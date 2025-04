Il Giardiniere, la spiegazione del finale: ci sarà una stagione 2?

Il finale de Il giardiniere parlava di China che riprendeva il controllo su suo figlio Elmer e della rottura di Elmer con l’amore della sua vita, Violeta. Così, dopo essere scappata da suo marito Tony, China ed Elmer avevano avuto un incidente. China perse una gamba ed Elmer perse i sentimenti. Quando Tony rientrò nelle loro vite, Elmer lo uccise, perché non poteva tollerare di vederlo torturare sua madre (anche se non aveva sentimenti). Per qualche ragione, questo spinse la coppia madre-figlio ad avviare un’attività incentrata sull’uccisione di persone, seppellendole nel loro giardino e lasciando che i corpi in decomposizione fertilizzassero le piante. Un giorno, Sabela Costeira li assunse per uccidere Violeta perché lei aveva presumibilmente ucciso suo figlio, Xoan.

Tuttavia, Elmer si innamorò di Violeta (i sentimenti di Elmer erano in qualche modo ripristinati a causa di un tumore alla testa), e iniziarono a frequentarsi. Le cose si fecero tese e mentre Elmer uccise Sabela, in modo da annullare il loro contratto, China assoldò Orson per uccidere Violeta, sperando che con lei fuori dai giochi potesse convincere Elmer a farsi rimuovere il tumore e tornare ad essere quello di prima. Oh, e gli investigatori della squadra persone scomparse Carrera e Torres si sono dati un po’ da fare senza successo e hanno persino avuto una relazione extraconiugale mentre tutto questo accadeva. Allora qual era il punto di tutto questo? Ci sarà una seconda stagione anche se Il giardiniere è stata etichettata come serie limitata? Scopriamolo.

China ha fatto togliere il tumore a Elmer in Il Giardiniere

Quando Violeta scoprì che Elmer aveva ucciso Sabela, cercò di scappare, ma Orson la prese e la portò in un luogo appartato nella foresta per piantarle un proiettile in testa. Non so perché Orson non abbia ucciso Violeta proprio dove si trovava. Era un punto qualsiasi dell’autostrada. Non c’era molta gente in giro. E se non aveva paura che qualcuno lo vedesse rapire una ragazza, perché aveva paura di essere visto ucciderne una? Voglio dire, quello era il modo più artificioso per dare a Violeta il tempo di riprendersi in modo che potesse far fuori Orson.

Comunque, dopo aver ucciso Orson, ovviamente, chiamò Elmer per farsi aiutare perché sapeva che era un serial killer. Elmer accettò perché, beh, era perdutamente innamorato della ragazza. Dopo essersi sbarazzata del corpo di Orson, Violeta andò a casa, mentre Elmer andò ad affrontare China per aver cercato di far uccidere la sua ragazza. Quando vide che sua madre era fuori di senno, le diede i soldi che voleva per ricomprare la sua casa in Messico e cercò di andarsene. Tuttavia, Violeta mise al tappeto Elmer, lo portò in sala operatoria e gli asportò il tumore contro la sua volontà.

Elmer perse le sue emozioni e tornò ad essere il giardiniere titolare. Anche se non era chiaramente spiegato nella “serie limitata Netflix”, era evidente che, invece di partire per il Messico, China ed Elmer rimasero in Spagna. Avevano interrotto tutta la loro attività di uccisione, suppongo, perché erano sotto pressione. E i soldi che Elmer e China avevano guadagnato furono reinvestiti nella loro attività di giardinaggio, come dimostra il numero di dipendenti extra che lavoravano nella loro serra.

