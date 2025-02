The Creator: la spiegazione del finale del film di fantascienza

The Creator si conclude con un’esplosione e un barlume di speranza per la popolazione delle IA. Il film, diretto da Gareth Edwards da una sceneggiatura scritta insieme a Chris Weitz, vede Alphie (Madeleine Yuna Voyles) e Joshua (John David Washington) raggiungere il loro obiettivo di abbattere il Nomad dell’esercito americano, ma devono superare alcuni ostacoli lungo la strada. Dopo la scoperta dello stato comatoso di Maya (Gemma Chan), Joshua e Alphie le dicono addio e Joshua le stacca il supporto vitale. La ragazza ha creato Alphie per sconfiggere il Nomad, essendo stata cresciuta dai simulanti e provando dei sentimenti per loro, così Joshua, nonostante in precedenza credesse che gli esseri A.I. non fossero persone “reali”, decide che il Nomad deve essere fermato.

Joshua e Alphie vengono catturati dall’esercito americano e a Joshua viene chiesto di uccidere Alphie, ma lui si limita a metterla in attesa. Joshua e Alphie fuggono su una navetta verso il Nomad per distruggerlo una volta per tutte. Devono combattere contro i soldati prima di poter sistemare correttamente gli esplosivi. Il film si conclude con un finale emozionante in cui i sentimenti di Joshua nei confronti dell’IA vengono messi in prospettiva, mentre il destino dell’umanità e la guerra con l’IA prendono una nuova piega. Ciò significa che il finale di The Creator (la nostra recensione) va in una direzione diversa da quella che ci si poteva aspettare, dato che le principali rivelazioni sulla trama e sui personaggi arrivano durante i momenti finali.

Chi era Nirmata?

Spiegati l’identità e il piano del Creatore

Maya aveva un grande affetto per la comunità delle I.A., che l’aveva accolta e curata. Questo l’ha portata a diventare Nirmata dopo la morte del padre, che era il primo a detenere il titolo. Joshua scopre che sua moglie era proprio la persona a cui la sua unità stava dando la caccia solo anni dopo la sua morte, anche se la sua unità ne è venuta a conoscenza la notte dell’attacco che si pensava avesse ucciso Maya. Maya entra in coma dopo l’attacco del Nomade e vi rimane per cinque anni, mentre la minaccia del piano di Nirmata persiste.

Il piano finale di Maya consisteva nell’assicurarsi che il Nomad fosse distrutto per sempre, poiché l’esercito aveva usato l’arma spaziale per terrorizzare i simulanti per anni. L’obiettivo di Maya non solo avrebbe liberato i simulanti, ma, combinato con l’esistenza e le capacità di Alphie, avrebbe creato un modo per la comunità delle A.I. di reagire. La creazione di Alphie da parte di Maya è stata la fase successiva dell’evoluzione, poiché ha usato il bambino non ancora nato di lei e Joshua come base per l’aspetto di Alphie. Se i precedenti esseri A.I. erano semplicemente un copia-incolla di esseri umani, la capacità di Alphie di evolversi mentalmente e di accrescere i propri poteri avrebbe colmato il divario tra umani e simulanti.

Perché Joshua ha dovuto uccidere Maya e come ritorna

I Simulanti non sono riusciti a porre fine alle sue sofferenze

Una delle grandi rivelazioni del finale di The Creator è che Maya non è morta durante l’attacco del Nomade a Nirmata, molti anni fa. Viene rivelato che i simulanti sono riusciti a salvarla, ma che è stata gravemente ferita durante l’attacco, lasciandola in coma. I simulanti rivelano di essersi presi cura di Maya negli anni successivi in uno dei loro quartieri generali segreti. Questo è dovuto almeno in parte al fatto che uccidere è contrario alla programmazione dei simulanti, quindi hanno dovuto mantenere Maya in vita. Questo spiega perché Joshua ha dovuto staccare la spina del suo supporto vitale, permettendole di essere finalmente in pace.

Prima che Joshua prenda la difficile decisione di uccidere Maya dopo averla finalmente trovata, prende una chiavetta con il suo cervello scaricato. Lui e Alphie hanno la possibilità di utilizzare la memoria quando Alphie trova un simulante con le sembianze di Maya nel magazzino del Nomad. Alphie libera il simulante che assomiglia a Maya e incorpora i ricordi della Maya originale nel simulante. In questo modo l’A.I. ottiene tutti i ricordi di Maya, rendendo il ricongiungimento tra l’A.I. Maya e Joshua un momento emozionante per entrambi. È attraverso questo atto che il Creatore gioca con l’idea che nessuno muore veramente finché ci sono i simulanti.

