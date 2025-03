Daredevil: Rinascita episodio 6: perché Kingpin si strappa il completo?

Attenzione! Questo articolo contiene spoiler per l’episodio 6 di Daredevil: Rinascita

Wilson Fisk che si strappa il completo nell’episodio 6 di Daredevil: Rinascita ha un grande significato per il senso tematico di fondo che rappresenta. Il finale dell’episodio 6 ha fornito ciò che molti aspettavano dall’episodio 1: il ritorno del Rosso. Dopo aver trascorso la maggior parte di cinque episodi in guerra con se stesso, Matt Murdock ha finalmente scelto di tornare come il Diavolo di Hell’s Kitchen in una lotta contro Muse, tutto per poter salvare Angela del Toro.

Dall’altra parte della vicenda, il cattivo principale del cast di Daredevil: Rinascita lotta per contenere il suo conflitto interiore con la sua metà oscura. Finora, Wilson Fisk ha trovato difficile svolgere legittimamente i suoi affari come sindaco di New York. Nell’episodio 4 di Daredevil: Rinascita, la rivelazione che Fisk stava tenendo prigioniero Adam ha solo ulteriormente messo in mostra il suo bisogno di violenza, qualcosa che è aumentato vertiginosamente nell’episodio 6.

Kingpin si strappa la giacca nell’episodio 6 di Daredevil: Rinascita

Mentre i suoi sforzi come sindaco venivano continuamente respinti

Uno dei punti della trama dell’episodio 6 di Daredevil: Rinascita ha visto il sindaco Fisk partecipare a un evento in cui cercava finanziamenti e approvazione dall’élite di New York per il suo progetto Red Hook. Nel suo tentativo di ripulire i moli di New York City, Fisk stava cercando aiuto. Prima di questo evento, è stato mostrato mentre si preparava insieme a Vanessa, il che ha portato allo strappo di una delle sue giacche mentre cercava di indossarla. Sebbene questo potrebbe essere stato un momento irrilevante, è collegato alla transizione che Wilson Fisk sta attraversando.

Mentre Fisk dice a Vanessa che i suoi “vestiti non gli vanno più come una volta“, viene mostrato all’evento mentre cerca di convincere le persone alla sua causa. Tuttavia, l’episodio 6 chiarisce che Fisk non ha molto amore tra l’élite di New York, con diverse persone che rifiutano le sue offerte. Una di queste persone è Jack Duquesne/Spadaccino di Hawkeye, che nasconde una minaccia per Kingpin data la sua natura di vigilante. Come accennato, il rifiuto di Fisk unito allo strappo del vestito fornisce un certo significato simbolico per l’arco narrativo del suo personaggio.

Kingpin che si strappa la giacca prepara un’importante rivelazione

Il malvagio boss del crimine sta tornando

Il simbolismo dello strappo della giacca del completo di Fisk è che la sua facciata viene strappata in modo simile davanti ai nostri occhi. Le giacche del completo in Daredevil: Rinascita rappresentano i tentativi di Fisk di camminare sulla retta via come sindaco, facendo le cose legalmente per aiutare la città di New York. Proprio come i completi non gli vanno più bene, non gli va più bene nemmeno questo stile di vita. Fisk desidera ardentemente liberarsi dalle apparenze politiche, dagli eventi in cravatta nera e dalla monotonia generale dell’essere sindaco, che la scena dello strappo dell’abito nell’episodio 6 è simbolica.

Fisk desidera ardentemente adottare un approccio più pratico e attivo al di fuori dei vincoli, degli ostacoli e dei ritardi del sistema politico e legale. Per farlo, però, Fisk dovrebbe rinunciare a essere sindaco, abbandonare la sua maschera benevola e tornare ai suoi modi di fare da boss criminale malvagio che tutti abbiamo conosciuto e che amavamo odiare in Daredevil di Netflix. Fisk lo sa meglio di chiunque altro, con la scena dell’abito e il suo commento sul fatto che non gli vanno più bene come un modo subconscio di confermare che i suoi metodi legali non funzionano per lui.

Cosa significa il ritorno di Kingpin alla cattiveria

La rivalità tra Kingpin e Daredevil è pronta a rinnovarsi

Per quanto riguarda cosa significhi esattamente tutto questo per le stagioni 1 e 2 di Daredevil: Rinascita, si apre il ritorno della rivalità tra Daredevil e Kingpin. Nell’episodio 1, Matt e Wilson sono stati mostrati mentre parlavano dei loro nuovi modi di vivere. Nonostante la conversazione fosse abbastanza civile, i due si sono assicurati a vicenda che se fossero tornati alle loro vecchie abitudini – Matt come Daredevil e Fisk come Kingpin – la loro fragile pace sarebbe stata infranta. È stato chiarito che il duo doveva impegnarsi nei loro nuovi sforzi per stare alla larga l’uno dall’altro.

Nell’episodio 6 di Daredevil: Rinascita, queste promesse sono state infrante. Lo strappo del vestito di Kingpin, il rifiuto che ha dovuto affrontare come sindaco, la creazione di una task force violenta e non ufficiale e le sue azioni con Adam dimostrano che il boss della malavita sta lentamente tornando a essere quello che era. Allo stesso tempo, Matt si è vestito di nuovo come Daredevil per affrontare Muse. Tutto questo non fa che preparare lo scontro imminente tra Kingpin e Daredevil, mettendo i due personaggi su una rotta di collisione che sicuramente raggiungerà il culmine nei restanti tre episodi di Daredevil: Rinascita.