Dexter: Original Sin – Stagione 1 Episodio 8 Recap: il colpo di scena di Brian Moser e altre 10 rivelazioni sulla storia

Le scioccanti rivelazioni sull’assassino sono continuate nell’episodio 8 di Dexter: Original Sin, e il coinvolgimento di Brian Moser nella serie prequel di Dexter potrebbe richiedere qualche spiegazione. Anche se l’episodio 7 di Dexter: Original Sin, l’episodio 7 aveva già rivelato con una notizia bomba che il Capitano Spencer (Patrick Dempsey) era la persona che aveva ucciso Jimmy Powell e rapito Nicky Spencer, lo show non aveva ancora finito con i colpi di scena. L’episodio 8 di Original Sin ha rivelato chi è l’NHI Killer e, così facendo, ha dato a uno dei migliori serial killer di Dexter una lista di vittime ancora più lunga. Il NHI Killer non è altro che Brian Moser, alias il Killer del Camion Frigo.

Oltre a tutta la drammaticità del serial killer, l’episodio 8 di Original Sin ha anche sviluppato i suoi personaggi. Harry Morgan (Christian Slater) e Maria LaGuerta (Christina Milian) si sono avvicinati, Dexter (Patrick Gibson) ha imparato a fidarsi dei suoi istinti oscuri e Deb (Molly Brown) ha avuto il suo primo assaggio di tradimento e un accenno di ciò che la sua vita sentimentale le avrebbe offerto nella serie principale. L’episodio 8 di Original Sin ha avuto così tante rivelazioni e sviluppi importanti che è stato quasi troppo difficile tenere traccia di tutto ciò che è accaduto, e potrebbe valere la pena di fare un riassunto.

11 Harry Morgan ha detto a Dexter di rintracciare Deb e ha negato che Aaron Spencer possa essere un assassino Dopo che Deb si è allontanata da Harry nell’episodio 7 di Original Sin, gli ha detto che sarebbe andata a stare con il suo ragazzo, Gio (Isaac Gonzalez Rossi). Tuttavia, Harry non aveva capito che Gio è un venticinquenne che esce con una diciassettenne, quindi si è comprensibilmente infuriato quando Dexter gli ha detto che aveva un appartamento sulla spiaggia. Dexter disse anche a Harry che lui, Deb e Gio avevano rubato l’auto di Tiffany durante il loro doppio appuntamento. Harry ha poi ordinato a Dexter di rintracciare Deb e riportarla a casa, vedendo apparentemente la sua decisione di scappare con lui come un atto di ribellione adolescenziale. Dopo aver detto a Dexter di rintracciare Deb, Dexter condivide la sua rivelazione che il capitano Aaron Spencer è il cattivo principale di Original Sin. Harry, come prevedibile, non è interessato alla teoria di Dexter. Sottolineò che Dexter aveva solo prove circostanziali per sospettare di Spencer, e sottolineò anche il fatto che conosceva Spencer da oltre 20 anni e che in quel periodo era sempre stato solo un buon capitano e un buon poliziotto. Harry si sente talmente offeso dall’insinuazione che Spencer avrebbe rapito il suo stesso figlio che dice a Dexter che sta proiettando la sua oscurità interiore su tutti quelli che lo circondano.

10 Deb è andata con Gio a Bimini e Sofia ha detto a Dexter che Deb ha allontanato tutti Deb non si è limitata a passare la notte nell’appartamento di Gio, ma ha deciso di accompagnarlo in uno dei suoi viaggi di lavoro. Gio doveva recarsi a Bimini, una catena di isole delle Bahamas, per ritirare un pacco per suo padre. Una volta arrivati, Deb e Gio diedero un’enorme festa con tanto di alcol, cocaina e musica latina sulla spiaggia. Stranamente, Gio si è arrabbiato perché Deb aveva notato degli uomini che stavano portando una cassa sulla sua barca, ma le ha anche regalato un braccialetto di diamanti. Deb ha anche detto a Gio di amarlo, anche se lui non ha ricambiato. Allo stesso tempo, Dexter stava seguendo gli ordini di Harry di rintracciare Deb. Purtroppo, questo significava che doveva chiedere aiuto a Sofia, che pensava che Dexter la tradisse. Dopo aver limonato con il suo nuovo ragazzo, nel vano tentativo di far ingelosire Dexter, Sofia gli dice il cognome di Gio. Sofia dice anche che Deb non vuole essere trovata e che ha allontanato tutti da quando è stata cacciata dalla squadra di pallavolo. Deb aveva perso la sua migliore amica e il college dei suoi sogni in un solo giorno, quindi sembrava che stesse usando Gio come un meccanismo di coping malsano.

