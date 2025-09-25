Il Maestro: trailer del nuovo film con Pierfrancesco Favino

Da oggi disponibile il trailer de Il Maestro di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino nel ruolo di Raul Gatti e con il giovane Tiziano Menichelli. Il Maestro è stato presentato alla 82ª Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.
Nel film anche Giovanni Ludeno, Dora Romano e Valentina Bellè, insieme ad Astrid Meloni, Chiara Bassermann, Paolo Briguglia, Roberto Zibetti e con Edwige Fenech.
Il Maestro è prodotto da Indiana Production, Indigo Film e Vision Distribution, in collaborazione con Memo Films, in collaborazione con Sky, in collaborazione con Playtime. Opera realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura.
Il film è prodotto da Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori, Viola Prestieri per Indigo Film e da Marco Cohen, Fabrizio Donvito, Benedetto Habib, Daniel Campos Pavoncelli per Indiana Production.
Il film è scritto da Andrea Di Stefano e Ludovica Rampoldi, la fotografia è firmata da Matteo Cocco, il montaggio da Giogiò Franchini, le musiche originali sono di Bartosz Szpak, la scenografia di Carmine Guarino, i costumi di Mariano Tufano.