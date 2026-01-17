HomeSerie TvApprofondimenti

Fallout: quanto è realistico lo scoppio della Grande Guerra nucleare? Parla un’esperta

Di Redazione

-

fallout Stagione 2 1
Fallout Stagione 2 - Cortesia di Prime Video

La Grande Guerra è l’evento fondativo dell’universo di Fallout e della sua recente trasposizione televisiva. Una catastrofe atomica che ha cancellato il mondo come lo conosciamo, dando origine alla Wasteland. Ma quanto è plausibile che uno scenario simile possa verificarsi davvero? A rispondere è un’esperta di armamenti nucleari.

Intervistata sul tema, la dottoressa Emma Belcher, presidente dell’organizzazione Ploughshares, ha spiegato che l’idea alla base della Grande Guerra di Fallout non è così lontana dalla realtà come potrebbe sembrare. Oggi esistono nove Paesi dotati di armi nucleari, ognuno con la capacità concreta di avviare un conflitto globale, volontariamente o per errore di calcolo.

Secondo Belcher, uno degli aspetti più inquietanti è la concentrazione di potere decisionale: poche persone, spesso lontane da un controllo democratico reale, possono determinare il destino dell’intero pianeta. Un meccanismo che nella serie viene estremizzato attraverso le корпorazioni come Vault-Tec, ma che riflette timori reali legati all’influenza del settore privato e industriale sulle politiche militari.

Una guerra nucleare come in Fallout può accadere davvero?

Fallout - Stagione 2

L’esperta sottolinea inoltre come il rischio non derivi solo da un atto deliberato, ma anche da malintesi, escalation improvvise o decisioni prese in contesti di crisi, elementi che la storia recente ha dimostrato tutt’altro che impossibili. A rendere il quadro ancora più complesso c’è l’enorme investimento economico nel settore: secondo le stime citate, nel mondo si spendono oltre 190 miliardi di dollari all’anno in armamenti nucleari, con gli Stati Uniti destinati a superare i 2.000 miliardi nei prossimi decenni per la modernizzazione dell’arsenale.

Detto questo, Belcher riconosce anche fattori che rendono oggi meno probabile uno scenario alla Fallout: il contesto internazionale è diverso da quello della Guerra Fredda e, paradossalmente, molte potenze traggono maggior profitto dalla stabilità che dal collasso globale. Tuttavia, la serie Prime Video funziona come un monito: rimanere informati, consapevoli e vigili è l’unico vero antidoto affinché la finzione non diventi realtà.

ALTRE STORIE

