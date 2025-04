Carrie di Mike Flanagan potrebbe aver trovato la sua protagonista

Summer H. Howell è vicina a un accordo per recitare nella prossima serie TV “Carrie” di Mike Flanagan nel ruolo principale, secondo quanto riporta Variety. I rappresentanti di Amazon e Howell non hanno rilasciato dichiarazioni, ma alcune fonti affermano che sono attualmente in corso trattative per l’ingresso di Howell nella serie.

Inizialmente si diceva che “Carrie” sarebbe stato in fase di sviluppo presso gli Amazon Studios nell’ottobre 2024. Al momento non c’è stato alcun annuncio ufficiale di un eventuale ingaggio della serie, ma si ritiene che ciò avverrà a breve. La serie è basata sull’iconico romanzo omonimo di Stephen King.

La sinossi della serie la descrive come una “rivisitazione audace e attuale della storia della liceale disadattata Carrie White (Howell), che ha trascorso la sua vita in isolamento con la madre autoritaria. Dopo la morte improvvisa e prematura del padre, Carrie si ritrova a dover affrontare il panorama alieno del liceo pubblico, uno scandalo di bullismo che sconvolge la sua comunità e l’emergere di misteriosi poteri telecinetici”.

Howell non è estranea al genere horror, avendo recitato nei film della saga “La bambola assassina“, “La maledizione di Chucky” e “Il culto di Chucky“. Ha anche recitato in film di genere come “Hunter Hunter“, “Spirit in the Blood“, “Time Cut” e “Harland Manor“, oltre a diversi episodi della serie antologica horror “Channel Zero“. Howell ha inoltre recitato nel film Disney+ “Clouds”, basato sull’acclamata autobiografia “Fly a Little Higher: How God Answered a Mom’s Small Prayer in a Big

Mike Flanagan adatterà Carrie di Stephen King

Flanagan è diventato una delle voci più influenti nel genere horror degli ultimi anni. Ha ricevuto notevoli elogi per i suoi programmi TV “The Haunting of Hill House“, “Midnight Mass” e “The Fall of the House of Usher” su Netflix, così come per film come “Doctor Sleep” e “Gerald’s Game“, un altro adattamento del romanzo di King. Più di recente, Flanagan ha adattato il racconto del 2020 di King “The Life of Chuck” in un film con Tom Hiddleston.

“Carrie” è stato il primo romanzo di King ed è stato originariamente pubblicato nel 1974. Il libro è diventato un best seller ed è stato successivamente adattato in un film nel 1976 con Sissy Spacek nel ruolo del titolo. Diretto da Brian DePalma, il film ha incassato oltre 30 milioni di dollari con un budget dichiarato inferiore ai 2 milioni di dollari. È ampiamente citato come uno dei migliori film horror di tutti i tempi.

Nel 1999 è uscito un sequel intitolato “The Rage: Carrie 2“, senza nessuno del cast originale, seguito da un remake per la TV nel 2002 e da un altro remake nel 2013 con Chloe Grace Moretz.