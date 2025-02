Dexter: Original Sin – Sstagione 1, episodio 9: la spiegazione del finale

Il finale dell’episodio 9 di Dexter: Original Sin, episodio 9, “Blood Drive”, vede Dexter lasciare sorprendentemente andare Aaron Spencer dopo che è già stato avvolto sul suo famigerato tavolo delle uccisioni. Dopo la conferma che Aaron Spencer era in realtà un rapitore e un assassino di bambini in Dexter: Original Sin, Dexter si propone di consegnare il capitano della Omicidi di Miami alla sua giustizia. Spencer, interpretato da Patrick Dempsey, sembra aver ingannato tutti alla polizia di Miami con la sua recita da “padre arrabbiato e sofferente”, che ha quasi ucciso il partner di lunga data di Harry, Bobby Watt. Dexter, tuttavia, riesce a vedere oltre la facciata di Spencer.

A un solo episodio dalla prima stagione di Dexter: Orginal Sin, Dexter dovrà decidere cosa fare di Spencer, il che potrebbe richiedere l’aiuto di suo padre, Harry. Sebbene Harry non abbia creduto alle affermazioni iniziali di Dexter sul fatto che Spencer avesse un Passeggero Oscuro, Harry potrebbe essere più ricettivo dopo aver scoperto che lo sfogo di Spencer nella casa del cartello è quasi costato la vita a Bobby. Nel frattempo, Harry è anche alle prese con la ricomparsa di Brian Moser, il fratello biologico di Dexter, che cerca di attirare l’attenzione di Dexter in modo vendicativo. Tuttavia, il fatto che Dexter abbia lasciato che Spencer scendesse dal suo tavolo solleva delle domande per il finale.

Dexter ha lasciato fuggire Spencer di proposito per poterlo seguire e trovare Nicky

L’“errore da principiante” di Dexter ha teso una trappola a Spencer

A prima vista, nel penultimo episodio della stagione 1 di Dexter, sembra che Dexter abbia accidentalmente tagliato la pellicola protettiva che teneva Spencer sul tavolo. Questo “errore da principiante” porta Spencer a liberarsi dal tavolo dopo che Dexter lascia insolitamente la sala delle uccisioni, cosa che non aveva mai fatto nella serie originale, a meno che non fosse dovuto a forze fuori dal suo controllo. Spencer afferra il suo dito mozzato e le fotografie delle sue due vittime conosciute, Jimmy Powell e suo figlio, Nicky Spencer. Nicky, però, è ancora vivo, ed è proprio per questo che Dexter ha teso una trappola a Spencer per farlo cadere.

La scena finale di Dexter: Original Sin, episodio 9, suggerisce che Dexter stesse aspettando la fuga di Spencer per poterlo seguire fino alla posizione di Nicky. Dal momento che Nicky è ancora vivo, Dexter deve capire dove Spencer lo stia nascondendo, altrimenti Nicky potrebbe non essere mai trovato. Dexter deve anche stabilire se Spencer sta lavorando con qualcuno e se ci sono questioni in sospeso. Spencer rivela di aver rapito Nicky per vendicarsi della sua ex moglie, ma le sue vere motivazioni rimangono poco chiare. È possibile che Spencer non agisca da solo o che sia stato potenzialmente incastrato.

Chi è “Victor” in Dexter: Original Sin e come è collegato ad Aaron Spencer?

Quando Spencer vede il biglietto del “padre di Nicky” sulla sua porta verso la fine di Dexter: Original Sin, urla “F*****g Victor!” e prende la sua pistola. Victor non è ancora stato presentato o identificato in Dexter: Original Sin, il che solleva un’enorme curiosità su chi sia e perché Spencer pensi di ricattarlo.

Dexter ha chiaramente lasciato il biglietto, ma Spencer non se ne rende conto e lo conduce alla sala giochi preferita di Nicky dove Dexter lo sta aspettando. Ora che Spencer è fuggito, potrebbe dirigersi direttamente verso il personaggio di Victor, che potrebbe essere coinvolto nei crimini.

Victor potrebbe rivelarsi il drogato che Spencer ha pagato per piazzare la maglia insanguinata di Nicky nella casa del cartello in Dexter: Original Sin, episodio 8.

Victor potrebbe rivelarsi il drogato che Spencer ha pagato per piazzare la maglia insanguinata di Nicky nella casa del cartello in Dexter: Original Sin, episodio 8. Victor potrebbe anche essere un personaggio di cui si è parlato nella serie ma che non è ancora stato rivelato, come il ricco padre di Gio. Un personaggio preesistente di nome Victor è apparso nella stagione 7 di Dexter come membro della Confraternita Koshka insieme a Issak Sirko. È improbabile che il Victor di Original Sin sia lo stesso della stagione 7 di Dexter. Chiunque sia, deve aspettarsi una visita da parte di uno Spencer arrabbiato nel finale della prima stagione.

Dove andrà Aaron Spencer dopo Dexter: Original Sin Stagione 1 Episodio 9?

L’episodio 10 di Dexter: L’episodio 10 di Original Sin dovrebbe riprendere proprio da dove si era interrotto l’episodio 9 , con Dexter che segue Spencer. Spencer potrebbe andare direttamente alla stazione della metropolitana di Miami, affermando di essere stato attaccato dal rapitore di Nicky ma di essere riuscito a fuggire. Ora che ha visto il Passeggero Oscuro di Dexter, potrebbe cercare di smascherare Dexter, ma questo non farebbe che aumentare i sospetti anche su di lui. Probabilmente Spencer si sta recando al suo nascondiglio dove tiene Nicky o dove vive Victor. Potrebbe anche correre in ospedale o fare visita al suo amico di lunga data, Harry Morgan, nel finale di Dexter: Original Sin, il finale della prima stagione.