Perché Joshua si è sacrificato per salvare Alphie e distruggere Nomad

Non c’era altro modo per porre fine al Nomad per sempre

La grande decisione che arriva alla fine di The Creator è la scelta di Joshua di sacrificarsi. L’eroe di John David Washington prende la decisione di intrappolare Alphie in una capsula di salvataggio, in modo da riportarla al sicuro sulla Terra, mentre lui orchestra la distruzione del Nomad. Joshua lo fa nonostante Alphie lo supplichi di non farlo. Alla fine riesce a rimandare Alphie sulla Terra e ad armare la bomba finale per distruggere il Nomad, che esplode proprio mentre lui si riunisce con Maya. Questo è il culmine dell’arco narrativo di Joshua: Il Creatore uccide il suo protagonista perché vede i Simulanti come suoi pari.

Inizialmente Joshua pensava che i simulanti non fossero persone reali, ma le sue interazioni con Alphie gli fanno cambiare idea. Nel corso del film vede quanto Alphie sia sensibile, gentile e protettiva e il suo legame emotivo con lei è ciò che inizia ad allontanarlo dalle sue convinzioni iniziali. Il fatto che Joshua abbia cambiato idea su A.I. dimostra che le persone possono essere spinte a rivalutare una posizione precedentemente bigotta. Il fatto che Joshua sia arrivato ad amare Alphie – non solo perché è diventata come una figlia per lui, ma anche per la sua determinazione e convinzione di amare – è una testimonianza dell’evoluzione dell’umanità e della sua capacità di amare invece di odiare.

Cosa indicano l’esistenza e i poteri di Alphie per il futuro di A.I.

Alphie può elevare la razza dei simulanti

Alphie è unico: il bambino di A.I. non è un copia-incolla di codice, ma un simulante in evoluzione che può provare sentimenti ed empatia, oltre a sviluppare poteri in grado di controllare qualsiasi tipo di tecnologia. Si tratta di una grande novità per l’A.I. e l’esistenza di Alphie potrebbe portare un grande progresso per quanto riguarda le funzionalità dell’A.I.. È possibile che i poteri e le abilità di Alphie vengano replicati o studiati per contribuire all’evoluzione dei simulanti. Alphie è essenzialmente il prossimo passo nel futuro dell’I.A. e saperne di più sulle sue funzionalità specifiche potrebbe cambiare il modo in cui la comunità dell’I.A. gestisce gli attacchi da parte di Nomad, qualora dovessero verificarsi.

Le capacità di Alphie potrebbero anche sollevare la questione dell’eccessivo potere delle I.A., ma questo aspetto non viene esplorato a fondo nel film.

Questi progressi potrebbero anche cambiare il modo in cui i simulanti interagiscono con la società. Mentre le I.A. sono più integrate in tutta la Nuova Asia, il fatto che Alphie sia il ponte tra l’umanità e i simulanti potrebbe risollevare questi ultimi e dare loro più potere nelle relazioni umane, nel lavoro e in altri ambiti della vita quotidiana in tutto il mondo.

Ora che il Nomade non è più un problema, la presenza e il potere di Alphie non sono più un simbolo di speranza, ma possono cambiare la percezione delle I.A. e la loro posizione a livello globale, consentendo loro di evolversi ulteriormente rispetto al passato. Le capacità di Alphie potrebbero anche sollevare la questione dell’eccessivo potere delle I.A., ma non è un aspetto che il film esplora a fondo.

Perché il colonnello Howell ha mentito a Joshua sul fatto che Maya fosse viva

L’inganno l’ha aiutata a raggiungere i suoi obiettivi

Il colonnello Howell aveva una missione: distruggere tutte le IA ad ogni costo. Mentire a Joshua sul destino di Maya era un male necessario. A lei non importava nulla di Joshua e probabilmente era infastidita dal fatto che lui si fosse innamorato di una persona che lei vedeva come un nemico. Tuttavia, questo non significava che Howell volesse gettare via l’opportunità di sfruttare il legame emotivo di Joshua con Maya.

Howell sapeva che l’unico modo per ottenere l’arma di Maya era attraverso Joshua: era capace di conquistare la fiducia e abbastanza determinato a ritrovare sua moglie da essere disposto a fare qualsiasi cosa. Sono state anche queste caratteristiche a ritorcersi contro Howell, che ne ha pagato il prezzo.

