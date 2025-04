Come vendere droga online (in fretta) – Stagione 4: la spiegazione del finale

La serie di Netflix Come vendere droga online (in fretta) riporta sullo schermo Moritz Zimmermann (Maximilian Mundt) per un’altra serie di avventure all’insegna del caos e del crimine. La terza stagione si concludeva con l’incarcerazione di Zimmermann per otto anni, dopo essersi assunto l’intera colpa di MyDrugs e di altre attività criminali. Questo permette ai suoi amici di continuare la loro vita senza problemi, soprattutto a Lenny, che finalmente riceve le cure di cui ha bisogno e può guardare a un futuro in cui non pensa costantemente alla sua morte imminente. Promette anche di far uscire Moritz di prigione, ma la quarta e ultima stagione rivela che non ha mantenuto la promessa.

La quarta stagione inizia dunque a quattro anni dalla sua condanna in prigione, con Moritz che fa un accordo con i poliziotti, in particolare con Benedikt Kampe, per ottenere un rilascio anticipato. Ora che è libero, progetta di avviare una nuova attività completamente legale. Tuttavia, si rende subito conto che il mondo è cambiato drasticamente negli ultimi quattro anni e che ogni idea che gli passa per la testa è già stata trasformata in un’impresa. La prospettiva di non essere in grado di proporre una buona idea imprenditoriale lo spaventa e diventa ancora più sconfortato quando scopre che Dan Riffert ha trasformato Bonus Life in un’azienda fiorente.

L’idea gli era venuta nella prima stagione, quando gli olandesi avevano chiesto a Moritz di creare una copertura per la sua attività di droga. Mentre Dan era entusiasta già allora, Moritz respinse la sua idea. Ma ora il successo è enorme e Moritz si sente defraudato della sua parte, ancor più quando scopre che anche il suo migliore amico, Lenny, lavora nell’azienda. Questo lo porta a cercare di ottenere la maggioranza di Bonus Life, ma le cose peggiorano di minuto in minuto, soprattutto con il coinvolgimento di Behzat, un uomo d’affari che traffica in droga ed è molto più spietato di chiunque altro Moritz e i suoi amici abbiano incrociato. Alla fine si dovranno fare delle scelte difficili, soprattutto per Moritz, che dovrà decidere cosa vuole veramente nella sua vita.

L’identità di M2000

Nella scena finale, vediamo gli amici di Moritz riuniti da Fritzi e Lenny riceve una notifica. Mostra una richiesta di amicizia da parte del nome utente “M2000” e, dalle espressioni sul volto di Lenny, sa esattamente chi è: il suo migliore amico, Moritz. Quando hanno iniziato MyDrugs, Moritz ha scelto il nome “M1000”, che serviva come identità della persona che gestiva MyDrugs. Era il suo alter ego, che avrebbe dovuto limitarsi al sito e all’attività, ma col tempo sono successe cose tali per cui Moritz è diventato sempre più investito in quell’identità, causando tutti i problemi con Lenny e gli altri suoi amici. Così, quando Lenny vede apparire “m2000” sul suo schermo, non deve pensare due volte al fatto che si tratta di un suo amico, il che è sconvolgente per lui perché lui e il resto del mondo lo credono morto.

In realtà, Lenny non vede mai Moritz morire. Sente solo gli spari mentre si allontana, credendo che il suo amico ne sia il destinatario. Nessuno può biasimarlo per averla pensata così perché, tutto sommato, Moritz sarebbe dovuto morire. È in inferiorità numerica e non ha modo di uscire dalla situazione. È solo un colpo di fortuna a salvarlo. Solo Ersan e Marie lo sanno e, rispettando il desiderio di Moritz, mantengono il segreto. Tuttavia, qualche mese dopo, è lui stesso a contattare il suo migliore amico, che è una delle poche persone che vuole nella sua vita, a prescindere da tutto. Sembra improbabile che possa tornare a casa perché sono successe troppe cose, ma questo non significa che non possa mantenere i contatti con Lenny.

La scelta del suo nome utente potrebbe essere un modo per far conoscere a Lenny la sua identità senza fare soffiate a nessun altro. È interessante notare che potrebbe anche suggerire che Moritz si sia imbarcato in un’altra impresa e, visti i suoi precedenti, è molto probabile che questa prenda una strada criminale. È possibile che si sia trovato di nuovo in difficoltà e che abbia bisogno dell’aiuto di Lenny per uscirne? Se ha scelto di lasciarsi alle spalle la sua vita passata, solo qualcosa di drastico potrebbe farlo tornare indietro e trascinare di nuovo il suo migliore amico nei suoi guai. Oppure, potrebbe semplicemente sentire troppo la mancanza di Lenny e voler partecipare alla sua vita, anche se a distanza.

