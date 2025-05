The Last Of Us – Stagione 2, perché il cameo di Josh Peck è così interessante

Attenzione: l’articolo contiene SPOILER su The Last Of Us – Stagione 2, Episodio 4 “Day One”

Josh Peck fa un cameo inaspettato in The Last Of Us – Stagione 2, Episodio 4 “Day One” e la serie lo ha usato in modo interessante. L’episodio 4 si concentra principalmente sull’arrivo di Ellie e Dina a Seattle, alla ricerca del Washington Liberation Front. Ma l’episodio ci presenta anche il leader del W.L.F., Isaac Dixon, interpretato da Jeffrey Wright. Mostra quanto sia spietato e offre persino uno sguardo al suo passato, che nel gioco era stato solo accennato.

Nella prima parte dell’episodio 4 di The Last of Us, vediamo Seattle nei primi giorni dell’epidemia. Nel 2018, cinque anni dopo la diffusione del Cordyceps in tutto il mondo, vediamo un plotone di soldati della FEDRA attraversare la città. Uno di questi soldati è interpretato da Josh di Drake & Josh. È sempre divertente vedere un attore famoso apparire come guest star in una serie TV di successo, ma questo casting è particolarmente ingegnoso per un paio di motivi.

Josh Peck interpreta un soldato della FEDRA in The Last Of Us – Stagione 2, Episodio 4 “Day One”

Peck appare in The Cold Open

Nella scena iniziale dell’episodio 4, Peck interpreta uno dei soldati della FEDRA che attraversa Seattle a bordo di un furgone blindato. Racconta una storia scioccante su un violento scontro con alcuni “elettori” che ha generato un malinteso sul termine “disseminare”. Isaac spiega che “elettori” sono il nome con cui i soldati della FEDRA chiamano i cittadini del Q.Z.; poiché la FEDRA ha negato i diritti democratici al popolo, li chiamano “elettori” per prenderli in giro, rigirando il coltello nella piaga. Questa scena mostra quanto fosse oppressiva la FEDRA e spiega perché il popolo si ribellò.

Questa scena evidenzia anche la disillusione di Isaac nei confronti delle tattiche fasciste della FEDRA. È lui a sottolineare che l’insulto “elettore” si riferisce a una flagrante negazione dei diritti civili e rimprovera il soldato interpretato da Peck per la sua ignoranza e sconsideratezza. Quando il camion si imbatte in uno scuolabus che blocca una strada residenziale, Isaac scende, apparentemente per parlare con i cittadini in protesta che l’hanno piazzato lì. Ma in realtà, sta progettando di lanciare un paio di granate nel camion dietro di lui e uccidere tutti i suoi uomini, riaffermando la sua fedeltà ai manifestanti anti-FEDRA.

Il casting di Josh Peck per la seconda stagione di The Last of Us presenta un colpo di scena intelligente

Scegliere un attore noto solo per farsi uccidere aggiunge ulteriore shock

La scelta di Josh Peck per il ruolo del soldato fascista della FEDRA è significativa per un paio di motivi. Per cominciare, affidare a un attore noto per essere la star di una sitcom Nickelodeon leggera e adatta alle famiglie un monologo blasfemo sull’infliggere danni a persone innocenti con un ghigno sadico sul volto è un’abile sovversione delle aspettative. Josh Nichols è uno dei personaggi televisivi più dolci e innocui mai creati, quindi vederlo sotto questa luce è una sorpresa. Ma il suo casting nella seconda stagione di The Last of Us va ben oltre.

Peck è un attore ampiamente riconosciuto negli USA, e non solo dal pubblico cresciuto guardando Drake & Josh; è stato visto di recente nel massiccio cast corale di Oppenheimer, quindi ci si aspetterebbe che fosse adatto a un ruolo più importante. Ciò rende ancora più scioccante il fatto che venga brutalmente ucciso un paio di minuti dopo la sua prima apparizione. Vedere Isaac di Jeffrey Wright uccidere tutti i suoi uomini sarebbe stato uno shock, indipendentemente da chi avesse interpretato i suoi colleghi della FEDRA, ma il fatto che uno di loro sia una grande star lo ha reso ancora più scioccante.

The Last of Us ha visto la partecipazione di una manciata di guest star di alto profilo nelle ultime due stagioni: Nick Offerman, Melanie Lynskey, Storm Reid di Euphoria. Ma la serie di solito assegna a queste guest star un ruolo importante in un episodio o due. Ciò che rende il casting di Peck così brillante è che crea le aspettative per un ruolo importante, per poi ucciderlo pochi secondi dopo.