Chi ha davvero scatenato la guerra delle IA dell’umanità nel Creatore?

L’intera storia di The Creator ruota attorno alla premessa che l’umanità è stata in guerra con le I.A. negli ultimi anni. Il film inizia affermando che ciò è dovuto al fatto che l’IA ha bombardato Los Angeles 10 anni prima, scatenando una guerra enorme che è ancora in corso. Per la maggior parte del film, questo viene trattato come un dato di fatto, ma il Creatore indica brevemente che questa non è la vera verità. Sebbene cambiare la verità sia una delle grandi paure dell’I.A., Harun (Ken Watanabe) a un certo punto accenna al fatto che l’attentato di Los Angeles fu in realtà un errore di codifica umano, non un piano dell’I.A..

Considerando che Il Creatore non rivaluta mai questa nuova informazione e che proviene da un solo personaggio, potrebbe esserci ancora qualche dubbio su quale sia la verità effettiva dietro l’inizio della guerra. Tuttavia, il film adotta un approccio ai temi e alla narrazione per lo più favorevole alle I.A. e contrario all’umanità. Questo indicherebbe che Harun sta dicendo la verità sull’origine della guerra. In questo caso, sembrerebbe che l’America abbia coperto il proprio errore e lo abbia usato per lanciare una guerra con un pretesto.

Come il finale di The Creator prepara un sequel

Con Nomad distrutto e Alphie sopravvissuto ma solo nel mondo, The Creator 2 potrebbe portare a una vera e propria rivoluzione per la comunità delle IA. La distruzione del Nomad potrebbe anche significare che gli Stati Uniti si prepareranno a una rappresaglia, magari costruendo un altro Nomad (o qualcosa di ancora più distruttivo), e un sequel di The Creator potrebbe affrontare ciò che questo potrebbe significare per i simulanti. Un sequel potrebbe anche raccontare cosa succede ad Alphie dopo la distruzione del Nomad e come potrebbe aiutare l’IA.

È probabile che li adotti come famiglia e che continui a lottare per la liberazione dell’IA. Alphie ha visto di cosa era capace Nomad e ha assistito in prima persona all’odio che i simulatori devono affrontare. Il sequel di The Creator potrebbe seguire la prossima fase della vita di Alphie, il modo in cui i suoi poteri influenzeranno il futuro di A.I. e cosa succederà dopo che Nomad non sarà più una minaccia. Al momento il regista di The Creator non ha in programma un sequel, ma se mai ce ne sarà uno, Gareth Edwards ha molto materiale su cui lavorare.

Cosa ha detto Gareth Edwards sul finale di The Creator

Il regista opta per un’interpretazione ottimista

La lettura tematica de Il creatore è discutibile fino a un certo punto, ma questo dovrebbe avvenire tenendo conto delle intenzioni del regista. Gareth Edwards ha condiviso alcune riflessioni su ciò che il finale di The Creator intendeva trasmettere attraverso l’ambiguità. Ha confermato che ha sempre voluto che ci fosse una “visione ottimistica” della fine della storia, che segnala addirittura “che ci sarà la pace nel mondo ”, secondo quanto dichiarato a Inverse.

Tuttavia, ha ammesso di aver apprezzato il fatto che alcuni spettatori abbiano provato “un po’ di tristezza ” per il finale. Per quanto riguarda la sua risposta definitiva sul significato del finale di The Creator, ha detto: “Non conosco la risposta, è tutto da decidere”. Ciò significa che gli spettatori sono liberi di giungere alle proprie conclusioni su ciò che il film di Edwards sta cercando di dire sul mondo, sull’umanità, sull’IA e su altri argomenti. Inoltre, vale la pena di esaminare questi elementi sapendo come egli considerava originariamente il nucleo tematico e il messaggio del film.

Il vero significato del finale di The Creator

I temi del bigottismo e del pregiudizio sono il messaggio centrale de The Creator

Sebbene The Creator colpisca da vicino l’ascesa dell’IA, è anche una metafora del bigottismo, in quanto mostra il modo in cui alcuni gruppi vengono disumanizzati e fatti sentire inferiori semplicemente per quello che sono. I simulanti nel film sono trattati come cittadini di seconda classe, creati per lavorare per gli umani. Anche dopo essersi evoluti per creare comunità, non vengono mai considerati o trattati come qualcosa di diverso dai robot, nonostante la loro integrazione nella società. Sono semplicemente visti come un pericolo, e The Creator mette in guardia da un simile trattamento. I Simulanti sono la controfigura dei diseredati del mondo e della disumanizzazione che subiscono da parte della società.

