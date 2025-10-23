Gen V – Stagione 2: la spiegazione del finale e come prepara il terreno per la quinta stagione di The Boys

Il finale della seconda stagione di Gen V presenta alcune delle scene di combattimento più incredibili della serie e conclude perfettamente molti dei filoni narrativi sottostanti. Allo stesso tempo, prepara il terreno per la quinta stagione di The Boys in più di un modo.

Ambientata dopo gli eventi del finale della quarta stagione di The Boys, la seconda stagione di Gen V continua la storia di Marie, Emma, Jordan, Sam e Cate, mentre i quattro giovani supereroi affrontano il caos crescente nel loro mondo. La serie introduce anche un nuovo supercattivo, Cipher, che alla fine si rivela essere nient’altro che un burattino di Thomas Godolkin.

Prima dell’arco finale della seconda stagione di Gen V, Marie finisce per guarire Thomas Godolkin, che decide di uccidere tutti i super deboli per creare un mondo in cui pochi super potenti regnano sovrani. Sfortunatamente per lui, anche se dimostra di essere un super forte, non tutto va secondo i suoi piani.

Spiegazione del cameo di Starlight e A-Train nel finale della seconda stagione di Gen V

Grazie alle sue incredibili capacità di controllo mentale, Thomas Godolkin finisce per rendere Marie il suo “burattino di carne”. Tuttavia, Polarity arriva presto in soccorso e Marie alla fine uccide il cattivo. Di conseguenza, tutto finisce bene per i giovani supereroi nei momenti finali della seconda stagione di Gen V.

Con loro grande sorpresa, Starlight e A-Train compaiono all’improvviso e ammettono di essere impressionati da ciò che sono riusciti a ottenere. I due ex membri dei Sette li invitano a unirsi alla “Resistenza”. Rendendosi conto che A-Train e Starlight sono dalla “parte dei buoni” e combattono contro i suprematisti dei supereroi, come Homelander, i giovani supereroi accettano di unirsi a loro.

Cos’è la “Resistenza” di Starlight in The Boys

Gen V stagione 2 non approfondisce troppo il significato di “resistenza”, ma è evidente che si tratta di un movimento contro il regno di Patriota. I “Boys” del titolo della serie si sono sciolti verso la fine della stagione 4 di The Boys, quando Billy Butcher ha intrapreso la sua oscura missione di sradicare tutti i supereroi dal mondo.

Starlight, A-Train, Hughie, Frenchie, Kimiko e Mother’s Milk sembrano ora far parte di una squadra determinata a impedire a Patriota di creare un mondo governato dai supereroi. Poiché resistono ai suoi ideali e lottano per creare un mondo in cui sia i supereroi che le persone normali siano trattati allo stesso modo, insieme formano la “Resistenza”.

Anche i giovani supereroi moralmente buoni di Gen V sembrano ora pronti a combattere la grande battaglia contro Patriota dopo aver accettato di far parte della “resistenza”. Allo stesso tempo, dovranno anche tenere d’occhio Billy Butcher, che sta perseguendo un altro ideale estremo: spazzare via tutti i supereroi.

Perché la visione di Annabeth sul destino di Marie non si è avverata

Annabeth viene presentata come una precog nella seconda stagione di Gen V. Tuttavia, i suoi poteri sembrano essere meno sotto il suo controllo e le sue visioni del futuro si manifestano quasi sempre nei modi più inaspettati. In una delle sue visioni negli episodi finali della seconda stagione di Gen V, vede la morte di Marie e inizia a temere di perdere sua sorella.

Sorprendentemente, però, la visione del futuro di Annabeth non si avvera, poiché Marie alla fine sopravvive. Ci potrebbero essere due ragioni dietro questo:

Le sue visioni del futuro sono mere proiezioni di eventi presenti, ma non sono scolpite nella pietra. In parole povere, il futuro che vede può sempre essere cambiato.

Ha previsto un evento completamente diverso che si svolgerà nella stagione 5 di The Boys.

Se la prima ipotesi è vera, Marie è riuscita a sfidare il suo destino. Tuttavia, se la seconda ipotesi fosse vera, Marie potrebbe morire nell’ultima stagione di The Boys. La serie la ritrae da tempo come una delle supereroine più forti, il che potrebbe significare che potrebbe affrontare Patriota nella quinta stagione di The Boys. È allora che la visione di Annabeth si avvererà?

Cosa significano la morte di Thomas Godolkin e il potenziamento di Marie per la quinta stagione di The Boys

Thomas Godolkin avrebbe potuto essere un altro “grande cattivo” nella quinta stagione di The Boys. Tuttavia, la capacità di Polarity di resistere al suo potere di controllo mentale diventa la sua più grande debolezza. La sua morte avrà comunque un impatto sugli eventi della quinta stagione di The Boys in più di un modo. Per cominciare, la sfida di Godolkin nei confronti di Sister Sage ha dimostrato che, nonostante fosse l’essere umano più intelligente al mondo, anche lei poteva inciampare.

