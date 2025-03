Gli episodi 5 e 6 di Daredevil: Rinascita presentano una serie di Easter egg e riferimenti molto emozionanti, tra cui un solido collegamento a Spider-Man: No Way Home. Nonostante i suoi tentativi di resistere alla sua vecchia vita come Daredevil, Matt Murdock si ritrova senza scelta in questi nuovi episodi. A tal fine, ci sono alcuni grandi legami e cenni ai fumetti, alla serie originale Netflix Daredevil e al più ampio MCU lungo il percorso.

Negli episodi 5 e 6 di Daredevil: Rinascita, Matt Murdock si ritrova nel mezzo di una rapina in banca prima di affrontare finalmente l’artista serial killer noto come Muse. Nonostante gli episodi ricchi di azione, ci sono diversi personaggi e riferimenti da trovare, tra cui un collegamento a un giovane vigilante che Daredevil deve ancora incontrare e un grande cenno alla sua prima e unica apparizione cinematografica nel MCU. Ecco i riferimenti e gli Easter Eggs degli episodi 5 e 6 di Daredevil: Rinascita.

I più grandi Easter Eggs e riferimenti in Daredevil: Born Again Episodi 5 e 6

Ms. Marvel, Muse, No Way Home e altro