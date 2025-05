The Last Of Us – Stagione 2, Episodio 4 “Day One” spiegazione: la rivelazione di Dina

Attenzione: l’articolo contiene SPOILER su The Last Of Us – Stagione 2, Episodio 4 “Day One”

Dina ha appena rivelato un segreto importante a Ellie in The Last Of Us – Stagione 2, Episodio 4 “Day One”, ed ecco cosa significa questa rivelazione e come influenzerà il futuro della serie. Finora, The Last Of Us – Stagione 2 si è concentrata principalmente sui personaggi che ritornano dalla prima stagione, con Ellie e Joel come protagonisti principali fino alla sfortunata morte di quest’ultimo. Dina, tuttavia, è una nuova aggiunta al gruppo di protagonisti, e questa grande rivelazione svela finalmente cosa rende il personaggio unico.

Dopo la morte di Joel nell’episodio 2, Ellie e Dina decidono di partire per Seattle, sperando di trovare l’assassina di Joel, Abby, e i suoi amici del WLF. Il duo è arrivato alla fine dell’episodio 3, e l’episodio 4 che presenta la loro prima vera e propria esplorazione di Seattle. Nell’episodio, il duo si ritrova in una torre della WLF, nel luogo di un massacro di Seraphite. Questa scoperta le coinvolge in un inseguimento che coinvolge soldati della WLF e un’orda di Infetti, costringendoli alla fuga e destabilizzandoli.

Dina scopre di essere incinta in The Last Of Us – Stagione 2, Episodio 4 “Day One”

Grazie al ritrovamento di test di gravidanza

In The Last Of Us – Stagione 2, Episodio 4 “Day One”, Dina rivela in modo scioccante di essere incinta. All’inizio dell’episodio, Ellie e Dina stanno razziando un edificio abbandonato alla ricerca di forniture mediche. Non viene trovato molto, ma alla fine della scena si verifica uno strano momento. Dina sembra trovare qualcosa che le è utile, sebbene questo misterioso oggetto rimanga nascosto alla vista dello spettatore. Mente a Ellie su ciò che sta facendo, e tiene per sé questo misterioso oggetto. Ciò che Dina sta realmente facendo non viene rivelato fino a molto tempo dopo, quando il pubblico scopre che questo misterioso oggetto era un test di gravidanza.

Durante l’inseguimento fuori dalla stazione della metropolitana, Ellie mette il braccio davanti a un Infetto, venendo morsa per salvare Dina. Le due scappano, ma Dina è inorridita, convinta di dover uccidere Ellie. Ellie rivela di essere immune, dicendo a Dina di aspettare una notte e vedere. La mattina dopo, Dina è convinta che Ellie sia immune.

In risposta a questa informazione, Dina dice a Ellie di essere incinta. Dina mostra a Ellie di aver usato un gran numero di test di gravidanza, ognuno dei quali è risultato positivo. Dina ha anche detto che il suo ciclo era in ritardo, sollevando in lei la preoccupazione di una possibile gravidanza. Questo è ciò che la porta a provare i test di gravidanza, convincendosi che sia vero. Non è sicura di quanto sia avanti con le mestruazioni, ma è sicuramente incinta. Questo potrebbe avere un impatto enorme sul futuro della serie, dato che Ellie dovrà ora preoccuparsi di una Dina incinta.

Jesse è il padre del bambino di Dina in The Last of Us

Grazie alla loro precedente relazione

A quanto pare, Jesse è il padre del bambino di Dina. Ellie presume immediatamente che sia Jesse, e Dina lo conferma. Sebbene Ellie e Dina abbiano una relazione ora, non è sempre stato così. Prima di Ellie, Dina aveva una relazione con Jesse, una figura importante di Jackson. La relazione tra Dina e Jesse è già stata accennata diverse volte durante The Last Of Us – Stagione 2, con il personaggio del giovane Mazino che condivideva scene sia con Ellie che con Dina negli episodi precedenti.

Come reagisce Ellie alla notizia della gravidanza di Dina

È emozionata

Dina era ovviamente preoccupata di come Ellie avrebbe reagito alla notizia della sua gravidanza, dato che aveva deciso di tenerla segreta. Solo scoprire un segreto così grande come l’immunità di Ellie le aveva dato la sicurezza di dirlo a Ellie, ed Ellie sembra prenderla bene. Ellie si è subito presa cura del bambino, dicendo che sarebbe diventata papà. Ellie dice persino che lei, Dina e Jesse avranno il bambino insieme, dimostrando che Ellie è già impegnata a crescere il bambino. Ellie e Dina hanno poi un rapporto sessuale dopo aver saputo della gravidanza, dimostrando che Ellie è indubbiamente emozionata per la notizia.

Tuttavia, Ellie non si rende conto di quanto impatto avrà il bambino sul loro percorso. Questa sfida emerge per la prima volta alla fine dell’episodio, quando Ellie e Dina decidono di andare a Lakehill. Ellie dice a Dina di rimanere, ma Dina insiste sul fatto che vuole andare. Decidono di partire insieme, ma questo potrebbe essere il primo di una serie di conflitti riguardanti la gravidanza di Dina.

A seconda di quanto tempo Dina e Ellie rimarranno a Seattle, l’avanzamento della gravidanza di Dina potrebbe rappresentare una sfida più impegnativa. La ridotta mobilità, i dolori e gli altri rischi per la salute che una gravidanza comporta potrebbero rappresentare una sfida per sopravvivere alle forze della WLF e agli Infetti. Anche se dovessero lasciare Seattle in fretta, la gravidanza potrebbe comunque rappresentare un problema durante il viaggio di ritorno. La gravidanza di Dina è una buona notizia al momento, ma i futuri episodi di The Last Of Us – Stagione 2 potrebbero usarla per alzare ulteriormente la posta in gioco.

Confronto tra la rivelazione della gravidanza di Dina e il gioco di The Last of Us Parte II

La serie HBO è molto più positiva

Ecco diverse differenze chiave nel modo in cui la rivelazione della gravidanza di Dina si svolge nella serie HBO rispetto a The Last of Us Parte II. Nella serie, la rivelazione della gravidanza di Dina avviene la mattina dopo aver visto Ellie essere morsa. Nel gioco, Dina vede Ellie respirare spore, costringendola a rivelare la sua immunità. Dato che le spore non esistono in The Last of Us della HBO, questa sequenza doveva svolgersi in modo diverso, il che spiega perché la cronologia della rivelazione di Dina è leggermente diversa.

Inoltre, anche le tempistiche della gravidanza sono differenti. Nella serie, Dina dice di aver confermato la gravidanza dopo essere arrivata a Seattle, mostrando a Ellie diversi test di gravidanza. Nel gioco, Dina dice di aver dedotto di essere incinta qualche settimana fa a causa del ritardo del ciclo. Mentre nella serie la gravidanza di Dina viene presentata come un sospetto, nel gioco viene presentata come una bugia, con Ellie sconvolta dal fatto che Dina non glielo abbia detto prima di lasciare Jackson.

Infine, la reazione di Ellie è diversa. Ellie reagisce positivamente alla notizia nella serie HBO, ed è entusiasta di avere un figlio. Nel gioco, Ellie è molto più arrabbiata e Dina si vergogna di più. Ellie esprime il suo disappunto per la gravidanza di Dina, ed è furiosa perché Dina gliela ha nascosta. Questo fa sì che Ellie insista affinché Dina rimanga a teatro mentre Ellie continua a esplorare Seattle. Sicuramente questo elemento avrà conseguenze importanti sulla serie e sul rapporto tra le due.