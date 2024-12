Cosa si toglie Gi-hun dall’orecchio all’inizio di Squid Game – Stagione 2?

L’episodio 1 della seconda stagione di Squid Game vede Seong Gi-hun, interpretato da Lee Jung-jae, usare un apriscatole per tagliarsi l’orecchio e rimuovere un dispositivo, sollevando la questione di cosa ci fosse esattamente nel suo orecchio. Mentre la maggior parte della seconda stagione è ambientata due anni dopo il finale della prima stagione di Squid Game, “Bread Or Lottery” inizia proprio dove si era interrotta la prima stagione. Dopo essersi imbattuto nel venditore in un aeroporto, Gi-hun ha ricevuto una telefonata dall’uomo di facciata che gli diceva di salire sull’aereo e non guardarsi più indietro.

Sebbene Gi-hun fosse in procinto di recarsi negli Stati Uniti per ricongiungersi con la figlia, il fatto di vedere il venditore che reclutava qualcuno per giocare gli fece capire che altre persone sarebbero state costrette a subire i suoi stessi orrori. Gi-hun disse al Front Man (interpretato da Lee Byung-hun) che li avrebbe seguiti e che avrebbe fatto fallire la loro operazione. Appena lasciato l’aeroporto e tornato a Seoul, Gi-hun comprò un apriscatole e si precipitò in un bagno.

Gi-hun ha rimosso un dispositivo di localizzazione dall’orecchio in Squid Game – Stagione 2, Episodio 1

Gi-hun ha usato l’apriscatole per incidere il suo orecchio e rimuovere un dispositivo di localizzazione che era stato messo lì da qualche parte durante gli eventi della stagione 1 di Squid Game. Gi-hun notò che non era una coincidenza che il Front Man lo avesse chiamato proprio mentre stava valutando se salire su quell’aereo e trasferirsi negli Stati Uniti. In qualche modo, il Front Man sapeva esattamente dove si trovava Gi-hun, anche se era passato un anno da quando il Giocatore 456 aveva vinto la precedente competizione.

Probabilmente il personaggio di Lee Jung-jae aveva già notato qualcosa di strano intorno all’orecchio sinistro, motivo per cui ha deciso di tagliare lì alla ricerca di un localizzatore. Gi-hun aveva ragione, e dopotutto aveva un dispositivo di localizzazione addosso.

Perché gli organizzatori dei Giochi del Calamaro hanno messo un localizzatore su Gi-hun alla fine della stagione 1

Ci sono due spiegazioni per quando e perché gli organizzatori dei giochi hanno messo un localizzatore su Gi-hun. Il primo è che tutti i giocatori hanno ricevuto un localizzatore non appena sono stati portati sull’isola. Va notato che tutti i giocatori sono stati sedati prima di essere portati sull’isola dove si sarebbero svolti i giochi, il che significa che gli organizzatori hanno avuto abbastanza tempo per inserire un localizzatore in ognuno di loro prima ancora che si svolgesse il primo turno.