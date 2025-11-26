Assassin’s Creed di Netflix: data di uscita, dettagli sulla trama e cast

Assassin’s Creed sta per arrivare su Netflix, ed ecco cosa c’è da sapere sulla serie TV, compresa la data di uscita prevista e la trama. La popolare serie di videogiochi di Ubisoft si basa sul concetto di scienziati dell’era moderna che utilizzano una macchina per far rivivere alle persone i ricordi dei loro antenati. Utilizzando questo metodo, la serie è in grado di esplorare la storia di un’organizzazione segreta chiamata Confraternita degli Assassini, che ha operato in segreto per centinaia di anni contro i suoi nemici più antichi, i Templari.

In genere, ogni gioco della serie trasporta i giocatori in un periodo storico diverso, il che significa che il protagonista è solitamente un personaggio completamente nuovo in ogni capitolo. Finora, la serie ha visitato l’Inghilterra vittoriana, il Rinascimento, l’antico Egitto, la Rivoluzione francese e diversi altri periodi della storia umana.

Il mondo di Assassin’s Creed è stato precedentemente portato sul grande schermo nel 2016 con Michael Fassbender nel ruolo del protagonista. Purtroppo, il film non ha avuto successo al botteghino e i sequel previsti per Assassin’s Creed sono stati, com’era prevedibile, cancellati. Tuttavia, i fan della serie di videogiochi avranno presto la possibilità di vedere questi concetti rivisitati in TV.

Assassin’s Creed arriva su Netflix

Netflix, che in precedenza ha realizzato adattamenti televisivi di altre serie di videogiochi, come The Witcher e Castlevania, sta ora provando a cimentarsi con Assassin’s Creed di Ubisoft. È stato annunciato che Ubisoft sta collaborando con Netflix per creare nuovi contenuti incentrati su Assassin’s Creed, con il loro primo progetto che sarà una serie televisiva live-action.

Data di uscita di Assassin’s Creed

È ovviamente troppo presto per aspettarsi una data di uscita, ma se Netflix darà la priorità alla serie Assassin’s Creed e lo sviluppo procederà senza intoppi, è possibile che possa essere rilasciata alla fine del 2026, ma il 2027 sembra molto più probabile.

Dettagli sulla trama di Assassin’s Creed

Non si sa ancora nulla sulla trama o sul periodo storico in cui sarà ambientata, ma sicuramente sarà in qualche modo legata alla battaglia tra la Confraternita degli Assassini e gli intriganti Templari. La serie Netflix potrebbe seguire l’esempio del film e creare una storia originale ambientata nel mondo di Assassin’s Creed, oppure potrebbe concentrarsi su un protagonista già noto di Assassin’s Creed, come Ezio Auditore da Firenze, Altair o Edward Kenway.

Cast di Assassin’s Creed

Toby Wallace (Euphoria, Bikeriders) è diventato il primo attore ufficialmente scelto come personaggio fisso nella serie live-action Netflix di Assassin’s Creed, basata sul franchise di videogiochi più venduto di Ubisoft.

Si dice che Wallace interpreterà il ruolo di co-protagonista in Assassin’s Creed, un thriller adrenalinico incentrato sulla guerra segreta tra due fazioni oscure: una determinata a determinare il futuro dell’umanità attraverso il controllo e la manipolazione, mentre l’altra lotta per preservare il libero arbitrio. La serie segue i suoi personaggi, che si dice siano diversi da quelli dei videogiochi, attraverso eventi storici cruciali, mentre combattono per plasmare il destino dell’umanità.