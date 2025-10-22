Gen V – Stagione 3 si farà? tutto quello che sappiamo

L’incredibile popolarità di The Boys ha reso inevitabile la creazione di spin-off e, sebbene Gen V sia stata un’ottima aggiunta al franchise, il suo futuro rimane incerto dopo il finale della seconda stagione. Dopo tre stagioni della serie principale e una serie antologica animata, The Boys si è ulteriormente ampliato con la prima stagione di Gen V, e la risposta del pubblico non avrebbe potuto essere migliore.

Con un punteggio del 97% da parte dei critici su Rotten Tomatoes, la serie è stata un enorme successo, quindi non sorprende che sia stata rinnovata per una seconda stagione. Tuttavia, ora che il finale della seconda stagione di Gen V ha concluso la storia principale e ha aperto la strada alla quinta stagione di The Boys, è difficile prevedere se lo show continuerà o meno.

Il legame di Marie con il Progetto Odessa l’ha resa la supereroina più forte dopo Homelander, il che significa che apparirà sicuramente nella quinta e ultima stagione di The Boys insieme agli altri personaggi centrali dello spin-off. Sfortunatamente, questo non garantisce che il cast tornerà alla Godolkin University, ma ci sono stati alcuni aggiornamenti significativi riguardo alla possibilità di una terza stagione di Gen V.

La terza stagione di Gen V non è stata confermata

Al momento della stesura di questo articolo, la terza stagione di Gen V non è stata confermata, ma non ci sono nemmeno notizie sulla sua cancellazione. Il finale della seconda stagione ha concluso bene la storia e, sebbene sia chiaro che le vicende di questi personaggi non siano ancora finite, il cast tornerà probabilmente nella quinta stagione di The Boys, il che suggerisce che una terza stagione dello spin-off potrebbe non essere necessaria.

Dato che il franchise non ha ucciso troppi eroi principali, è anche possibile che diversi personaggi di Gen V muoiano nella stagione 5 di The Boys, il che potrebbe rendere molto difficile continuare lo show gemello. Detto questo, la popolarità dello show rende plausibile il suo rinnovo, e ci sono alcune prove chiave che suggeriscono che la stagione 3 potrebbe ancora realizzarsi.

Ultime notizie sulla terza stagione di Gen V

Nonostante il futuro dello show rimanga incerto, Eric Kripke ha annunciato i suoi piani per l’universo di The Boys dopo la quinta stagione, e sono buone notizie per Gen V. Ha affermato che ci sono piani per la terza stagione che entusiasmano molto il team. Tuttavia, affinché il progetto venga approvato, gli ascolti della seconda stagione devono essere alti.

È lo stesso motivo per cui ha indicato che The Boys: Diabolical difficilmente tornerà per un’altra stagione, dati i numeri deludenti, ma con la stagione 2 di Gen V spesso nella top 10 dei programmi di Prime Video, le possibilità che continui sono elevate. Inoltre, con The Boys: Mexico ancora in fase di sviluppo insieme a Vought Rising, il franchise non sembra andare da nessuna parte.

La premiere della seconda stagione di Gen V è diventata l’episodio più visto dello spin-off, con 424 milioni di minuti visualizzati nella prima settimana di uscita.

Pertanto, con la conclusione della serie principale il prossimo anno, avrebbe senso che Gen V prendesse il posto di serie di punta, dato che il pubblico è già interessato, mentre gli altri spin-off rimangono investimenti rischiosi. Si spera che questo renda la terza stagione ancora più probabile, indipendentemente da come andrà a finire la quinta stagione di The Boys.

Dettagli sul cast della terza stagione di Gen V

Prevedere il possibile cast della terza stagione di Gen V è estremamente difficile, considerando che non sappiamo chi sopravviverà alla quinta stagione di The Boys. Al momento, il cast principale è composto da Marie (Jaz Sinclair), Jordan (London Thor/Derek Luh), Emma (Lizze Broadway), Cate (Maddie Phillips), Sam (Asa Germann) e Annabeth (Keeya King), tutti reclutati da Starlight.

Coloro che sopravvivranno alla guerra imminente faranno quasi certamente parte della terza stagione, se ci sarà, così come Polarity (Sean Patrick Thomas), che potrebbe anche apparire nella quinta stagione di The Boys. Anche personaggi più specifici di Gen V, come Greg, Justine, Rufus, Harper e Ally, hanno buone possibilità di tornare se la Godolkin University rimarrà la location principale.

Purtroppo, sembra improbabile che Doug/Cipher di Hamish Linklater sia coinvolto in una potenziale terza stagione, così come Thomas Godolkin di Ethan Slater, dopo che entrambi i personaggi sono stati uccisi. Tuttavia, nel mondo di The Boys, tutto è possibile, e ulteriori cameo dalla serie originale sembrano inevitabili se lo spin-off verrà rinnovato per un’altra stagione.

Dettagli sulla trama della terza stagione di Gen V – Cosa prepara la seconda stagione

Mentre possiamo almeno ipotizzare quali personaggi torneranno nella terza stagione in base a come si svolgerà la quinta stagione di The Boys, la trama di Gen V rimarrà probabilmente un mistero fino alla pubblicazione dei trailer. Alla fine della seconda stagione, i protagonisti hanno affrontato il più grande cattivo della serie e nella prossima stagione i Sette e Vought potrebbero potenzialmente scomparire.

Pertanto, affinché si creino le premesse per il ritorno dello spin-off, sarebbe necessario che uno dei membri della banda tradisse gli altri o che un cattivo di livello inferiore sopravvivesse a The Boys. Sebbene la The Boys abbia influenzato la trama di Gen V in entrambe le stagioni, dopo la stagione 5 non sarà più così, lasciando più spazio a nuove storie.

Che si tratti di introdurre una minaccia in qualche modo ancora più grande di Homelander, di rivelare nuovi segreti su God U o semplicemente di far affrontare a questi eroi nuovi nemici, non mancano certo le possibilità per una potenziale terza stagione. Purtroppo, è impossibile prevedere i dettagli esatti, soprattutto senza sapere con certezza se Gen V verrà rinnovato o meno.