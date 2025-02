Apple Cider Vinegar, la storia vera di Belle Gibson e dove si trova oggi

La miniserie Apple Cider Vinegar racconta la storia vera della truffatrice australiana Belle Gibson tra il 2009 e il 2015, sollevando la questione di cosa sia successo dopo che i giornalisti hanno smascherato le sue bugie. Netflix si è guadagnata una reputazione per i suoi contenuti true crime e Apple Cider Vinegar è un’ottima aggiunta al suo catalogo. La serie con protagonista Kaitlyn Dever è simile a Inventing Anna di Netflix, in quanto entrambe seguono una giovane e bella donna che ha mentito e derubato le persone per fare carriera.

Tuttavia, la miniserie 2025 ha un umorismo più cupo e un tono tagliente che ha portato a recensioni positive per Apple Cider Vinegar. La serie si discosta dalla norma anche per un altro aspetto. Sebbene sia basata su una storia vera, la serie non include le diapositive alla fine che rivelano il destino dei personaggi dopo che Gibson è stato smascherato. Tuttavia, dal 2015 Gibson è andato in tribunale, ha evitato le conseguenze e ha iniziato a chiamarsi con un altro nome.

Apple Cider Vinegar è ispirato al libro di cronaca nera The Woman Who Fooled The World di Beau Donelly e Nick Toscano.

Belle Gibson ha ammesso di aver mentito sulle sue affermazioni sul cancro nel 2015

Penguin Random House ha smesso di stampare l’intera dispensa

Dopo essere stata smascherata dai giornalisti investigativi Beau Donelly e Nick Toscano sul Sydney Morning Herald, Belle Gibson ha rilasciato al The Australian Women’s Weekly un’intervista esclusiva in cui ha ammesso di aver mentito per la prima volta sulle sue affermazioni sul cancro. Quando le è stato chiesto direttamente se avesse avuto il cancro in passato o nel presente, ha risposto: “No, non è vero”. Tuttavia, le dichiarazioni effettive contenute nell’articolo sono frustrantemente contraddittorie e fanno ricadere la colpa su altri.

Il risultato più importante dell’intervista di The Australian Women’s Weekly è che Belle Gibson è una narratrice inaffidabile delle cui parole non ci si può fidare.

Nella stessa intervista, Belle Gibson afferma di aver ricevuto una diagnosi di cancro nel 2009 e nel 2014, spiegando che si trattava di qualcosa di vero per lei, oltre al fatto di essere alta, bionda e con gli occhi nocciola. Clair Weaver afferma che gli amici della Gibson l’hanno contattata per metterla in guardia dalle sue bugie. Nell’intervista, inoltre, la truffatrice fa molte affermazioni che gridano all’esagerazione. Il risultato più importante dell’intervista al Women’s Weekly è che Belle Gibson è una narratrice inaffidabile delle cui parole non ci si può fidare.

Belle Gibson è stata multata per quasi 410.000 dollari per le false affermazioni sulle sue donazioni in beneficenza.

Belle Gibson deve ancora soldi al governo australiano

Alla fine della miniserie di Netflix, il protagonista di Apple Cider Vinegar dice sfacciatamente al pubblico che può andare a cercare su Google quello che è successo dopo, invece di fare l’intero segmento “quello che è successo dopo” che è tradizionale nei programmi televisivi sui veri crimini. Alla fine il governo australiano ha portato Belle Gibson in tribunale nel 2017.

La Gibson è finita davanti alla Corte Federale Australiana per aver violato le leggi sui consumatori. Aveva promesso di donare i proventi del suo libro e della sua app The Whole Pantry. Tuttavia, gli enti di beneficenza e i destinatari dichiarati non avevano alcuna traccia delle sue donazioni. Secondo l’Herald Sun, i tribunali australiani le hanno inflitto le seguenti multe (in dollari australiani):

90.000 dollari per due affermazioni secondo cui avrebbe donato denaro a enti di beneficenza grazie alle vendite dell’azienda e dell’applicazione

150.000 dollari per aver truffato la famiglia di Joshua Schwarz, un bambino di nove anni morto per un tumore terminale al cervello. Aveva promesso che i proventi di The Whole Pantry avrebbero generato un reddito per la sua famiglia.

30.000 dollari per una promozione per la festa della mamma in cui prometteva che i fondi sarebbero stati donati al progetto 2H e alla Fondazione Bumi Sehat.

50.000 dollari per false dichiarazioni sulle donazioni di beneficenza al momento del lancio di The Whole Pantry.

Le multe ammontano a 410.000 dollari australiani, pari a circa 256.500 dollari americani. Si tratta di una cifra molto inferiore rispetto agli 1,1 milioni di dollari australiani che avrebbe potuto affrontare. Il giudice le ha impedito di dire che le era stato diagnosticato un cancro al cervello prima del 24 maggio 2016 e non può dire di aver curato il cancro rifiutando la medicina convenzionale. Tuttavia, le è stata concessa una grande clemenza: a Belle Gibson non è stato richiesto di presentare scuse pubbliche.

Nonostante le multe, la Gibson non ha voluto pagare, secondo l’Australian Broadcasting Corporation, sostenendo di non potersi permettere di pagare i 410.000 dollari. Tuttavia, l’ente di controllo dei consumatori ha scoperto che tra il 2017 e il 2019 ha speso 91.000 dollari per acquistare vestiti e fare viaggi a Bali e in Africa. Nel 2021, l’ufficio dello sceriffo di Victorian ha fatto irruzione nella sua casa con un mandato di sequestro e vendita per recuperare parte delle multe arretrate, che hanno superato i 500.000 dollari australiani a causa di sanzioni e interessi (via Australian Broadcasting Corporation). Purtroppo, al momento del rilascio dell’Apple Cider Vinegar, la donna non aveva pagato nulla, secondo quanto riportato dal sito Herald Sun.

Belle Gibson è rimasta per lo più lontana dall’attenzione del pubblico dopo lo scandalo.

Da quando nel 2015 si è diffusa la notizia della truffa di Belle Gibson, la truffatrice ha mantenuto una vita privata. Nel 2020, l’Australian Broadcasting Corporation ha riferito che la Gibson si era integrata nella comunità Oromo di Etheopia a Melbourne, in Australia, facendosi chiamare Sabontu. Sebbene fosse coinvolta dal 2016, la comunità sarebbe stata all’oscuro della sua identità fino al gennaio 2020. Tuttavia, secondo The Australian Women’s Weekly, il leader della comunità le ha chiesto di andarsene nel 2021 dopo aver appreso la sua identità, affermando alla pubblicazione che stava “sfruttando il buon cuore delle persone della nostra comunità”.

Non è chiaro cosa abbia fatto esattamente da quando ha lasciato la comunità Oromo. Nel febbraio 2024, A Current Affair l’ha raggiunta mentre si trovava in una stazione di servizio e viveva nella periferia nord dell’Australia. Quando il giornalista le ha chiesto della multa, ha dichiarato a A Current Affair di non aver pagato la multa perché non poteva permettersela e si è rifiutata di rispondere alla domanda se le sue vittime meritassero delle scuse. Considerato il suo desiderio di rimanere lontana dagli occhi del pubblico, è altamente improbabile che l’attrice commenti l’Apple Cider Vinegar di Netflix.