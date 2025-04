9-1-1 – Stagione 9 si farà: cast, trama e tutto quello che c’è da sapere

La serie poliziesca 9-1-1 è diventata un’istituzione televisiva nei suoi quasi dieci anni di programmazione, e ora è stata rinnovata per una nona stagione. Creata per la TV da Ryan Murphy, Brad Falchuk e Tim Minear, 9-1-1 segue la vita e il lavoro dei primi soccorritori di Los Angeles che hanno il compito di affrontare alcune delle emergenze più gravi che la Città degli Angeli può riservare loro. Mescolando il consueto formato dei procedural con il tipico stile esagerato di Ryan Murphy, 9-1-1 è allo stesso tempo familiare e fresco nel mondo ormai saturo delle serie poliziesche.

Nonostante il successo costante, la permanenza in onda di 9-1-1 non è stata affatto facile, ed è stata cancellata dalla rete originale (Fox) dopo la sesta stagione. Tuttavia, la ABC ha salvato la situazione e ha rapidamente rinnovato la serie poliziesca dedicata ai primi soccorritori per la settima e l’ottava stagione. Senza perdere un colpo, 9-1-1 ha continuato a regalare brividi ed emozioni sulla sua nuova rete, e il cambio di rete sembra aver dato nuova vita alla serie di lunga durata. Questa freschezza ha reso ancora più plausibile la possibilità di una nona stagione di 9-1-1, e la ABC non ha perso tempo nell’ordinare altri episodi.

Ultime notizie sulla stagione 9 di 9-1-1

La ABC ordina la stagione 9 di 9-1-1

La prossima stagione di 9-1-1 sarà composta da 18 episodi.

Il futuro della serie poliziesca non sembrava essere in pericolo per il 2025, e le ultime notizie confermano che la ABC ha rinnovato la stagione 9 di 9-1-1. L’ordine arriva insieme al rinnovo di altri quattro programmi (Grey’s Anatomy, The Rookie, Will Trent e Shifting Gears) e dimostra che 9-1-1 riveste un ruolo importante nel palinsesto autunnale della rete. Al momento si sa poco della nona stagione, ma è stato confermato che la prossima stagione di 9-1-1 sarà composta da 18 episodi.

La stagione 9 di 9-1-1 è confermata

Con l’imminente spin-off 9-1-1: Nashville in arrivo, sembrava improbabile che la serie di punta venisse cancellata dopo l’ottava stagione. Non è stata quindi una sorpresa quando ABC ha rinnovato 9-1-1 per la nona stagione nell’aprile 2025. Il percorso della serie poliziesca su ABC è stato trionfale e non c’è motivo di pensare che la serie finirà presto. Con il franchise risorto dalle ceneri dopo la cancellazione di Lone Star, il futuro di 9-1-1 sembra assicurato per un bel po’ di tempo.

La stagione 8 di 9-1-1 ha debuttato il 26 settembre 2024.

L’annuncio della stagione 9 di 9-1-1 non è stato accompagnato da molti dettagli e non è chiaro quando inizieranno le riprese della prossima stagione. Tuttavia, il lavoro sulla prossima serie di episodi inizierà probabilmente presto, soprattutto se la ABC vuole mandare in onda la stagione 9 in autunno. La serie poliziesca ha funzionato bene come una delle principali attrazioni della ABC durante l’autunno ed è altamente improbabile che venga spostata ai primi mesi del 2026.

9-1-1 in streaming è disponibile sulle seguenti piattaforme:

Dettagli sul cast della nona stagione di 9-1-1

Chi tornerà per la stagione 9?

Serie come 9-1-1 utilizzano un forte ensemble di personaggi di stagione in stagione e, sebbene i cambiamenti siano comuni, è la continuità che fa tornare gli spettatori anno dopo anno. Tenendo questo a mente, il cast della 9-1-1 stagione 9 probabilmente vedrà il ritorno di molti volti noti delle stagioni precedenti, guidati da Athena Grant, interpretata da Angela Bassett, che è stata il pilastro della serie sin dal primo episodio. Un personaggio che probabilmente non tornerà è Peter Krause nei panni di Robert “Bobby” Nash (il marito di Athena nella serie), la cui morte scioccante ha rappresentato un cambiamento importante per la serie. D’altra parte, dovrebbero tornare personaggi fedeli come Kenneth Choi nei panni di Howard “Chimney” Han.

Non ci sono stati molti cambiamenti tra la settima e l’ottava stagione, e questa tendenza potrebbe continuare man mano che la serie si avvicina al traguardo del decennio. Tra gli altri ritorni attesi ci sono Oliver Stark nei panni di Evan “Buck” Buckley, che sarà sicuramente affiancato da Aisha Hinds nei panni di Henrietta “Hen” Wilson e Jennifer Love Hewitt nei panni di Maddie Buckley. È sempre possibile anche una serie di guest star di rilievo, e anche i ritorni dei personaggi sono piuttosto frequenti.

Dettagli della trama di 9-1-1 – stagione 9

Sebbene la maggior parte delle serie poliziesche segua una struttura simile, 9-1-1 è unica perché aggiunge il tocco drammatico tipico di Ryan Murphy. Detto questo, l’unica cosa che si può confermare sulla trama potenziale della stagione 9 di 9-1-1 è che inizierà con il botto. Dal disastro della nave da crociera della stagione 7 al “bee-nado” della stagione 8, la serie non ha mai paura di puntare sulle emergenze più eclatanti per dare il via alla stagione. Con l’avanzare della stagione 8, la trama probabilmente fornirà indizi su ciò che accadrà nella stagione 9, ma per ora non c’è nulla di certo su ciò che accadrà in seguito.