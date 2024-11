Cobra Kai 6 – parte 1, Recap: Cosa ricordare prima della seconda parte

Netflix ha fatto faville con questa ultima (e conclusiva) stagione di Cobra Kai. Dividendo la narrazione in tre puntate, la sesta stagione del karate drama è migliore che mai, con tutto ciò che porta a ciò che accadrà al Sekai Taikai il 15 novembre. Ma prima di recarci a Barcellona per il grande torneo, è opportuno riflettere su Cobra Kai 6 – parte 1. Mentre il Miyagi-Do affronta il Cobra Kai per il titolo di campione del mondo, possiamo solo sperare che Daniel LaRusso (Ralph Macchio), Johnny Lawrence (William Zabka) e gli altri riescano a mettere da parte le loro differenze per fermare John Kreese (Martin Kove) una volta per tutte.

Johnny Lawrence lotta per essere un padre migliore

Nella quinta stagione, Johnny e la sua fidanzata Carmen Diaz (Vanessa Rubio) hanno rivelato di essere in attesa del loro primo figlio. Così, naturalmente, quando è arrivata Cobra Kai 6 – parte 2, Johnny ha fatto tutto il possibile per dare una casa al nuovo bambino. Nella scorsa stagione, Johnny ha passato molto tempo a cercare di riconciliare le cose tra suo figlio Robby Keene (Tanner Buchanan) e il suo apprendista/figlio surrogato Miguel Diaz (Xolo Maridueña). Ma ora che Miguel e Robby sono amici e persino fratelli, è libero di concentrarsi sulla costruzione di una casa per la nuova bambina in arrivo. Sfortunatamente, la sua posizione non retribuita alla Miyagi-Do non è sufficiente.

Prendendo sul serio il consiglio di Daniel di trovare un vero lavoro, Johnny inizia a vendere auto al LaRusso Auto Group e non se la cava male. Anche se un litigio con Daniel (di cui parleremo tra poco) lo spinge a lasciare il lavoro, Amanda (Courtney Henggeler), la moglie di Daniel, lo incoraggia a continuare per la sua famiglia. In tutto questo, Johnny continua a mostrare la sua crescita e il suo sviluppo come uomo, padre e insegnante, soprattutto dopo essersi lasciato alle spalle il suo nome di Eagle Fang per abbracciare l’eredità del Miyagi-Do. Questo finché le cose tra lui e Daniel non si inaspriscono…

La rivalità tra Johnny e Daniel continua nel Sekai Taikai

All’inizio della sesta stagione, sembra che Johnny e Daniel siano ancora una volta in disaccordo sui metodi di insegnamento e sul nome del loro dojo. Ma non passa molto tempo prima che Johnny si convinca a prendere il nome Miyagi-Do. Se solo fosse la fine di questa storia. Nei prossimi episodi, Daniel e Johnny continuano a scontrarsi sui loro stili di insegnamento e sulla scelta degli studenti che dovrebbero partecipare al Sekai Taikai. Uno di questi studenti è Devon Lee (Oona O’Brien), che Johnny ritiene meriti di andare al torneo. Daniel, tuttavia, non vede lo stesso potenziale.

Per appianare le loro divergenze, Daniel fa intervenire una terza persona imparziale: Mike Barnes (Sean Kanan). Ma quando Barnes sfida duramente ogni membro del Miyagi-Do, né Daniel né Johnny sono molto soddisfatti dei suoi metodi. Tuttavia, permettono a Barnes di prendere l’ultima decisione, finché Devon non viene tagliato. Dopo aver affrontato Barnes sulla sua decisione, Johnny ottiene che Devon abbia un’altra possibilità di essere incluso nella formazione finale, cosa che frustra Daniel. Ma le cose si scaldano davvero tra i due quando Johnny insulta apparentemente il signor Miyagi (Pat Morita). Dopo che Daniel aggredisce Johnny per l’offesa, l’ex campione del Cobra Kai decide che il Sekai Taikai sarà l’ultima volta che lui e Daniel lavoreranno di nuovo insieme, notando che non sono più amici.

Miguel lotta per il suo futuro – e non è l’unico

Sebbene le cose tra Miguel e Robby non siano mai andate meglio e lui e Sam (Mary Mouser) siano tornati sulla retta via, Miguel ha trascorso gran parte di Cobra Kai 6 – parte 1 in difficoltà su cosa fare dopo il liceo. Sebbene la sua decisione di andare a Standford sia stata presa da tempo, Miguel si dimostra seriamente combattuto. Ma le cose si fanno ancora più confuse per l’adolescente dopo il rinvio da parte dell’istituto, che lo porta a esplorare altre possibilità più vicine a casa. Sebbene Miguel creda che essere il capitano maschile della Miyagi-Do possa aiutarlo a entrare a Stanford, viene sconfitto da Robby, capitano della squadra insieme a Sam.

