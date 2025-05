Flight Risk: Michelle Dockery non ha avuto problemi a picchiare Mark Wahlberg: “È un privilegio”

L’attrice candidata agli Emmy e ai Golden Globe Michelle Dockery si è fatta un nome nel ruolo di Lady Mary Crawley in Downton Abbey, ha poi continuato a mostrare un talento in miniserie come Godless, e film come l’esperimento di Robert Zemeckis Here. Ora, porta l’emozione a 12.000 metri di altezza con il regista di Braveheart e La battaglia di Hacksaw Ridge, Mel Gibson, in Flight Risk (qui il trailer).

Flight Risk vede Michelle Dockery nei panni di Madolyn Harris, un vicesceriffo statunitense che scorta un testimone del governo al processo (interpretato da Topher Grace, visto l’ultima volta in Heretic di A24). Una volta in volo sopra la natura selvaggia dell’Alaska, il pilota che li trasporta – Daryl Booth interpretato da Mark Wahlberg – è anche un sicario inviato per assassinare l’informatore. L’azione si intensifica e la tensione sale mentre sono costretti a volare insieme e a combattere contro qualsiasi ostacolo che possa presentarsi sul loro cammino.

Nel corso di un’intervista con Collider, Michelle Dockery ha discusso della sua collaborazione con Mark Whalberg e del fatto che per lei sia stato un onore picchiarlo sullo schermo.

Quindi, vero o falso? Hai accettato di partecipare a “Flight Risk” perché avresti potuto picchiare Mark Wahlberg?

DOCKERY: [Ride] Non è l’unico motivo. Lavorare con qualcuno come Mark è stato assolutamente affascinante per me. È un attore così brillante e lavorare con lui in un genere come questo, che per me è una cosa insolita, è stata una grande opportunità.

Mark non viene picchiato spesso nei film, quindi sei una delle poche persone che hanno potuto “ocuparsi” di lui.

DOCKERY: Assolutamente. È un privilegio.

Flight Risk esce nelle sale italiane l’8 maggio distribuito da Eagle Pictures. Diretto da Mel Gibson, Flight Risk è stato scritto da Jared Rosenberg, al suo debutto cinematografico e vede protagonisti Mark Wahlberg, Michelle Dockery e Topher Grace.