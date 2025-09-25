Il Maestro: trailer del nuovo film con Pierfrancesco Favino

HomeTrailerIl Maestro: trailer del nuovo film con Pierfrancesco Favino
Da oggi disponibile il trailer de Il Maestro di Andrea Di Stefano con Pierfrancesco Favino nel ruolo di Raul Gatti e con il giovane Tiziano Menichelli. Il Maestro è stato presentato alla 82ª Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

Nel film anche Giovanni Ludeno, Dora Romano Valentina Bellè, insieme ad Astrid Meloni, Chiara Bassermann, Paolo BrigugliaRoberto Zibetti e con Edwige Fenech.

Il Maestro è prodotto da Indiana Production, Indigo Film e Vision Distribution, in collaborazione con Memo Films, in collaborazione con Sky, in collaborazione con Playtime. Opera realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura.

Il film è prodotto da Nicola GiulianoFrancesca CimaCarlotta CaloriViola Prestieri per Indigo Film e da Marco CohenFabrizio DonvitoBenedetto HabibDaniel Campos Pavoncelli per Indiana Production.

Il film è scritto da Andrea Di Stefano e Ludovica Rampoldi, la fotografia è firmata da Matteo Cocco, il montaggio da Giogiò Franchini, le musiche originali sono di Bartosz Szpak, la scenografia di Carmine Guarino, i costumi di Mariano Tufano.

La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.

