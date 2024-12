Squid Game – Stagione 2: guida al cast e ai personaggi della serie Netflix

Dopo essere diventata la serie più vista di tutti i tempi su Netflix con la sua première nel settembre 2021, la seconda stagione di Squid Game torna ora più di tre anni dopo. La seconda stagione di Squid Game vede il ritorno di alcuni personaggi chiave della prima stagione e introduce molte novità. La star della prima stagione Lee Jung-jae torna ad esempio nel ruolo del vincitore Seong Gi-hun, che è determinato a farla pagare ai creatori del gioco. Vi è anche il ritorno di Wi Ha-Joon nel ruolo di Hwang Jun-Ho e di Hwang In-ho, il Front Man di Lee Byung-hun.

Il creatore della serie Hwang Dong-hyuk torna invece a scrivere e dirigere questa stagione 2 e ha già confermato che la stagione 3, che sarà anche la stagione conclusiva, uscirà nel 2025. Come ricorderanno i fan, il finale della stagione 1 (qui la nostra spiegazione) ha rivelato che Seong Gi-hun ha vinto lo Squid Game e ha lasciato il gioco con 46 miliardi di won. Nonostante la sua nuova ricchezza, Gi-hun sceglie di rientrare nello Squid Game per distruggerlo dall’interno. Prima di vedere i nuovi episodi, ecco un’utile guida ai personaggi e agli attori che li interpretano.

Lee Jung-Jae come Seong Gi-Hun

Attore: Lee Jung-Jae è un attore di fama internazionale originario di Seul, Corea del Sud. Dopo aver debuttato in televisione nel 1994 in The Young Man, nel 1994 è stato scritturato per il suo primo film. Il suo ruolo di spicco è stato nel 1998 nel pluripremiato film An Affair di E-J Yong. Jung-Jae ha vinto un Critic’s Choice Award, un SAG Award, un Independent Spirit Award e un Emmy per la sua iconica interpretazione di Gi-hun nella prima stagione di Squid Game. Da allora, ha recitato anche in Blue Birthday, Hunt, Revolver e The Acolyte della Disney.

Personaggio: Il personaggio principale e protagonista della prima stagione di Squid Game ritorna nella seconda stagione. Anche se Gi-hun è già sfuggito al gioco e ha vinto quasi 46 miliardi di dollari, sceglie comunque di tornarci per tentare di distruggerlo dall’interno.

Lee Byeong-hun nei panni di Hwang In-Ho / The Front Man

Attore: Byeong-Heon è nato a Seul, in Corea del Sud, e ha debuttato in televisione nel 1991 nella serie Asphalt My Hometown. Con oltre 50 crediti cinematografici e televisivi, Byeong-Heon è noto soprattutto per aver interpretato il protagonista Sun-woo nel dramma criminale coreano del 2005 A Bittersweet Life. È apparso anche nel thriller d’azione coreano del 2000 Joint Security Area e nel dramma criminale del 2010 I Saw the Devil. Tra i suoi lavori recenti, Byeong-Heon ha recitato in Concrete Blues, Our Blues, Emergency Declaration e The Man Standing Next.

Personaggio: The Front Man, noto anche come In-ho, ritorna dopo aver rivelato la sua vera identità al fratello minore, Jun-ho, nel finale della prima stagione di Squid Game.

Wi Ha-Joon come Hwang Jun-Ho

Attore: Ha-Joon è nato in Corea del Sud e ha iniziato la sua carriera nel thriller criminale coreano Coin Locker Girl del 2015. In precedenza Ha-Joon era noto per aver interpretato Ji Seo-joon nel dramma romantico K, Romance is a Bonus Book. È noto anche per i suoi ruoli nella serie di commedie d’azione Bad and Crazy del 2021 e nel film horror found-footage Gonjiam: Haunted Asylum del 2018. Tra i suoi crediti recenti figurano The Worst of Evil, Little Women e The Midnight Romance in Hagwon. Ha-Joon appare anche in Destined With You e La creatura di Gyeongseong.

Personaggio: Jun-ho è uno dei personaggi principali della prima stagione di Squid Game e ritorna nella seconda stagione. Dopo il cliffhanger finale della stagione 1, non si sapeva se Jun-ho fosse ancora vivo dopo che suo fratello, il Front Man In-ho, gli aveva sparato alla spalla.

Lee Seo-hwan come Jung-bae (Giocatore 390)

Attore: Seo-hwan è nato in Corea del Sud e ha iniziato la sua carriera di attore con il drama del 2015 Yeogosang. Dopo aver ottenuto una serie di ruoli di supporto in film alla fine degli anni 2010, ha ottenuto il ruolo ricorrente di Heo Deok Goo nella serie di genere commedia romantica Into the Ring. Ha avuto anche un ruolo ricorrente come Park Du Man nel celebre dramma criminale coreano The Devil Judge. Recentemente Seo-hwan è apparso in un episodio del period drama Pachinko di Apple TV+, acclamato dalla critica, e nel legal drama di Netflix Extraordinary Attorney Woo. Recentemente ha interpretato Kim Nak-soo in The Tale of Lady Ok.

Personaggio: Sebbene Jung-bae non sia stato nominato nella prima stagione, è stato visto nei primi due episodi della prima stagione come compagno di gioco e amico intimo di Gi-hun. Jung-bae ora partecipa ai giochi nella stagione 2 di Squid Game.

Gong Yoo nei panni di Il Venditore

Attore: Gong Ji-Chul, meglio conosciuto come Gong Yoo, è nato a Busan, in Corea. È noto per i suoi ruoli in drammi e film coreani come Train to Busan (2016), Silenced (2011), Goblin (2016) e The Age of Shadows (2016). Il primo ruolo di Yoo è stato nella serie televisiva di genere mystery drama School. Ha debuttato in un lungometraggio in My Tutor Friend del 2003, prima di tornare in televisione in Hello My Teacher del 2005 e in The 1st Shop of Coffee Prince del 2007, acclamato dalla critica. Recentemente Yoo ha recitato in The Trunk e The Silent Sea di Netflix e nel film di fantascienza Wonderland.

Personaggio: Il Venditore è il reclutatore in abito grigio che inizialmente invitava Gi-hun e centinaia di altre persone allo Squid Game nella prima stagione. Nella seconda stagione gli viene affidato lo stesso compito e sfida a una partita di ddakji persone a caso che sembrano trovarsi in situazioni finanziariamente svantaggiose.