Inoltre, The Creator riconosce anche l’uso dell’IA e come la sua ascesa nella società sia in definitiva inevitabile. Sebbene sia difficile immaginare che l’intelligenza artificiale abbia una coscienza, non è il primo film che affronta il tema dell’intelligenza artificiale come un progresso al di là di ogni immaginazione. Tuttavia, il film stabilisce che i simulatori non sono un pericolo, ma un’evoluzione delle prime I.A. che non rappresentano una grande minaccia al di là di ciò che sono programmate a fare; ogni vera minaccia è nella codifica, con il film che mostra come le azioni umane siano più dannose di qualsiasi cosa l’I.A. possa effettivamente fare.

Come è stato accolto il finale del creatore

Le opinioni su ogni aspetto dello sci-fi del 2023 sono state divergenti

La risposta a The Creator è stata per lo più positiva quando è uscito nel 2023, con molti critici che ne hanno sottolineato le caratteristiche visive particolarmente degne di nota. Tuttavia, il pubblico lo ha apprezzato molto di più dei recensori professionisti, come dimostra il 76% del Popcornmeter (pubblico) rispetto al 68% del Tomatometer (critica) su Rotten Tomatoes. Tuttavia, mentre gli straordinari effetti fantascientifici sono stati ampiamente elogiati, anche la storia e il finale di The Creator sono stati apprezzati da diversi critici.

Ad esempio, il critico Alex Godfrey, nella sua recensione per Empire, non ha fatto altro che elogiare la narrazione de The Creator. Come sottolinea nella sua recensione, è chiaro che il messaggio alla base del film è forse più importante dei particolari della trama. La storia e il finale sono pensati per creare riflessioni e conversazioni piuttosto che per intrattenere semplicemente – e per Godfrey e molti altri critici, questo funziona incredibilmente bene per The Creator:

“La visione distinta di Gareth Edwards permea ogni fotogramma di The Creator, ed è davvero emozionante vedere una grande esplosione di genere che si sente libera da interferenze. Al di là di tutto il futurismo, questa è una fantascienza riflessiva, con enigmi etici e riflessioni morali, una storia che si chiede cosa significhi essere umani in un mondo in cui i robot hanno spesso più umanità delle persone. La trama – in cui una formidabile arma IA, un giovane e sensibile “Simulante” (interpretato in modo emotivo da Madeleine Yuna Voyles, sette anni), viene guidata attraverso le zone di guerra da un sergente americano in conflitto (il sempre convincente John David Washington) incaricato di ucciderlo – si contorce e si trasforma, iniziando in modo più binario prima di immergersi nelle sfumature di grigio. Scritto da Edwards prima di ulteriori stesure da parte di Chris Weitz, mescola le sue esplorazioni meccaniche con la filosofia orientale, con l’obiettivo di mettere in discussione e provocare piuttosto che semplicemente abbagliare ed emozionare.”

Chi apprezza le trame cerebrali della fantascienza ha apprezzato la storia, il finale e i messaggi di The Creator , un filo conduttore tra le reazioni al film di Gareth Edwards. Naturalmente, anche molti critici non hanno apprezzato The Creator, come il critico di Roger Ebert Christy Lemire. Per Lemire, i temi e il filosofeggiare del film di fantascienza del 2023 erano tutt’altro che accattivanti. Inoltre, Lemire ritiene che il finale di The Creator avrebbe potuto (e dovuto) arrivare in diversi momenti:

“Edwards bilancia goffamente le nozioni serie su cosa significa essere umani con sequenze d’azione impressionanti ed esplosive, dato che ‘Il creatore’ continua ad andare avanti e indietro con finali multipli. Quando Joshua si ritrova a rischiare la vita in un’enorme scena culminante, ci si può chiedere cosa ci faccia esattamente lì, tanto è contorta la logica del film. Nonostante le promesse iniziali del film, potreste chiedervi anche voi cosa ci fate lì”.

In definitiva, il finale di The Creator non sembra influire molto sul gradimento o meno del film da parte di un critico o di uno spettatore. Se sono fan della fantascienza introspettiva e cerebrale, allora hanno risposto positivamente al film e hanno ritenuto che il finale fosse adeguato. Se The Creator non è di loro gradimento, allora il finale sarà comprensibilmente visto come un’ulteriore esposizione che crea domande, quando invece è necessaria una conclusione più solida della narrazione.