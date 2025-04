Daredevil: Rinascita Episodio 8, spiegazione del finale: come mai Matt sceglie di salvare (Spoiler)?

L’episodio 8 di Daredevil: Rinascita dà una forte scossa alla serie, svela molti segreti e promette un finale di stagione scoppiettante. Sebbene inizialmente si dicesse che sarebbe durata 18 episodi, i piani della Marvel sono probabilmente cambiati durante la revisione creativa della serie, con la prima stagione che conta 9 episodi e la seconda stagione di Daredevil: Rinascita confermata con un episodio in meno, arrivando a 8.

La prima serie di Daredevil dei Marvel Studios sta dando il massimo negli ultimi episodi, e l’episodio 8 presenta un ritorno che i fan aspettavano. Wilson Bethel è tornato nei panni di Bullseye per l’ultima ora della serie dopo che l’episodio 7 di Daredevil: Rinascita ha concluso la trama di Muse con la morte del personaggio. Questo ha permesso alla serie di esplorare di nuovo Bullseye, e il ritorno di Benjamin Poindexter è stato piuttosto movimentato. Ci sono state anche molte rivelazioni e un momento scioccante e pieno d’azione che ha concluso l’episodio 8 con un colpo di scena.

Un’altra morte sorprendente e l’omicidio di Foggy Nelson vengono nuovamente presi in considerazione

Le guardie lasciano Benjamin Poindexter alla prigione comune.

Vanessa e Fisk gestiscono insieme la situazione di Luca.

Heather pensa che Muse e Daredevil siano la stessa persona e che entrambi fossero lì solo per se stessi.

Buck appare nell’appartamento di Matt in cerca di Heather e Matt scopre che Heather e Buck si conoscono. La terapeuta viene invitata al primo ballo in bianco e nero. Fisk porta Vanessa a vedere Adam nella sua gabbia.

Matt e Heather litigano su come Fisk potrebbe usarla.

Vanessa spara ripetutamente e uccide Adam.

Kirsten dice a Matt che Poindexter vuole parlargli, e lui scopre che Fisk lo ha trasferito alla prigione comune.

Fisk nomina Daniel Vice Sindaco per le Comunicazioni.

Kirsten affronta Matt sul suo comportamento.

Matt, mentre beve da Josie’s, si rende conto che Foggy stava bevendo scotch costoso perché stava festeggiando in anticipo.

Matt va in prigione per parlare con Bullseye e gli chiede se ha ucciso Foggy per qualcuno.

Bullseye vuole essere liberato in cambio di questa informazione e Matt gli sbatte ripetutamente la testa contro un tavolo.

Lo Spadaccino ritorna.

Bullseye sputa un dente nell’occhio di un agente per evadere dalla prigione, travestendosi poi da agente per fuggire. Jack Duquesne è al ballo per parlare con Fisk e si dirigono in un’area riservata. Matt ascolta la loro conversazione.

Parlano dell’iniziativa portuale e Fisk chiede quanto riesce a contare su Jack rivelandogli che conosce la sua identità segreta dello Spadaccino.

Il Commissario dice a BB Urich che la task force è tutta di Fisk e che Kingpin era il principale sospettato dell’omicidio di Ben Urich, cosa che lei sapeva. Ha fascicoli sui membri corrotti della task force.

Fisk e Vanessa si esibiscono nel primo ballo del ballo.

Fisk dice a Matt, indirettamente, che ci saranno conseguenze per il suo ritorno come Daredevil.

Vanessa dice a Fisk che ha qualcosa da dirgli.

Matt capisce che è stata lei a ordinare l’omicidio di Foggy.

Matt inizia a ballare con Vanessa e le dice di sapere che ha fatto uccidere Foggy.

Matt si mette sulla strada di Fisk e si prende un proiettile per lui mentre Bullseye spara.

Perché Matt Murdock salva Wilson Fisk? Una spiegazione

Daredevil prende una decisione scioccante alla fine dell’episodio 8

L’episodio 8 di Daredevil: Rinascita è scioccante sotto molti aspetti. Tuttavia, il momento più sorprendente arriva nel finale. Daredevil e Kingpin sono stati nemici da sempre. Matt Murdock ha avuto la possibilità di uccidere Wilson Fisk in passato, ma ha scelto di urlargli contro, dicendogli che sarebbe andato in prigione per quello che aveva fatto.

In quanto tale, sebbene sarebbe stato in qualche modo soddisfacente se Matt avesse lasciato che Bullseye uccidesse Fisk, la decisione dell’eroe mostra come consideri la prigione di Kingpin per i suoi crimini una punizione più grave della sua morte. Un altro fattore che influenza la sua decisione di farsi giustizia è che Fisk non era responsabile della morte di Foggy Nelson. Mentre Matt avrebbe potuto vedere l’intera faccenda come un modo per ottenere giustizia per la morte del suo amico quando la legge non poteva, Fisk non ha mandato Bullseye a uccidere Foggy. Qualcun altro lo ha fatto.

