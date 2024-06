Fringe, la spiegazione del finale: il mondo è stato salvato?

Se c’è una serie strabiliante dell’era Lost della televisione di rete che dovreste assolutamente rivedere, è Fringe. Questa potente serie di mistero fantascientifico gioca con idee consolidate da tempo nei fumetti, ma che (all’epoca) raramente arrivavano in televisione.

Mutaforma meccanici, osservatori che viaggiano nel tempo e mondi paralleli erano solo la punta dell’iceberg di uno show così amabilmente bizzarro come Fringe, eppure ci ha sempre fatto credere nell’impossibile. Con Anna Torv nel ruolo dell’agente dell’FBI Olivia Dunham, Joshua Jackson nel ruolo di Peter Bishop e John Noble nel ruolo del Dr. Walter Bishop, la divisione Fringe affronta tutte le consuete stranezze fantascientifiche, ma come finirà?

Cosa succede nell’ultima stagione di Fringe?

Anche se non possiamo riassumere l’intera stagione di Fringe in questa sede, diciamo solo che la quarta stagione prende alcune strane pieghe che portano alla quinta e ultima stagione, in particolare con l’episodio “Lettere in transito”, che introduce Henrietta “Etta” Bishop (Georgina Haig), la futura figlia di Peter e Olivia.

L’episodio rivela anche che, nel futuro del 2036, gli Osservatori hanno preso il sopravvento in modo molto simile al 1984, e Etta e un gruppo di ribelli stanno cercando un modo per invertire la tendenza.

Ma anni prima, mentre stavano elaborando un piano per ripristinare la linea temporale, Walter, Peter, Olivia e Astrid (Jasika Nicole) si sono congelati nell’ambra, solo che Etta li ha trovati e liberati tutti tranne Olivia. La quinta stagione continua questa storia, con Olivia che viene ritrovata e si riunisce a Peter e alla loro figlia. Solo che questi momenti felici vengono rapidamente revocati.

Nel bel mezzo di questa situazione, Etta viene uccisa dal capitano degli Osservatori Windmark (Michael Kopsa) mentre il gruppo è alla ricerca del piano segreto di Walter. Questo fa precipitare Peter in una spirale che lo porta a utilizzare la tecnologia degli Osservatori per perseguire la propria vendetta, diventando sempre più freddo e calcolatore.

Fortunatamente, Olivia lo tira fuori dal suo dolore e lo aiuta a riorientare i suoi sforzi per aiutare la squadra a fermare gli Osservatori una volta per tutte. Questo conduce la Divisione Fringe dell’O.G. a una figura misteriosa di nome Donald (Michael Cerveris), che in realtà è un September ormai umano, l’Osservatore originale che aiutò Walter decenni prima. Donald si rivela essere il padre di Michael (Rowan Longworth), un giovane Osservatore perso nel tempo che si dà il caso sia la chiave per salvare il mondo.

Il finale di serie in due parti di Fringe, “Liberty” e “An Enemy of Fate“, è andato in onda il 18 gennaio 2013. Per molti versi, si è trattato di una celebrazione del passato dello show prima di riscrivere il futuro. Tutto, dalla Terra alternativa con “Fauxlivia” e Lincoln Lee (Seth Gabel) a una serie di vecchi casi della Divisione Fringe, viene rivisitato qui nella battaglia finale contro gli Osservatori.

Naturalmente, alla fine i nostri eroi hanno la meglio e, sebbene i cattivi riescano a uccidere Donald/September, Walter porta Michael nel lontano futuro per impedire che l’invasione degli Osservatori avvenga. Grazie al suo eroismo, Olivia e Peter tornano nel 2015 senza alcun ricordo di questi eventi, dove la giovane Etta, così come tutti gli altri alleati come Nina Sharp (Blair Brown) e Phillip Broyles (Lance Reddick), è viva e vegeta. Come una famiglia felice, continuano a vivere le loro vite come se fossero normali.

Olivia e Peter trovano sempre la strada per tornare l’uno dall’altra in Fringe

Il cuore di Fringe è sempre stato il rapporto tra Peter e Olivia. Sembrava che questi due fossero destinati a incontrarsi e a stare insieme, e la loro storia d’amore ha contribuito a mediare la pace tra due universi in guerra. Peter e Olivia si sono incontrati per la prima volta quando erano bambini e Olivia era sottoposta a esperimenti da parte di Walter nell’ambito della sperimentazione sul Cortexiphan, ma si sono incontrati ufficialmente solo nel “Pilot”.

Da lì, ci è voluto un po’ di tempo prima che i due iniziassero ufficialmente a frequentarsi, ma alla fine della quarta stagione si sono finalmente ritrovati, solo perché gli Osservatori si sono intromessi nella loro parata. Ma nonostante ciò, questi due hanno sempre superato ogni sfida grazie alla loro fiducia nell’altro, e questo vale anche in questo caso.

La quinta stagione mette Olivia e Peter di fronte alla loro crisi coniugale. A cavallo tra l’enorme salto temporale della quarta e della quinta stagione, i due si sono sposati e hanno dato alla luce una bambina. Sebbene Etta sia cresciuta senza i suoi genitori, quando li ritrova tutti si riuniscono e i tre si sentono quasi subito come un’unità.