Il piano di Sister Sage è andato anche contro Patriota, perché lei non gli ha detto nulla di Godolkin o del suo ritorno. Patriota probabilmente ha saputo di lui dopo aver visto il video di annuncio che ha realizzato per tutti gli studenti della God U. Per questo motivo, Homelander avrà senza dubbio un problema con Sister Sage nella stagione 5 e si fiderà di lei un po’ meno di quanto facesse in precedenza.

Patriota chiama persino Sister Sage nel finale della seconda stagione di Gen V, suggerendo che ha scoperto di Thomas Godolkin ed era arrabbiato perché Sage non gli aveva detto nulla su di lui.

Il potenziamento di Marie nell’arco finale della seconda stagione di Gen V la rende una delle supereroine più forti dell’universo di The Boys. Tuttavia, dato che per ora sembra essere alla pari con Victoria Neuman, è difficile non chiedersi se sia in grado di battere qualcuno come Butcher. Per poter avere una possibilità di battere Patriota, sembra che abbia ancora bisogno di salire di livello.

Perché Marie cambia idea sulla guarigione di Cate

Cate ha tradito la fiducia di tutti nella stagione 1 di Gen V. Per questo motivo, tutti i giovani supereroi principali avevano un buon motivo per non fidarsi di lei nella stagione 2. Il fatto che abbia collaborato con Patriota ha peggiorato ulteriormente le cose. Cate paga il prezzo del suo comportamento moralmente scorretto nella stagione 2, quando una ferita alla testa la lascia quasi senza poteri.

È ancora in grado di usare i suoi poteri, ma questi non funzionano mai come vorrebbe. Tuttavia, è in questo momento che sembra ritrovare se stessa e intraprendere il percorso della redenzione. Si sente in colpa per aver controllato i suoi amici e aver abusato dei suoi poteri su di loro. Inoltre, promette di non usare mai più il suo potere di controllo mentale sui suoi amici e mantiene la parola data.

In questo modo, riconquista la fiducia di Marie, che la perdona aiutandola a guarire. È interessante notare che, quando Cate è stata ricoverata in ospedale dopo l’incidente, ha inconsapevolmente controllato la mente di un’infermiera senza nemmeno toccarla. Questo sembrava suggerire che alla fine avrebbe potuto diventare forte come Thomas Godolkin e usare i suoi poteri senza “toccare”.

Perché Jordan rompe con Marie nel finale della seconda stagione di Gen V

La relazione tra Jordan e Marie attraversa molti alti e bassi, momenti positivi e negativi, durante tutta la seconda stagione di Gen V. Marie sembra un po’ più sicura dei propri sentimenti nei confronti di Jordan, ma Jordan evita di esprimere i propri veri sentimenti. Anche Jordan alla fine cambia idea e dice a Marie che la ama.

Sfortunatamente, Jordan si rende anche conto che la loro relazione potrebbe non funzionare. Uno dei motivi sembra essere il fatto che Marie, come Patriota, è stata creata dal Progetto Odessa ed è stata progettata per essere migliore di quasi tutti gli altri supereroi.

Il fatto che Marie sia più forte degli altri sembra infastidire Jordan. Sembra che Jordan capisca che essere migliore degli altri supereroi potrebbe corrompere Marie. Marie potrebbe non rendersene conto, ma Jordan sembra vedere in lei un lato oscuro che lo infastidisce molto.

Tuttavia, c’è ancora la possibilità che Marie e Jordan alla fine facciano pace e finiscano insieme nell’ultima puntata di The Boys.

Come il finale della seconda stagione di Gen V prepara la quinta stagione di The Boys

Patriota stava diventando sempre più instabile e impulsivo prima che Sister Sage arrivasse e gli mostrasse la strada nella quarta stagione di The Boys. Sage gli ha dimostrato che, se avesse seguito il suo esempio, avrebbe ottenuto molto più di quanto avesse previsto. Tuttavia, dopo il fiasco di Thomas Godolkin, Patriota farà fatica a fidarsi di lei.

Questo potrebbe significare che, invece di accontentarsi di un piano strategico a lungo termine, tornerà alle sue vecchie abitudini e scatenerà il caos nel mondo. Il restringimento della visione di Homelander porterebbe a conseguenze disastrose nella stagione 5 di The Boys. Per questo motivo, è difficile non immaginare che la stagione 5 di The Boys precipiterà in un conflitto enorme, in cui Patriota non si fermerà davanti a nulla per imporre la sua visione distorta.

Fortunatamente, la “Resistenza” ora ha alcuni supereroi incredibilmente potenti nella sua squadra. Come si è visto nei momenti finali della stagione 2 di Gen V, hanno anche dalla loro parte l’“altra” creazione del Progetto Odessa, Marie, che sembra essere pronta ad affrontare Patriota nella stagione 5 di The Boys.