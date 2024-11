T.J. Miller ha fatto pace con Ryan Reynolds ed è pronto a tornare nel franchise di Deadpool?

Dopo essere apparso nei primi due film di Deadpool, T.J. Miller non è tornato per Deadpool & Wolverine. Ma la sua assenza non è stata una sorpresa, dato che Miller aveva precedentemente parlato di un’apparente rottura con Ryan Reynolds.

In una nuova intervista, Miller ha raccontato di aver parlato di recente con Reynolds. Sebbene Miller non abbia condiviso ulteriori dettagli su quella conversazione, è un segnale promettente per un riavvicinamento trai due attori che tornerebbero così a avere rapporti anche soli professionali. Sebbene Miller credesse che non sarebbe mai tornato come Weasel in nessun nuovo film di Deadpool, ora dice che sarebbe “fantastico” tornare in qualche modo in un eventuale Deadpool 4, ma spetterebbe a Reynolds chiamarlo.

Powered by

“Abbiamo parlato un po’ di tempo fa“, ha detto Miller. “Penso che lui mi abbia chiesto [di tornare come Weasel], penso che sia stato un così buon amico in questo momento che penso che sarebbe davvero fantastico.”

Si potrebbe ipotizzare che le molteplici controversie associate a Miller abbiano portato alla sua uscita dalla serie di film di Deadpool. È stato accusato di violenza sessuale nel 2017, sebbene abbia fermamente negato l’accusa e non sia stato incriminato dalle forze dell’ordine. Nel 2018, è stato arrestato per accuse relative a una falsa minaccia di bomba, sebbene le accuse siano state infine ritirate. Tuttavia, Miller ha detto nel 2022 che Reynolds sembrava già “odiarlo” sul set di Deadpool, prima delle controversie.

T.J. Miller tornerà nel lungometraggio nell’MCU?

Miller non è apparso in un film per quasi cinque anni. A causa delle accuse mosse contro di lui, ha perso il suo ruolo di doppiatore di Tuffnut in Dragon Trainer: Hidden World del 2019. Nel 2020, è apparso nella commedia romantica The Stand-In e nel film sulle creature Underwater. Per quanto riguarda un possibile ritorno in Deadpool 4, al momento non è stato annunciato un sequel di Deadpool & Wolverine, anche se sembra probabile che accada, dato il suo immenso successo.