Perché Bullseye ha ucciso Foggy Nelson – Tutto ciò che è stato rivelato

Daredevil: Rinascita svela la verità sulla morte più importante della serie

Mentre Wilson Fisk non era il mandante dell’omicidio di Foggy Nelson da parte di Bullseye, Matt Murdock ha scoperto la persona responsabile grazie alle azioni di Kingpin. L’episodio 8 inizia con Benjamin Poindexter che viene portato dagli agenti al gen pop. Dato che Dex era stato un agente dell’FBI prima di trasformarsi in un criminale squilibrato, metterlo insieme a molti criminali che aveva rinchiuso dietro le sbarre era una chiara mossa di Fisk per farlo uccidere mentre è in prigione. Questo porta Matt a indagare sulla morte di Foggy e alla scoperta che è stata Vanessa Fisk a ordinare l’omicidio.

Fisk era stato allontanato, mentre Vanessa gestiva il suo impero criminale. Mentre beveva qualcosa da Josie’s, che non è più aperto al pubblico dalla morte di Foggy, Matt si rende conto che Foggy stava bevendo il costoso scotch che bevevano in genere per festeggiare dopo aver vinto una causa. Questo significava che Foggy stava festeggiando in anticipo, sapendo che avrebbe vinto una causa che metteva in difficoltà gli affari di Vanessa. Questo gli fa capire che Bullseye non ha ucciso Foggy per un vecchio rancore, ma che stava eseguendo un ordine. Quando Vanessa avverte Fisk di avere qualcosa da dirgli mentre Bullseye arriva, tutto prende senso e forma per Matt.

Il tentato omicidio di Wilson Fisk e il destino di Adam spiegati

Il matrimonio di Kingpin ha sviluppi positivi

La prima stagione di Daredevil: Rinascita ha mostrato come Wilson e Vanessa Fisk abbiano cercato di rimettere in carreggiata il loro matrimonio da quando lui è tornato e lei è stata costretta a lasciare il suo ruolo nel suo impero criminale quando lui è diventato sindaco di New York. Sembrava che tutte le loro sedute di terapia fossero state inutili, visto che nell’episodio 7 si vede Vanessa dare a Luca l’indirizzo del luogo in cui Fisk sarebbe stato da solo per uccidere Kingpin. Tuttavia, ora è stato rivelato che la coppia ha lavorato insieme per sbarazzarsi di Luca, e Vanessa non ha mai tradito il marito.

Questo li ha portati più vicini che mai nella serie, e Fisk decide di permettere a Vanessa non solo di vedere Adam, ma anche di porre fine alla sua sofferenza. Il primo episodio di Daredevil: Rinascita ha anticipato come Adam fosse una figura che si frapponeva tra i due. In seguito, la serie ha confermato che si trattava effettivamente di un uomo con cui Vanessa aveva tradito Wilson quando suo marito era via. Tuttavia, invece di lasciare che questo creasse una frattura tra loro, i due diventano più forti che mai quando Vanessa uccide Adam per dimostrare a Wilson che non c’è nulla che possa separarli.

In che modo la storia di BB Urich prende una piega pericolosa

Una rivelazione collegata a Daredevil di Netflix viene finalmente affrontata

BB Urich è l’ospite di Daniel al ballo, dal momento che capiamo ha secondi fini per essere presente all’evento. Parlando con il Commissario di Polizia, scopre che lui ha una lista di tutti i poliziotti corrotti della nuova Task Force Anti-Vigilante del Sindaco Fisk. Le rivela anche di non avere alcun ruolo nella task force, poiché Kingpin è l’unico responsabile. Una domanda che i fan si chiedevano da tempo era se BB fosse a conoscenza dell’omicidio di suo zio, Ben Urich, in Daredevil di Netflix.

Il commissario le dice che Fisk era un sospettato dell’omicidio di Ben Urich, ma la serie MCU rivela che BB lo sapeva già. BB sta ora giocando una partita molto pericolosa, poiché ha consegnato al commissario un biglietto da visita con la sua email, volendo ricevere e rivelare le informazioni sulla task force di Fisk. Anche se afferma che non tutto ciò che scrive è a suo nome, Fisk ha già dimostrato all’inizio della stagione che avrebbe ucciso di nuovo se necessario quando ha minacciato Daniel se avesse fallito di nuovo. Daredevil: Rinascita potrebbe finire male per BB se dovesse farsi scoprire da Fisk.