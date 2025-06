I Fantastici Quattro: Gli Inizi, anche il piccolo Franklin Richards nel trailer che annuncia i biglietti in vendita

Per annunciare l’inizio delle prevendite dei biglietti in USA per I Fantastici Quattro: Gli Inizi, Marvel ha diffuso un nuovo trailer del film in cui, oltre a diverse scene inedite, vediamo anche per qualche secondo Franklin Richards, il bebè che plausibilmente cambierà per sempre la forma del MCU, dal momento che il suo corrispettivo nei fumetti è uno degli esseri più potenti mai esistiti.

Con la voce fuori campo di Sue Storm (Vanessa Kirby), sembra chiaro che il film vedrà la Donna Invisibile in un ruolo di leadership fino a questo momento inedito al cinema. Ecco di seguito il video:

Il film Marvel Studios I Fantastici Quattro: Gli Inizi introduce la prima famiglia Marvel composta da Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/la Cosa (Ebon Moss-Bachrach) alle prese con la sfida più difficile mai affrontata. Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, i protagonisti devono difendere la Terra da una vorace divinità spaziale chiamata Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner). E se il piano di Galactus di divorare l’intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza terribile, la situazione diventa all’improvviso una questione molto personale.

Il film è interpretato anche da Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Sarah Niles. I Fantastici Quattro: Gli Inizi è diretto da Matt Shakman e prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Grant Curtis e Tim Lewis sono gli executive producer.