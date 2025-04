Deadpool & Wolverine: gli enormi profitti rivelati nel nuovo rapporto sui film del MCU

Deadpool & Wolverine ha generato un profitto significativo per il Marvel Cinematic Universe. Il film è stato il primo tentativo dello studio nel territorio dei film vietati ai minori, ed è attualmente l’unico film vietato ai minori tra tutti i film MCU. Ciò ha funzionato perfettamente per il franchise, poiché si adattava al tono di Deadpool di Ryan Reynolds e Wolverine di Hugh Jackman, ottenendo un successo straordinario a livello globale. Deadpool & Wolverine è diventato il film vietato ai minori di 17 anni con il maggior incasso di tutti i tempi, con 1,3 miliardi di dollari in tutto il mondo. Anche se la Marvel non incassa l’intera somma, al netto di tutte le spese, ha comunque realizzato un profitto considerevole.

Secondo un nuovo rapporto di Deadline, Deadpool & Wolverine ha fruttato 400 milioni di dollari di profitto alla Marvel Studios. Ciò tiene conto del totale di 1,3 miliardi di dollari incassati al botteghino, di cui la Marvel ha incassato 620 milioni, e delle fonti di entrate come l’home entertainment e la televisione e lo streaming, al netto delle spese, come i costi di marketing e il budget del film. Deadpool & Wolverine si è classificato al terzo posto nella lista dei film di maggior successo del 2024 stilata da Deadline. Con i suoi enormi profitti, l’attenzione si sposta ora sulla possibilità che sia in lavorazione un sequel di Deadpool & Wolverine.

Cosa significano i profitti di Deadpool & Wolverine

L’MCU ha bisogno di riportare in scena i suoi eroi

La saga del Multiverso è stata un periodo controverso per l’MCU. Sebbene ci siano stati alcuni progetti di grande successo, come Spider-Man: No Way Home o Loki, molti film e serie dell’MCU non hanno ottenuto i risultati sperati. Ad esempio, The Marvels è diventato il film con il minor incasso della MCU con soli 206,1 milioni di dollari in tutto il mondo, anche se Captain Marvel del 2019 ha superato il miliardo di dollari. Pertanto, la Marvel deve aggrapparsi ai suoi recenti successi e trovare il modo di esplorare nuovamente quei personaggi.

Lo studio sta già dimostrando che è proprio questa la sua intenzione con Deadpool & Wolverine, dato che Channing Tatum è stato confermato per Avengers: Doomsday dopo aver fatto il suo debutto nell’MCU nel cast dell’ultimo film di Deadpool. Tuttavia, non ci sono ancora notizie su un sequel di Deadpool & Wolverine né se Reynolds e Jackman riprenderanno i loro ruoli nei prossimi film degli Avengers o altrove. Considerando che il film vietato ai minori ha fruttato alla Marvel 400 milioni di dollari, avrebbe senso che lo studio ordinasse un sequel, ma Ryan Reynolds vuole che Deadpool diventi un personaggio secondario dell’MCU.