Last Of Us – Stagione 2, Episodio 4 “Day One”

Ellie canta una canzone per Dina in The Last Of Us – Stagione 2, Episodio 4 “Day One”, e questo momento musicale ha un toccante legame con Joel e con il videogioco originale. Dopo che Ellie e Dina sono arrivate a Seattle nell’episodio della scorsa settimana, con Day One inizia la loro ricerca di Abby e dei Lupi. Vedono un tag W.L.F. su una stazione TV vicina e decidono di aspettare che faccia buio prima di intrufolarsi e attaccare. Mentre aspettano che il sole faccia capolino, si rintanano in un negozio di musica abbandonato.

Lì, Ellie trova una chitarra ancora in buone condizioni e inizia a suonare una canzone. Dina entra per assistere alla sua esibizione e sembra esserne profondamente commossa. Questa scena è una ricostruzione quasi inquadratura per inquadratura di una sequenza simile in The Last of Us Parte II, compresa la scelta della canzone. L’interpretazione di Ellie ha un legame più profondo con Joel, e la canzone che suona è un richiamo sia al gioco che alla prima stagione della serie.

Ellie suona e canta “Take On Me” degli A-Ha per Dina

La scena è presa direttamente dal videogioco

La canzone che Ellie suona per Dina in The Last Of Us – Stagione 2, Episodio 4 “Day One” è una splendida interpretazione acustica di “Take on Me” degli A-Ha. Questa scena è presa direttamente dal gioco: la scelta della canzone, l’ambientazione, persino l’illuminazione. È facile non assistere alla scena nel gioco, perché il giocatore deve abbandonare deliberatamente la storia per esplorare l’area circostante e trovarla, ma questa esplorazione viene ricompensata. “Take on Me” era già presente nella prima stagione di The Last of Us, quando Ellie e Riley si guardano intorno al centro commerciale, in previsione di questo momento della seconda stagione.

Nel gioco, Ellie inizia a suonare le note iniziali di “Future Days” dei Pearl Jam, la prima canzone che Joel le ha suonato e, presumibilmente, la prima canzone che le ha insegnato a suonare, ma quando entra Dina, smette subito di suonare, perché non è ancora pronta a parlare di Joel. La serie TV ha tagliato questa parte, perché ha tagliato anche l’esibizione di Joel in “Future Days” (e perché, nella serie, Ellie è molto più a suo agio a parlare di Joel a questo punto della linea temporale). Ma la scena nella serie ha ancora un collegamento con Joel.

Dopo aver finito di suonare e dopo che Dina si è complimentata per la sua performance, Ellie afferma che tutti gli insegnamenti che Joel le ha dato hanno dato i loro frutti. La stagione aveva già lasciato intendere che Joel avesse insegnato a Ellie a suonare la chitarra, quando si era offerto di rimboccarle le corde nel primo episodio. Questa performance di “Take on Me” è la prima conferma che Joel ha effettivamente insegnato a Ellie a suonare (e le ha insegnato bene).

Perché “Take On Me” è così importante per Ellie e il suo rapporto con Joel

Ogni volta che Ellie prende in mano una chitarra, le viene in mente Joel

L’interpretazione di Ellie di “Take on Me” è profondamente legata al suo rapporto con Joel, perché suonare la chitarra è qualcosa che condividevano. L’unica ragione per cui conosce quegli accordi è perché Joel si è preso il tempo di darle lezioni e insegnarle a suonare. Ogni volta che Ellie prende in mano una chitarra, le viene in mente Joel – e ora, dopo la tragica e prematura scomparsa di Joel, quel ricordo è tutto ciò che ha. Dina è commossa fino alle lacrime dall’esibizione di Ellie, perché anche lei ricorda Joel solo sentendo pizzicare quelle corde.

Sia nel gioco che nella serie TV, questa è l’unica volta in cui Ellie sembra felice e ottimista dopo la morte di Joel. Solo per un attimo, è riuscita a perdersi nella magia della canzone. Il testo allude alla nascente storia d’amore tra Ellie e Dina e prepara l’inizio ufficiale della loro relazione più avanti nell’episodio. La musica è molto importante in The Last of Us, e ora che Ellie può suonare la sua musica (e le ricorderà per sempre Joel), sta per diventare ancora più importante.