Ma Miguel non è l’unico a dover riflettere sulle sue prossime mosse. Sebbene Demetri (Gianni DeCenzo) e Hawk (Jacob Bertrand) avessero sempre detto che sarebbero andati insieme al M.I.T., le cose si sono scaldate tra questi migliori amici di lunga data quando Hawk ha iniziato a ripensarci. Invece di dirlo a Demetri, ha lasciato che il suo amico credesse che fossero ancora sulla stessa lunghezza d’onda, così quando la verità è finalmente venuta a galla, è stato un duro colpo per la loro amicizia. Come se non bastasse, Demetri ha battuto Hawk nella gara ideata da Mike Barnes per vedere chi sarebbe andato alla Sekai Taikai in Spagna, ampliando la crescente frattura tra i due.

Il dolore rimanda Tory tra le braccia di John Kreese e di Cobra Kai

Ma tra tutti coloro che hanno avuto un primo terzo di stagione finale di Cobra Kai, Tory è la migliore. Dopo la quinta stagione, Tory e Robby hanno riacceso la loro storia d’amore e, nella prima parte della sesta stagione, lei e Sam hanno fatto ammenda dopo anni di astio reciproco. Ma tutto questo va a rotoli quando la madre di Tory muore improvvisamente per un coagulo di sangue. Affranta dal dolore, Tory riversa tutta la sua rabbia nella battaglia con Sam per diventare il capitano femminile del Miyagi-Do al Sekai Taikai, ma viene fermata da Daniel che le impedisce di sferrare il colpo finale dopo la rivelazione della morte della madre. Sebbene Johnny ritenga che Tory abbia bisogno di uno sfogo, Daniel non vuole che Sam venga ferito di nuovo da lei.

Ferita e sentendosi tradita dal clan Miyagi-Do, Tory torna da John Kreese, che in precedenza aveva cercato di convincerla a tornare dalla sua parte. Essendo l’unica persona nella sua vita che crede le permetterà di competere nel modo in cui ha bisogno, Tory torna al nuovo Cobra Kai con Kreese e Kim Da-eun (Alicia Hannah-Kim) ora al comando. Ironia della sorte, per una persona che si è sentita così tradita, Tory è quella che apparentemente pugnala alle spalle i Miyagi-Dos, e ora anche Robby, lasciandoli indietro. La volta successiva che la vedono, è vestita di nero e sta affrontando i suoi ex amici, alleati e sensisti della parte avversa.

Si scopre che il signor Miyagi potrebbe avere un oscuro segreto

Ma forse la trama più interessante emersa nella sesta e ultima stagione di Cobra Kai è l’idea che il signor Miyagi potrebbe non essere il santo che Daniel vede come tale. Naturalmente, chiunque abbia visto il Karate Kid originale sa che Miyagi aveva un passato complicato e una storia di guerra che avrebbe preferito dimenticare, ma dopo che Daniel, Amanda e Chozen (Yuji Okumoto) scoprono una scatola nascosta nel dojo del signor Miyagi, si scopre che c’è molto di più nella storia. Da quello che si apprende, Miyagi era co-proprietario di una palestra di pugilato ed è stato costretto a fuggire dal paese in Cina dopo essersi messo nei guai con la legge nel 1947. Pare che abbia aggredito e derubato qualcuno, anche se non si conoscono ancora i dettagli.

I fan continuano a speculare su cosa potrebbe comportare il resto di questo “oscuro segreto”. È possibile (e molto probabile, visto il titolo della serie) che il signor Miyagi abbia un qualche legame con lo stile Cobra Kai di karate e che sia addirittura legato al maestro Kim Sun-Yung (C. S. Lee), l’uomo che sta dietro a questa forma d’arte marziale. È anche possibile che questa storia possa portare agli eventi del prossimo film Karate Kid: Legends, previsto per il 2025, in cui Daniel lavorerà al fianco del signor Chan (Jackie Chan) del remake di Karate Kid del 2010. Anche se manca ancora molto alla sesta e ultima stagione di Cobra Kai, non vediamo l’ora di vedere come il Sekai Taikai e il resto della storia si svolgeranno nei restanti episodi della serie.