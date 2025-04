Grey’s Anatomy – stagione 22 si farà: cast, trama e tutto quello che c’è da sapere

Il solido medical drama Grey’s Anatomy è diventato un appuntamento fisso sul piccolo schermo nei suoi vent’anni di programmazione, che proseguirà anche nella stagione 22. Creata dalla maestra della televisione Shonda Rhimes, la longeva serie segue le vicende dei medici e del personale del Grey Sloan Memorial Hospital, un ospedale immaginario di Seattle, nello Stato di Washington. Il team del Grey Sloan, chiamato ad affrontare una serie sempre più drammatica di emergenze mediche, deve anche trovare un equilibrio tra la propria vita privata e i ritmi frenetici del lavoro. Sebbene le serie mediche non siano una novità, Grey’s Anatomy ha rotto gli schemi e continua a farlo anche dopo 20 anni.

Mentre la serie si addentra nel suo secondo decennio sul piccolo schermo, Grey’s Anatomy vede cambiamenti nel cast apparentemente ogni anno ed è in uno stato di cambiamento quasi costante. Anche se le ultime stagioni hanno iniziato a puntare molto sul ritorno a sorpresa di personaggi storici, Grey’s non ha mai mancato di offrire l’azione medica divertente che ha tenuto gli spettatori incollati allo schermo nel corso degli anni. Mentre sembra che il grande successo di Shonda Rhimes stia finalmente volgendo al termine, la ABC ha deciso di rinnovare la serie per la stagione 22.

La ABC rinnova Grey’s Anatomy stagione 22

Sebbene la notizia non sia una sorpresa, le ultime notizie confermano che la ABC ha rinnovato Grey’s Anatomy per la stagione 22. Il rinnovo è arrivato insieme alla conferma di altre quattro serie della ABC (9-1-1, The Rookie, Will Trent e Shifting Gears) e testimonia il forte impatto che il medical drama continua ad avere sul network. Il rinnovo è stato accompagnato dalla notizia che Ellen Pompeo tornerà a vestire i panni della dottoressa Meredith Grey, anche se non è ancora chiaro in quanti episodi apparirà. La stagione 22 sarà composta da 18 episodi, lo stesso numero della stagione 21.

Con lo status di molte popolari serie TV ancora incerto, il destino della stagione 22 di Grey’s Anatomy non è mai stato davvero in dubbio. Pertanto, la ABC ha rinnovato la serie medica nell’aprile 2025, più di un mese prima della messa in onda del finale della stagione 21. La prossima stagione sarà composta da 18 episodi in totale, lo stesso numero della stagione 21, anche se alcuni in meno rispetto alla stagione 19. La stagione 20 è stata influenzata dagli scioperi di Hollywood del 2023 ed è stata la più breve dalla prima stagione nel 2005.

La stagione 21 di Grey’s Anatomy ha debuttato il 26 settembre 2024.

I dettagli sulla produzione della stagione 22 di Grey’s Anatomy non sono ancora stati annunciati, ma si presume che la serie punterà a un’uscita nell’autunno del 2025. Ad eccezione delle stagioni 1 e 20, tutte le stagioni di Grey’s sono arrivate tra settembre e novembre, ed è improbabile che la ABC sposti la serie a metà stagione, dato che continua a ottenere ottimi ascolti. Probabilmente rimarrà il fiore all’occhiello del palinsesto autunnale della ABC finché rimarrà in onda.

Dettagli sul cast della stagione 22 di Grey’s Anatomy

Chi tornerà al Grey Sloan?

Il cast della stagione 22 di Grey’s Anatomy è difficile da prevedere e, sebbene ci sia una lista di volti noti che probabilmente torneranno, altri ritorni sono meno certi. Gli eventi della stagione 21 influenzeranno ciò che accadrà nella stagione 22, e questo vale anche per il cast. Star di lunga data come Ellen Pompeo nel ruolo della dottoressa Grey hanno fatto un passo indietro e anche i ritorni a sorpresa sono molto più temporanei. Tuttavia, è stato confermato che la Pompeo tornerà in qualche modo nella stagione 22.

Nonostante tutto, i personaggi fissi come Chandra Wilson nei panni di Miranda Bailey e James Pickins Jr. nei panni di Richard Webber dovrebbero tornare, anche se quest’ultimo potrebbe finalmente andare in pensione. Mika Yasuda (Midori Francis) e Levi Schmitt (Jake Borelli) lasceranno la serie durante la stagione 21, il che significa che il cast dei giovani medici sarà ancora più ridotto nella stagione 22. Ciò significa che tra una stagione e l’altra potrebbero aggiungersi nuovi volti, anche se non c’è ancora nulla di confermato.

Dettagli sulla trama della stagione 22 di Grey’s Anatomy

Sono previste altre emergenze mediche

È difficile prevedere cosa succederà nella stagione 22 di Grey’s Anatomy, perché probabilmente sarà influenzata da ciò che accadrà alla fine della stagione 21. La decisione ribelle della dottoressa Grey di rendere pubblica la ricerca sull’Alzheimer ha causato un effetto a catena nella stagione 21, ma quella trama sarà probabilmente risolta prima della fine della stagione. Sebbene la trama generale sia imprevedibile, è prevedibile che nelle prossime stagioni di Grey’s Anatomy il personale dovrà affrontare nuove emergenze e le prove e le tribolazioni del lavoro in ospedale.