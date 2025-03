Young Avengers: la serie, ribattezzata Champions, avrebbe trovato la sua sceneggiatrice

Recenti indiscrezioni hanno affermato che la serie Disney+ Young Avengers, originariamente concepita come film, è stata ribattezzata Champions, e ora si apprende che il progetto avrebbe anche trovato una sceneggiatrice. Secondo Nexus Point News, Rachna Fruchbom sarebbe infatti stata incaricata di scrivere la serie e presumibilmente ricoprirà il ruolo di showrunner/produttore esecutivo. Attualmente la Fruchbom scrive e produce esecutivamente Shrinking di Apple TV+ e in precedenza è stata co-produttrice esecutiva e scrittrice di And Just Like That… e Fresh Off The Boat. Ha anche lavorato a Parks and Recreation della NBC.

Si ritiene che il roster dello show sia costituito da un mix di personaggi di entrambe le squadre. Nei fumetti si tende ad avere almeno un po’ di crossover tra gli Young Avengers e i Champions, ma la formazione originale di questi ultimi comprendeva Miles Morales (Spider-Man), una versione adolescente di Scott Summers (Ciclope) degli X-Men e Sam Alexander (Nova). Secondo le ultime notizie, l’inizio della produzione era previsto per la fine del prossimo anno, anche se è stato riferito che le riprese non inizieranno prima del 2026, il che renderebbe Champions un progetto successivo a Avengers: Secret Wars.

Chi farà parte degli Young Avengers?

Non sappiamo ancora con certezza quali eroi si uniranno per formare la squadra, ma recenti progetti Marvel suggeriscono quali potrebbero esserci. In The Marvels, dopo aver aiutato Carol Danvers e Monica Rambeau a sconfiggere Dar-Benn e a prevenire un catastrofico evento multiversale, Kamala Khan (Iman Vellani) usa l’iPad tecnologico dello S.W.O.R.D. di Nick Fury per rintracciare Kate Bishop (Hailee Steinfeld) di Occhio di Falco e le dice che sta mettendo insieme una squadra.

Khan menziona anche la figlia di Ant-Man, Cassie Lang (Kathryn Newton), e probabilmente è lecito pensare che anche Wiccan (Joe Locke), Speed e America Chávez (Xochitl Gomez) faranno parte del gruppo. Altre possibilità sono Eli Bradley (Elijah Richardson) e il figlio di Hulk, Skaar, introdotto brevemente nel finale di stagione di She-Hulk: Attorney at Law. Nel corso di una recente intervista, la Vellani è stata interrogata sul suo “momento Nick Fury” e ha rivelato quali sono i personaggi che più le piacerebbe reclutare.

“Le persone amano molto questi Young Avengers, ma non so nemmeno se leggono davvero quei fumetti – non che siano brutti. La chimica tra Kamala, Miles [Morales] e Sam [Alexander] è troppo bella. Mi piacerebbe vedere questo trio nel MCU. Nessuno di questi personaggi esiste ancora in live action, ma sto pregando per questo. Sì, adoro Sam Alexander. Una delle loro prime interazioni. Anche quando Sam ha cercato di rivelare la sua identità e Kamala ha detto: “Allontanati da me”. Lo adoro”.