9 Maria LaGuerta e Harry hanno fatto un viaggio in macchina fino a Tampa mentre indagavano sull’assassino di NHI Il motivo principale per cui Harry non è riuscito a rintracciare Deb da solo è che stava facendo un viaggio a Tampa con Maria LaGuerta (Christina Milian). Dopo aver trovato Maria che baciava un giovanissimo Miguel Prado, lei e Harry si sono messi alla ricerca di Paul Petrie, l’uomo che possedeva l’auto su cui stavano indagando nell’ambito del caso dell’assassino di NHI nell’ episodio 7 di Original Sin. Durante il tragitto, Harry e Maria hanno avuto un momento di unione in macchina. Harry ha raccontato di aver avuto difficoltà a relazionarsi con Deb e Maria gli ha parlato delle sue esperienze di ribellione adolescenziale dopo essere emigrata in America. Miguel Prado era un personaggio importante e il procuratore distrettuale nella terza stagione di Dexter. Quando Maria e Harry arrivarono finalmente a Tampa, scoprirono che la casa di Petrie era già una scena del crimine. Alcuni detective locali li informano sulle loro indagini e rivelano che Petrie non può essere il killer della NHI perché è stato ucciso settimane prima. Petrie era anche un terapeuta per giovani problematici e, in base al fatto che parti della sua agenda erano state strappate, la polizia di Tampa decise che il principale sospettato era uno dei suoi pazienti. Sfortunatamente, avevano più di 300 pazienti da controllare, quindi hanno accolto con favore l’aiuto di Harry e Maria.

8 Spencer ha cercato di distrarre Dexter con i casi irrisolti, ma Dexter l’ha seguito a un incontro squallido Dopo aver scoperto che il capitano Spencer aveva ucciso Jimmy Powell e rapito Nicky, Dexter ha avuto qualche problema al lavoro. Spencer ordina a Dexter di iniziare a riesaminare gli schizzi di sangue sui casi irrisolti per distrarlo dall’indagare ulteriormente sul rapimento di Nicky. Tanya Martin (Sarah Michelle Gellar) e Camilla Figg (Sarah Kinsey) pensano che sia un segno che Spencer sia rimasto impressionato dalla capacità di Dexter di trovare la goccia di sangue sul lato della scatola, ma Dexter ne sa di più. Si chiese cosa Spencer non volesse che trovasse, così decise di continuare a scavare. Spencer ordina a Dexter di iniziare a riesaminare gli schizzi di sangue sui casi irrisolti per distrarlo dall’indagare ulteriormente sul rapimento di Nicky. Spencer dice ai detective della polizia di Miami che sarebbe andato a casa per pranzo per farsi una doccia e Dexter lo segue quando esce. Tuttavia, Spencer non è andato a casa e Dexter lo ha seguito fino a un losco incontro con un giovane. Spencer dà al ragazzo un mucchio di soldi e una busta di plastica e Dexter decide di seguirlo. Alla fine, lo stesso giovane si fermò davanti a una casa con uno gnomo nel cortile. Prima che Dexter potesse scoprire cosa c’era nella borsa, però, Harry lo chiamò e chiese di sapere dove fosse Deb.