Sfortunatamente, la morte di Etta ha messo fine a tutto questo, ma anche dopo, Peter e Olivia hanno trovato la strada per tornare l’uno dall’altra. Come ha notato una volta September, lo faranno sempre. Anche se si potrebbe obiettare che non riusciremo mai a vedere Olivia e Peter pienamente realizzati come coppia normale (e questo potrebbe essere vero fino a un certo punto), Fringe ci lascia con la speranza che questi due possano avere una vera vita insieme al di fuori degli orrori del mondo.

“An Enemy of Fate” si conclude con Olivia, Peter ed Etta tutti insieme, che vivono la loro vita nel modo più normale possibile. Possiamo supporre che Olivia sia ancora a capo della Divisione Fringe e che Peter faccia ancora da consulente in alcune occasioni, ma quello che vediamo qui è una famiglia nucleare che nessuno dei due aveva sperimentato in gioventù.

Ora possono fare alla figlia il regalo più grande che potessero farle: due genitori stabili che la amano e sono disposti a riscrivere letteralmente la storia per assicurarle un futuro. Per certi versi, Fringe è sempre stato questo, e concludere la serie in questo modo è la cosa più giusta.

Il tulipano bianco di Fringe simboleggia il perdono di Walter

Naturalmente, l’unica cosa che manca in quei momenti finali è Walter stesso. John Noble interpreta Walter Bishop in tutti gli impressionanti 100 episodi di Fringe e c’è un motivo per cui Walter è forse il personaggio più riconoscibile della serie.

Il suo genio eccentrico, unito alla sua complessa storia e al rapporto con il figlio, è affascinante e Walter è uno di quei personaggi che non si può fare a meno di amare, anche se forse non si dovrebbe. Ma nonostante non compaia nei momenti finali della serie (ambientata nel 2015), la presenza di Walter si fa comunque sentire attraverso un pezzo di posta inviato a Peter. Nella busta non segnata c’è la semplice immagine di un tulipano bianco.

I fan di lunga data di Fringe riconosceranno il significato del tulipano per Walter. Peter e Olivia si sono incontrati per la prima volta in un campo di tulipani bianchi a Jacksonville, in Florida, ma la simbologia va ben oltre. Nell’episodio della seconda stagione, giustamente intitolato “Tulipano bianco“, Walter incontra un collega scienziato, Alistair Peck (Peter Weller), che sta usando il proprio corpo come macchina del tempo.

Ma quando Walter si confronta con Peck sulla sua arroganza nel rubare Peter da un altro mondo, rivela una verità sorprendente che diventa la base del finale della serie. Walter osserva che sta cercando un segno specifico del perdono di Dio nei suoi confronti, un tulipano bianco che appare fuori fiore. “Se Dio può perdonare me, forse è possibile che anche mio figlio possa perdonarmi“, spiega.

Negli ultimi istanti di “An Enemy of Fate“, Peter riceve l’immagine di un tulipano bianco e, sebbene possa essere un po’ confuso sul suo significato, i fan lo capiranno subito. Qualche episodio prima, Peter e Walter si sono finalmente riappacificati, portando all’ultimo saluto di Peter con il suo padre adottivo, che ora può chiamare “papà” invece di “Walter”.

Sapendo che il figlio lo ha perdonato, il suo viaggio nel futuro (per impedire la creazione degli Osservatori) funge da penitenza finale e riceve il perdono che cercava da tempo. Il tulipano bianco è il suo ultimo messaggio a Peter, che riconosce che Walter è finalmente in pace, ovunque si trovi.

Fringe è stato un precursore della televisione fantascientifica e avremmo voluto che ce ne fossero di più

Per molti versi, Fringe era una serie in anticipo sui tempi. Si tuffava settimanalmente in trame che oggi potrebbero passare un’intera stagione a sviscerare. Che si tratti di linee temporali alternative, mondi paralleli, superpoteri indotti da droghe o macchine complesse che riscrivono la realtà, Fringe, sotto molti aspetti, sembrava un fumetto in carne e ossa.

Non c’è quindi da stupirsi che sia pieno di piccoli cenni alla DC Comics in particolare. Purtroppo, la produzione dello show era un po’ troppo costosa. Non c’è quindi da stupirsi che, dopo quattro stagioni da 20 episodi, la quinta e ultima stagione di Fringe sia stata composta da soli 13 episodi.

Tuttavia, vale la pena di rivedere Fringe. Con 100 episodi pieni di storie eccitanti e sconvolgenti da raccontare (e con personaggi immensamente amabili), questo è uno di quegli show che resiste anche a distanza di un decennio. Francamente, potrebbe andare in onda oggi su una rete televisiva ed essere ancora bello come allora, il che è una forte testimonianza per coloro che sono stati coinvolti.

Forse un giorno torneremo a parlare con Peter, Olivia, Walter e la banda, ma se così non fosse, Fringe si è concluso su note altissime, e non sono molti gli show che possono dirlo al giorno d’oggi.