Moritz finge la sua morte

Anche se sopravvive, Moritz sa che le cose sono andate troppo oltre per poter tornare a casa. A causa del suo ego e delle sue insicurezze, si è intromesso nelle vite ben organizzate dei suoi amici, creando ulteriore caos. Si era ripromesso di non farsi coinvolgere in attività criminali, ma finisce per rimanere incastrato nello stesso circolo vizioso e non solo si impegna con i criminali, ma conduce anche i suoi amici in situazioni pericolose. Lisa quasi muore e lui se ne fa una colpa. Alla fine della giornata, si rende conto che non può cambiare se stesso. Anche se ama i suoi amici, ci sono troppe storie e conflitti che non permettono loro di trovare un terreno comune per la pace. Moritz non vuole essere il costante perturbatore delle loro vite, così, quando ne ha l’occasione, decide di abbandonarli a se stessi e di uscirne una volta per tutte.

Questo è l’unico modo per tenerli lontani dal pericolo che sembra attirare. È interessante notare che lo troviamo a lavorare in una piattaforma petrolifera, il che richiama un’osservazione di passaggio fatta dalla sorella quando è uscito di prigione. Nel primo episodio, la donna gli dice di trovarsi un lavoro entro un mese, come richiesto dalle condizioni di libertà vigilata. Commenta che la maggior parte degli ex detenuti fatica a reinserirsi nel mercato del lavoro, il che li riporta alla vita criminale. Quindi, a patto che non intenda lavorare come custode di una piattaforma petrolifera, gli suggerisce di trovare un lavoro. Ironia della sorte, lo ritroviamo a fare lo stesso lavoro, ma non si tratta solo di un richiamo alla conversazione con la sorella.

Ormai Moritz ha avuto abbastanza tempo per riflettere su se stesso e per capire che è meglio per lui rimanere il più isolato possibile. Per gli anni in cui è stato in prigione, tutto è andato bene per i suoi amici. Erano tutti al sicuro, nessuno di loro si dedicava ad attività criminali ed erano felici di come stavano andando le cose. Avevano dei problemi, ma nessuno li faceva temere per la loro vita. Tutto questo cambia quando Moritz esce di prigione. Così, alla fine, quando ha la possibilità di andarsene, decide di rimanere in un luogo che è una prigione a sé stante. Meno persone sono in contatto con lui, minori sono le possibilità di fare del male a qualcuno. In quest’ottica, il soggiorno in una piattaforma petrolifera in mezzo all’oceano sembra il lavoro perfetto.

Cosa succede nel finale a Dan e Lenny?

Mentre Moritz era in prigione, Dan e Lenny hanno costruito Bonus Life dalle fondamenta e l’hanno trasformata in un’impresa di successo. Ci sono stati alcuni intoppi, ma non sono stati causati da cattiveria, bensì dai loro stupidi errori, soprattutto quelli di Dan. Con il tempo, hanno imparato la lezione e hanno trovato il modo di portare avanti l’azienda nonostante le sfide. Il più grande vantaggio di tutto questo è che possono fidarsi l’uno dell’altro e non devono preoccuparsi che i loro ego si intromettano e che uno cerchi di sottrarre l’azienda all’altro. Tutto questo non era possibile con Moritz, ed è per questo che, quando torna, Dan non riesce a fidarsi di lui.

In ogni caso, alla fine di questa stagione di Come vendere droga online (in fretta), con l’investimento di Behzat, che in realtà era il modo di Moritz per ottenere il controllo dell’azienda, Bonus Life si stabilizza di nuovo. Questa volta, Dan ha imparato la lezione. Decide di non essere stravagante e di concentrarsi sull’essenziale per evitare che l’azienda vada nuovamente in bancarotta. Lenny, tuttavia, non farà parte del suo viaggio. A metà stagione, scopriamo che Kira ha lavorato segretamente per un uomo d’affari, codificando materiale per lui mentre diceva a suo marito, Lenny, che stava lavorando al bar. Il suo datore di lavoro è talmente colpito dal suo lavoro che la invita a lavorare per lui in California.