7 Il sospetto di Maria che Harry è stato ucciso, ma Harry ha scoperto che Brian Moser era l’assassino della NHI Dopo aver scoperto che Paul Petrie era stato ucciso, Harry e Maria tornarono al dipartimento di polizia di Tampa per iniziare a spulciare l’elenco dei suoi clienti. Alla fine, Harry si imbatte nel fascicolo di Brian Moser, il figlio dell’informatrice Laura Moser, amante segreta di Harry e madre di Dexter. Dopo aver convinto Maria a prendere un caffè, Harry esaminò il fascicolo di Brian e dedusse che si trattava del killer della NHI. La prima delle vittime dell’NHI lavorava come infermiera presso l’ospedale psichiatrico in cui era stato ricoverato Brian e la sua lista di tendenze violente lo rendeva perfetto. Anche se Harry ha risolto il caso del NHI Killer, non ha condiviso la sua scoperta con Maria. Anzi, ha cercato di nascondere il fascicolo di Brian nella propria borsa, evidentemente cercando di coprire completamente il coinvolgimento di Brian nel crimine. Parte del motivo per cui Harry ha cercato di coprire Brian è che il suo arresto avrebbe portato alla luce molti dei segreti più oscuri di Harry. Harry ha cercato di nascondergli le origini di Dexter per tutta la stagione e l’arresto di Brian avrebbe svelato tutto in un istante. È probabile che Harry provi anche un certo senso di colpa per aver fatto di Brian un assassino, visto che il fascicolo di Petrie menziona espressamente Harry più volte.

6 Gli uomini di Hector Estrada hanno rapito Laura e i suoi figli dopo averla vista parlare con Harry Dopo aver visto il fascicolo di Brian Moser, Harry ha avuto un altro flashback di una delle ultime volte che ha visto Brian da bambino. Harry e Laura (Brittany Allen) si incontrano in un parco per discutere di ciò che il boss della droga Hector Estrada le aveva detto nell’episodio precedente. Laura ha spiegato che Estrada voleva che lei vedesse da vicino le sue operazioni di spaccio e le aveva fatto organizzare una spedizione al cantiere navale. Purtroppo, mentre si incontravano, uno degli uomini di Estrada stava sorvegliando Laura e l’ha vista incontrare Harry, un noto detective della narcotici. Quando Estrada ha avuto la certezza che Laura stava lavorando con la polizia, ha agito rapidamente. Mentre Laura si faceva dipingere le unghie di colori diversi da Brian, un gruppo di uomini di Estrada fece irruzione nella loro casa. Dopo una lotta, riuscirono a sottomettere Laura, Brian e Dexter e quando Bobby e Harry arrivarono alla casa, non c’era traccia di loro. I fan del Dexter originale sapranno come si svolge il rapimento e sanno che Harry non troverà Laura finché non sarà troppo tardi.

5 Dexter ha scoperto che Gio era fidanzato e Deb ha scoperto che stava contrabbandando qualcosa Dopo che Harry gli ha detto di smettere di indagare sul Capitano Spencer, Dexter è tornato a cercare Deb. Alla fine trova l’appartamento di Gio, ma quando vi arriva risponde una donna. Spiegò di essere la fidanzata di Gio e che Deb era solo una delle tante donne che Gio seduceva per divertirsi. La fidanzata spiegò a Dexter che anche lei lo tradiva, tuttavia, quindi la loro strana relazione funzionava in qualche modo. In seguito, Dexter prende in prestito il suo telefono per chiamare Camilla e accettare finalmente l’offerta di prendere in prestito la sua barca. Allo stesso tempo, Deb inizia a scoprire da sola le crepe nella facciata perfetta di Gio. Mentre stavano cenando, Deb si scusò per prendere il cappotto dalla barca di Gio. Mentre era a bordo, trovò diverse casse nascoste sotto i sedili e Gio le disse che pensava che sarebbe stata una “brava ragazza” e non avrebbe fatto domande sul suo lavoro. Gio probabilmente contrabbandava droga, visto che in precedenza aveva dato a Deb della cocaina e conduceva uno stile di vita piuttosto sfarzoso, e ha cacciato Deb dalla barca, lasciandola a Bimini senza un modo per tornare a casa.

