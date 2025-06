Dept. Q – Sezione casi irrisolti, la spiegazione del finale: chi ha rapito Merritt e come si collega la scomparsa di Sam?

La nuova serie Netflix con Matthew Goode è l’ultima di Scott Frank, sceneggiatore e regista de La regina degli scacchi. Dept. Q – Sezione casi irrisolti è basato sul primo libro della serie di romanzi dell’autore danese Jussi Adler-Olsen.

Goode interpreta Carl Morck, un detective irritabile e freddo che vive a Edimburgo, in Scozia. La serie si apre con Carl e il suo collega, James Hardy (Jamie Sives), che vengono colpiti da un colpo di arma da fuoco mentre indagano su una scena del crimine. Sebbene entrambi siano sopravvissuti, Carl rimane emotivamente segnato dalla paralisi di Hardy. Ancora convalescente dal traumatico incidente, Carl viene assegnato a un’unità che si occupa di casi irrisolti, nota come Dipartimento Q. Mette insieme una squadra eterogenea che alla fine si concentra sul caso irrisolto di un procuratore locale, Merritt Lingard (Chloe Pirrie), misteriosamente scomparsa anni prima.

“È una storia avvincente, un enigma”, ha detto Matthew Goode a The Hollywood Reporter, descrivendo il thriller, disponibile su Netflix dal 29 maggio. Carl risolverà il caso irrisolto e il mistero di ciò che è successo a Merritt? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul finale di Dept. Q – Sezione casi irrisolti di Netflix.

Come si è concluso Dept. Q – Sezione casi irrisolti?

L’indagine sulla scomparsa di Merritt porta Carl e il suo assistente, Akram Salim (Alexej Manvelov), alla sede di un’azienda, la Shorebird Ocean Systems. Scoprono che Merritt è stata tenuta in una camera iperbarica per gli ultimi quattro anni e la salvano. Dopo aver negoziato un budget più consistente per la sua squadra, Dept. Q si conclude con Carl seduto alla sua scrivania in cantina, a esaminare i documenti, pronto a risolvere un altro caso.

Chi ha rapito Merritt?

Merritt è stata rapita da Ailsa Jennings (Alison Peebles) e da suo figlio, Lyle Jennings (Kai Alexander). Ailsa credeva che Merritt fosse responsabile della morte dell’altro figlio, Harry Jennings (Fraser Saunders), con cui Merritt era uscita da bambina. Da adolescente, Merritt desiderava disperatamente lasciare Mhòr, l’isola in cui era cresciuta. Elaborò un piano con Harry per rubare i gioielli di sua madre, in modo da poterli vendere e iniziare una nuova vita. Ma quando Harry tentò la rapina, la cosa andò male e morì mentre cercava di sfuggire alla polizia. Anni dopo, Ailsa continuava a incolpare Merritt per la morte del figlio, e alla fine cercò vendetta catturando e torturando Merritt per anni.

Chi è Sam Haig?

Sam Haig (Steven Miller) era un giornalista con cui Merritt credeva di avere una relazione. Si scopre che Lyle ha ucciso Sam e poi si è spacciato per lui. Lyle e Sam si conoscevano da bambini e le loro strade si incrociarono di nuovo da adulti, con Lyle che alla fine uccise Sam, facendo sembrare che fosse morto in un “incidente di arrampicata”. Merritt non è mai uscita con la vera Sam ed è stata in realtà coinvolta con Lyle per tutto il tempo. Disse a Lyle (che credeva fosse Sam) su quale traghetto dell’isola sarebbe salita, permettendo a Lyle di sapere dove si trovava e di rapirla.

Il Dipartimento Q salva Merritt?

Sì, Carl e Akram salvano Merritt. Trovano la camera in cui è tenuta prigioniera Merritt, ma prima che possano raggiungerla, Lyle li affronta e spara a Carl alla spalla. In risposta, Akram lancia un coltello e poi usa la pistola di Lyle per ucciderlo. Carl e Akram entrano nella camera iperbarica e salvano Merritt. Poco dopo, i medici la mettono su una barella iperbarica e la portano in salvo con un elicottero.

Chi ha sparato a Carl?

Non viene mai rivelato chi abbia sparato a Carl e al suo partner, James, nella scena iniziale della serie. L’evento traumatico si chiude per Carl quando viene nuovamente colpito in servizio, questa volta mentre salva Merritt nel finale.

Carl e Merritt si incontrano mai?

Carl ha aiutato a salvare Merritt, ma lei era appena cosciente al suo arrivo, quindi i due non si sono mai incontrati davvero. Alla fine dell’ultimo episodio, la serie fa un salto in avanti di tre mesi e Merritt è alla stazione di polizia a ringraziare la squadra per averla salvata. Merritt vuole incontrare Carl, ma le viene detto che si sta prendendo una pausa. Mentre lascia il quartier generale, incontra Carl mentre esce dall’ascensore. Durante il loro breve scambio, Carl non le dice chi è e invece la guarda allontanarsi, mentre lei è ignara di aver appena incontrato l’uomo che le ha salvato la vita.

Ci sarà una seconda stagione di Dept. Q?

Dept. Q non è ancora stato rinnovato per una seconda stagione, ma ci sono altre storie di Carl Morck da raccontare. La prima stagione ha adattato il romanzo originale, ma attualmente la serie di Adler-Olsen conta 10 libri. Quando è stato sollevato l’argomento di una seconda stagione durante un’intervista con The Hollywood Reporter, Matthew Goode ha affermato che la serie “ne ha bisogno”.