Così, China riebbe la versione di suo figlio che voleva, ma aveva la fastidiosa sensazione che Elmer non fosse completamente privo di emozioni e che provasse una sorta di risentimento nei suoi confronti. La dinamica tra China ed Elmer può essere vista come una lezione di vita sull’essere genitori. Vediamo storie di persone che vogliono essere genitori e poi rovinano quel rapporto familiare controllando ossessivamente ogni aspetto della vita dei loro figli. Non sono sicuro che China abbia mai voluto essere genitore o che se lo meritasse a causa delle sue tendenze tossiche. Era consapevole del fatto che le sue emozioni erano la ragione per cui si era allontanata così tanto dalla luce. Quindi era contenta che Elmer non ne avesse. Tuttavia, si rammaricava del fatto che non fosse una parte naturale della sua psiche, ma il risultato della sua guida spericolata. Pertanto, ha corretto eccessivamente e ha essenzialmente manipolato il bambino. Non ho capito bene perché sia ricorsa all’omicidio seriale, però. Uccidere Tony aveva senso, ma perché è diventata una vigilante per le persone della sua città? Non è che si preoccupasse di qualcun altro oltre a se stessa. Inoltre, il “fare soldi per comprare una casa da sogno in Messico” era un ragionamento così debole. Abbiamo visto qualcosa, oltre a China che pregava davanti al suo altare, per giustificare che questa fosse la forza trainante dietro le sue azioni? Non lo so. Comunque, alla fine China tecnicamente vinse perché Elmer era di nuovo sotto il suo controllo. O no?

Violeta assunse Elmer

Dopo essersi separata da Elmer, subito dopo che lui l’aveva aiutata a disfarsi del corpo di Orson, Violeta tornò a casa per farsi coccolare dalle sue amiche, Catuxa e Lua. Sì, stava lasciando la città. Aveva fatto le valigie e tutto il resto. Ma scelse di tornare a casa perché non voleva lasciare i suoi amici in sospeso, dato che erano così preoccupati per Violeta che avevano quasi denunciato la sua scomparsa alla polizia. Poi si rese conto che il peso di avere tre morti sulla coscienza – Xoan, Mon e Orson – ed essere innamorata di un serial killer era troppo per lei. Così, fece di nuovo le valigie e se ne andò.

Tuttavia, nel finale di Il giardiniere, è tornata nella vita di Elmer perché voleva assumere i suoi servizi per uccidere qualcuno. Violeta è un personaggio frustrante perché non ha profondità. È etichettata come una “calamita per uomini” dai suoi amici. Lei stessa ammette di essere attratta da ragazzi che sono violenti nei suoi confronti. E come se questi stereotipi non spingessero al massimo il misuratore di tossicità, gli sceneggiatori la rendono anche un’assassina. Quindi, il fatto che fosse perfetta per un assassino privo di emozioni come Elmer sarebbe stato perfetto se fossimo alla fine degli anni 2000 o all’inizio degli anni 2010 (sì, sto parlando di Dexter). Ma che senso ha riutilizzare ora quel tropo datato e spigoloso? Anche in questo modo insipido e superficiale? È questo che viene considerato storytelling radicale al giorno d’oggi? Non lo so e non voglio saperlo.

Detto questo, scommetto che tutti voi vorreste sapere a chi si riferiva Violeta quando ha detto che voleva che Elmer uccidesse qualcuno, giusto? Beh, non c’è una risposta ovvia, perché la “serie limitata” è finita prima che potessimo avere un’indicazione concreta della persona che era nel mirino di Violeta. Posso solo fare delle ipotesi. Ma prima di arrivare alle mie ipotesi, devo ribadire che Il giardiniere è una serie limitata, secondo Netflix. Ho anche uno screenshot, nel caso la cambino per farmi sembrare un pazzo. Pertanto, non vedo il motivo di indovinare cosa accadrà in una potenziale seconda stagione. Sì, ci sono parecchi casi di serie limitate che sono diventate serie di ritorno a causa della loro popolarità, ad esempio Loki, Shogun, The White Lotus, Good Omens, 13 Reasons Why e The Flight Attendant. Forse gli showrunner sanno qualcosa che io non so; forse hanno tutte le intenzioni di fare una seconda stagione di questa “serie limitata”. Al momento in cui scrivo questo articolo, non ho informazioni al riguardo. Quindi è meglio se mi limito a fare delle ipotesi.

Ok, quindi la mia prima ipotesi è che Violeta voglia che Elmer uccida China. Avrebbe senso e creerebbe un interessante enigma. China ha già provato a uccidere Violeta una volta. Cosa le impedisce di usare la sua rete di assassini, che riusciamo a vedere a malapena, per cercare di uccidere di nuovo Violeta? E la richiesta di Violeta metterà Elmer in una situazione difficile. Permetterà al risentimento che “sente” verso sua madre di governare le sue azioni, o rimarrà fedele a China e ucciderà invece Violeta (perché tecnicamente non la ama più)?