4 Deb e Dexter hanno avuto un cuore a cuore sulla barca di Camilla e lui ha trovato il suo nuovo terreno di sepoltura Anche se Deb era bloccata, Dexter è fortunatamente venuto in suo soccorso. Grazie alla barca di Camilla, la Slice of Pie, Dexter è riuscito a rintracciare Deb a Bimini e l’ha trovata a gridare a Gio sulla spiaggia. Dopo aver condiviso quanto appreso su Gio, Dexter riporta Debra a casa. Mentre erano in barca, Deb ha iniziato ad aprirsi su come sentiva che a Harry non importava di lei e su come la sua vita si stava disfacendo, e Dexter ha sorprendentemente condiviso le sue riserve sulla sua relazione con Harry. In realtà è stato un momento piuttosto sano tra fratelli e Dexter ha persino detto di capire Deb. Se da un lato il viaggio in barca ha aiutato Dexter a fare progressi nella sua relazione con Deb, dall’altro lo ha aiutato a fare progressi come serial killer. A un certo punto, Deb getta in mare il braccialetto di diamanti che Gio le aveva regalato. Quando le chiese se c’era modo di recuperarlo, Dexter le disse che una volta che una cosa era in mare, era persa per sempre. Questo momento ha chiaramente dato a Dexter l’ispirazione per iniziare a gettare le sue vittime di omicidio nell’oceano, e sembra che sia solo una questione di tempo prima che Original Sin risolva il problema della barca di Dexter.

3 Il Capitano Spencer ha incastrato i Los Tigres per il rapimento di Nicky e ha dato il via a una massiccia sparatoria Dexter è stato chiamato al lavoro dopo aver accompagnato Deb a casa, e ha finalmente scoperto cosa stava combinando Spencer con il suo misterioso incontro e la sua borsa di plastica. La polizia di Miami ha ricevuto una soffiata secondo cui Nicky Spencer era stato avvistato in un noto nascondiglio del cartello Los Tigres, così ha riunito una squadra SWAT per fare irruzione nell’edificio. Mentre erano lì, hanno scoperto la stessa maglia che Spencer aveva tolto a suo figlio all’inizio dell’episodio, e Dexter ha poi trovato la borsa che ha visto Spencer dare al bambino. Era chiaro che Spencer stava cercando di incastrare i Los Tigres per il rapimento di Nicky. Sembra che Spencer volesse solo una scusa per uccidere alcuni membri del cartello e che questa fosse la sua motivazione principale per il rapimento di Nicky. Dopo che Spencer ha iniziato a comportarsi in modo aggressivo a casa dei Los Tigres, è diventato chiaro il motivo per cui voleva incastrare i cartelli per il rapimento di Nicky. Spencer ha iniziato a istigare i membri del cartello nella casa puntando loro la pistola in faccia e urlando, e alla fine hanno preso le loro pistole nascoste e hanno iniziato una sparatoria con la polizia di Miami. Sembra che Spencer volesse solo una scusa per uccidere a colpi di pistola alcuni membri del cartello e che questa fosse la sua motivazione principale per il rapimento di Nicky. Ora, però, Dexter è assolutamente convinto che dietro i rapimenti ci sia Spencer, e quasi sicuramente otterrà presto giustizia.

2 Maria ha trovato il file di Brian Moser poco prima di sapere che Bobby Watt era stato ucciso Dopo aver lasciato il dipartimento di polizia di Tampa, Harry e Maria si sono fermati a cena. Mentre Harry era fuori dall’auto per comprare del cibo, Maria decise di controllare il suo caso dopo che lui si era comportato in modo sospetto con le cartelle dei pazienti. Maria scopre che Harry ha rubato la cartella di Brian Moser, ma ha solo il tempo di guardare il suo nome prima che Harry torni in macchina. Anche se non ha ottenuto molte informazioni, Maria è decisamente sospettosa di Harry e del suo legame con Brian. Fortunatamente per Harry, non ha avuto modo di interrogarlo. Durante lo scontro a fuoco con il cartello dei Los Tigres, il partner di Harry, Bobby Watt (Reno Wilson), viene colpito al collo. Si trattava chiaramente di una ferita grave, visto che dovette essere trasportato fuori dalla scena del crimine sul retro di uno scudo antisommossa, ed era anche abbastanza grave da indurre qualcuno a chiamare e informare Harry. Quando Harry ricevette la notizia sul telefono dell’auto, questa ebbe immediatamente la precedenza sul fascicolo di Brian Moser, e lui e Maria tornarono di corsa a Miami per far visita a Bobby in ospedale. Per il momento il segreto di Harry è al sicuro, ma le condizioni di Bobby Watt sembrano molto più gravi.