Tuttavia, prima che Kira possa parlarne con Lenny, Moritz lo scopre e rivela il suo segreto. A causa dell’urgenza della situazione, Lenny accantona la conversazione, ma quando alla fine ne parla con la moglie, la scelta di andare in America si rivela sensata. Non solo si tratta di una grande opportunità per Kira, ma anche di una tabula rasa per ricominciare da capo, lasciandosi definitivamente alle spalle il caos e il pericolo. Avendo visto la morte da vicino, Lenny non vuole che la sua famiglia sia in pericolo, quindi ha senso che lui, Kira e il loro bambino facciano i bagagli e lascino il Paese per sempre.

È interessante notare che riceve la richiesta di amicizia di Moritz mentre si trova al bar con i suoi amici e i suoi cari. Rimane scioccato nel vederla, ma è improbabile che questa scoperta abbia un impatto sulla sua decisione. Infatti, se scegliesse di restare per Moritz, dovrebbe rinunciare a Kira e al loro bambino, e questo non è il patto che vuole fare. Molto probabilmente accetterà la richiesta di amicizia perché, nonostante gli alti e bassi, lui e Moritz sono stati l’uno il cavaliere dell’altro. Tuttavia, questo sarà il limite delle loro interazioni e la loro amicizia dovrà continuare sui social media.

Cosa succede a Behzat ed Ersan?

Mentre Moritz rimane il catalizzatore di tutti i problemi in Come vendere droga online (in fretta), Behzat è uno dei principali antagonisti della stagione finale. Ha costruito per sé un impero della droga, che opera sotto la copertura di un’azienda di surgelati chiamata Brofrost. Si era già lasciato andare all’uccisione di persone che si avvicinavano troppo a smascherarlo e a danneggiare la sua attività, e non importava se stava uccidendo un rivale, uno dei suoi scagnozzi, un giornalista o un agente di polizia. Aveva tutti gli agganci giusti per informarlo di eventuali retate e degli sviluppi delle indagini contro di lui. E poi Ersan coinvolge Moritz. Il duo gli chiede del denaro per investire in Bonus Life.

Ersan lo vede come un modo per lasciarsi alle spalle la vita criminale e fare soldi in modo legale. Tuttavia, sottovaluta l’avidità di Moritz e il suo desiderio di fare del male ai suoi stessi amici, il che porta Behzat a diventare un elemento chiave per il futuro di Bonus Life. Ersan è dunque deluso da Moritz, che vede come una via di fuga dal mondo criminale. Alla fine, però, la fortuna lo favorisce. Quando la polizia fa irruzione nel suo complesso, Behzat è costretto a fuggire, ma rapisce Moritz, Ersan, Lenny e Dan. Vuole che ricostruiscano la sua attività. A Dan viene concesso di andarsene per mantenere le apparenze, soprattutto se Behzat vuole usare Bonus Life come copertura per le sue attività criminali.

Ersan viene perdonato e può tornare a far parte della banda. A Moritz e Lenny viene data una pistola in cui uno deve uccidere l’altro e il sopravvissuto lavorerà al programma voluto da Behzat. Tuttavia, le cose vanno drasticamente male. Dopo che Ersan appicca un incendio come diversivo, Moritz costringe Lenny a fuggire e rimane indietro per impedire a Behzat e ai suoi uomini di catturare il suo amico. Ha intenzione di uccidere Behzat, ma è in inferiorità numerica. Mentre getta la pistola, viene sparato un proiettile. Colpisce Behzat alla gamba, che spara per errore, uccidendo la donna che lavora per lui, che spara per errore, uccidendo il suo collega, che spara per errore, colpendo Behzat alla testa, uccidendolo sul colpo.

Con la morte di tutti e tre, Moritz ed Ersan si sentono sollevati perché le uniche persone che volevano ucciderli se ne sono andate. Inoltre, hanno l’opportunità di ricominciare da capo, perché hanno già usato i soldi di Behzat per comprare quasi la metà della quota di Bonus Life. Mentre Moritz decide di abbandonare l’azienda e la sua vita precedente, dice a Ersan di sfruttare la sua quota del cinquantuno per cento nell’azienda per ottenere la vita che ha sempre desiderato. Con questo gesto, Moritz rimedia ai problemi che ha involontariamente creato a Ersan e gli regala il lieto fine che ha sempre desiderato.