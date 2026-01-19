Come si dice amore? – spiegazione del finale: la verità sul passato di Do Ra-Mi e Mu-Hee

Dopo 12 vivaci episodi, Come si dice amore? (Can This Love Be Translated?) si è concluso con il botto. A guidare il cast del k-Drama di Netflix Come si dice amore? (Can This Love Be Translated?) c’è il veterano del settore Kim Seon-ho nei panni dell’interprete di lingue straniere Joo Ho-jin, che inaspettatamente incrocia la strada dell’attrice Cha Mu-Hee (Go Youn-jung) proprio prima che la sua carriera decolli. Mesi dopo, i due si ritrovano per lavoro.

Al centro della serie originale Netflix c’è uno show nello show, in cui Mu-hee corteggia l’attore giapponese Hiro Kurosawa (Sota Fukushi) in giro per il mondo in un reality show di incontri chiamato Romantic Trip. Ho-jin colma il divario linguistico tra i due, ma le insicurezze e i traumi passati di Mu-hee culminano in una crisi di salute mentale, con Ho-jin che si dedica con tutte le sue forze a salvarla.

Cha Mu-Hee e Joo Ho-Jin finiranno insieme in Come si dice amore? (Can This Love Be Translated?)?

La storia d’amore tra Cha Mu-hee e Joo Ho-jin ha richiesto un po’ di tempo, ma ne è valsa sicuramente la pena. Il trauma di Mu-hee l’aveva convinta di non essere amabile, quindi spesso fuggiva dai suoi veri sentimenti come meccanismo di difesa. Ho-jin l’ha convinta a smettere di sabotarsi con una scappatoia: i due hanno iniziato a frequentarsi con l’affermazione che alla fine si sarebbero lasciati.

L’amata coppia del K-drama mantiene quella promessa rompendo nel finale della serie, ma si tratta di una pausa temporanea nella loro storia d’amore. Dopo un periodo a Los Angeles, Mu-hee torna in Corea e professa il suo amore a Ho-jin in tutte le lingue che lui capisce. Il viaggio è stato difficile, ma la coppia centrale del K-drama si guadagna un meritato lieto fine.

Cosa rappresenta davvero Ra-Mi: Mu-Hee soffre di DID?

Durante tutta la commedia romantica, c’è stata una sottotrama inquietante riguardante il rapporto di Mu-hee con Do Ra-mi, lo zombie che ha interpretato e che l’ha portata al successo. Do Ra-mi ha iniziato ad apparire come un’allucinazione e poi sembrava possedere completamente Mu-hee per giorni e giorni, spingendo gli spettatori a chiedersi se l’alter ego fosse una forma di sindrome dell’impostore o un vero e proprio disturbo dissociativo dell’identità (DID).

Nonostante gli elementi horror del K-drama, a Mu-hee non viene mai data una diagnosi esplicita e Da Ra-mi scompare completamente dopo che l’eroina affronta il suo trauma infantile. In realtà, il sabotatore interiore non risale alla sua carriera, ma a sua madre, che insisteva nel dire che Mu-hee non sarebbe mai stata felice o veramente amata.

Di conseguenza, quando si risveglia dal coma e scopre la sua fama, il dubbio di Mu-hee si manifesta sotto forma di critiche da parte della madre. Tuttavia, poiché Mu-hee stava ancora reprimendo quei ricordi dolorosi, l’unico nome che poteva dare a quella figura era Do Ra-mi, il personaggio che le aveva dato la notorietà.

Come si dice amore? (Can This Love Be Translated?) rivela che i genitori di Mu-Hee non sono mai morti

Parte del motivo per cui Mu-hee ha interiorizzato gli abusi di sua madre era perché pensava di aver assistito alla tragica morte dei suoi genitori da bambina, quando sua madre le avvelenò la torta di compleanno. Suo zio paterno non fece altro che rafforzare questa versione dei fatti, causando a Mu-hee un senso di colpa che l’ha tormentata per decenni. Un confronto finale con i suoi genitori adottivi porta Mu-hee a scoprire la verità: tutti sono sopravvissuti.

Il colpo di scena dell’ultimo secondo del K-drama ha dato alla protagonista un motivo per lasciare la Corea nel finale di Come si dice amore? (Can This Love Be Translated?), quando Mu-hee è partita per gli Stati Uniti per affrontare una volta per tutte la sua madre naturale. Lo spettatore non vede nulla del viaggio in solitaria di Mu-hee, ma il suo ritorno pieno di speranza indica che è riuscita a trovare la pace.

Shin Ji-Sun e Kim Yong-U scappano insieme

Il finale migliore del drama coreano è stato senza dubbio quello della coppia secondaria. In Come si dice amore? (Can This Love Be Translated?), la storia d’amore spensierata tra Kim Yong-u (Choi Woo-sung) e Shin Ji-sun (Lee Yi-dam) è contrapposta a quella della coppia principale. Yong-u, il devoto manager di Mu-hee, è finito per essere il partner perfetto per la produttrice Ji-sun, che all’inizio della serie era l’amore segreto di Ho-jin.

In netto contrasto con i conflitti angoscianti di Mu-hee e Ho-jin, Ji-sun e Yong-u hanno intrapreso una relazione appassionata che è sbocciata in un rapporto sano. Ji-sun e Ho-jin chiariscono la situazione senza rancore nel finale della serie, dando a Ji-sun la libertà di dedicarsi completamente a Yong-u. Alla fine, partono per il Regno Unito come una coppia felicemente fidanzata.

Questo amore può essere tradotto? Dà a Hiro il suo lieto fine

Hiro non è mai sembrato un possibile interesse amoroso per Mu-hee, ma nonostante ciò ha sviluppato dei sentimenti per l’attrice. La sua attrazione era evidente fin dall’inizio, anche se l’intromissione di Do Ra-mi ha alimentato le fiamme durante tutto il secondo atto della serie. Di conseguenza, Hiro ha confessato più volte i suoi sentimenti in modo non ufficiale, accettando il rifiuto come un’opportunità di apprendimento.

Pur non essendo il protagonista maschile romantico del K-drama, Hiro esce comunque da Come si dice amore? (Can This Love Be Translated?) come un uomo cambiato. L’attore giapponese usa il suo nuovo coraggio per ottenere un ruolo ambito in un film importante, riconoscendo che il tempo trascorso sul set di Romantic Trip gli ha insegnato che correre dei rischi è meglio che vivere per sempre con il rimpianto.

Il vero significato di Come si dice amore? (Can This Love Be Translated?)

Fin dall’inizio, Come si dice amore? (Can This Love Be Translated?) è stato molto più di una tipica commedia romantica. Da Mu-hee che aiuta Ho-jin a ricostruire lentamente il suo rapporto con la madre al continuo botta e risposta riguardante gli oggetti d’antiquariato ereditati da Ho-jin, il drama riflette come, sia che si fugga dal passato o ci si senta bloccati in esso, la comunicazione sia la chiave per guarire.

Inoltre, l’analisi degli stili di attaccamento e l’istinto di lotta o fuga di Mu-hee hanno reso Come si dice amore? (Can This Love Be Translated?) un K-drama incredibilmente stimolante, costringendo lo spettatore a confrontarsi con le proprie ansie relazionali. Come Mu-hee stessa impara alla fine, Come si dice amore? (Can This Love Be Translated?) ci ricorda che tutti siamo degni di amore: dobbiamo solo trovare la giusta lunghezza d’onda comunicativa.