La mia seconda ipotesi è che Violeta voglia che Elmer uccida Carrera o Torres. Forse hanno delle prove che possono dimostrare il coinvolgimento di Violeta nella morte di Xoan o Orson. Quindi, probabilmente vuole che Elmer si sbarazzi di quelle prove e degli agenti investigativi prima che loro si sbarazzino di lei. E la mia terza ipotesi è che Violeta abbia assunto Elmer per uccidersi. Voglio dire, lui ha cercato di ucciderla. Anche sua madre ha cercato di colpirla. Ha senso che Violeta sfrutti una sorta di scappatoia psicologica nella testa di Elmer per liberare il mondo dall’assassino, permettendole così di vendicarsi della Cina nel modo più subdolo possibile.

Carrera e Torres trovano una borsa

Se siete stanchi di sentirmi blaterare sul perché una serie limitata non può o non dovrebbe avere una seconda stagione, tenetevi forte, perché ora mi metterò a blaterare sull’abitudine di Netflix di non far vedere i titoli di coda. Certo, potete andare sul vostro profilo, poi andare alla pagina delle impostazioni e poi cercare il pulsante che vi permette di guardare i titoli di coda invece di essere spinti nel prossimo pezzo di “contenuto”. Ma direi che non essere spinti al prossimo contenuto dovrebbe essere l’impostazione predefinita, non una cosa che bisogna capire guardando roba su una piattaforma di streaming con un tasso di abbonamento follemente alto.

Ora, Netflix di solito non passa al trailer del prossimo contenuto quando ci sono alcune scene a metà o alla fine di uno spettacolo o di un film. In quel caso lasciano che l’intera scena venga mostrata. Tuttavia, per qualche inspiegabile motivo, hanno sbagliato nel caso di Il Giardiniere. Non ti biasimerò se ti sei disconnesso o hai cliccato sul prossimo “contenuto” che ti è stato sbattuto in faccia proprio quando il lettore video principale è stato ridotto a icona. Se l’hai fatto, penso che dovresti rivedere i titoli di coda perché c’è una scena prolungata a metà titoli di coda in cui Carrera e Torres trovano una borsa piena di ossa che galleggia nell’oceano. Non è chiaro di chi sia il corpo, ma dato che ci sono ossa nella borsa, si tratta di una vecchia vittima di China e Elmer. Quindi, sì, Carrera aveva capito che c’erano dei corpi nel cortile di China.

Detto questo, prima che potesse scoprirli, China e Orson dissotterrarono i cadaveri e li spostarono. Non abbiamo visto cosa ne abbia fatto Orson, ma dato che non era meticoloso come Elmer, forse ha casualmente gettato tutte quelle prove in mare, sperando che le maree le portassero lontano dalla Spagna. Invece, le maree le portarono a Carrera. Carrera e Torres sono stati rimproverati dal loro capo per non aver trasferito tutti i loro casi al dipartimento omicidi. Ora hanno la possibilità di riacquistare un po’ della gloria perduta se riescono a dimostrare che tutte le persone scomparse nel loro elenco sono collegate a quei sacchi per cadaveri, che a loro volta provengono dal Giardino della Cina.

Tuttavia, c’è il problema di una serie limitata che ottiene di nuovo una seconda stagione. Sì, se gli showrunner e Netflix daranno il via libera a Il Giardiniere per una seconda stagione, vedremo Carrera e Torres andare alla ricerca di China e cercare di dimostrare che è la madre di un serial killer. In caso contrario, potremmo vedere Carrera e Torres ottenere una sorta di lieto fine dopo aver raggiunto vicoli ciechi, aver romanticizzato l’adulterio, essere stati ostacolati da China ed Elmer e poi chiedersi perché sono stati ingannati così facilmente. Voglio dire, per miracolo, se Carrera e Torres riusciranno a risolvere il caso, non sarà grazie alle loro abilità da detective esperti, ma perché le prove sono tornate a galla. Comunque, questi sono i miei pensieri su questo orribile show. Qual è la tua opinione in merito? Per favore, fammelo sapere nella sezione commenti qui sotto.