Squid Game: un deludente aggiornamento sul presunto spin-off americano

Sebbene non ci siano ancora dichiarazioni ufficiali sullo spin-off, il finale della terza stagione di Squid Game (leggi qui la recensione della Stagione 3) vede il Front Man imbattersi in una reclutatrice nel centro di Los Angeles, interpretata dalla star hollywoodiana Cate Blanchett, che sta giocando a ddakji con un uomo, il che sembra suggerire la possibilità di uno spin-off. Nonostante questa premessa, secondo Variety, Netflix non ha attualmente intenzione di annunciare ufficialmente uno spin-off. Tuttavia, dato il successo della serie e la partecipazione di un cameo di alto profilo, l’azienda sembra evidentemente voler lasciare le porte aperte per il futuro dell’IP.

Questo aggiornamento getta però ulteriore incertezza sul futuro di Squid Game dopo la terza stagione. Secondo alcune indiscrezioni, lo spin-off occidentale sarebbe in fase di sviluppo dal 2023. Tuttavia, il capo di Netflix ha già smentito l’idea, insistendo sul fatto che si trattava solo di una voce. Hwang ha già dichiarato che non intende tornare alla serie dopo la terza e ultima stagione. Ha anche affermato di non essere stato ufficialmente informato di uno spin-off. Sebbene Squid Game abbia immediatamente conquistato la vetta della classifica di Netflix dopo l’arrivo della terza stagione, la nuova stagione ha ulteriormente diviso il pubblico e la critica.

La terza stagione di Squid Game riporta infatti un punteggio dell’83% da parte dei critici e del 52% da parte del pubblico su Rotten Tomatoes. Sebbene la maggior parte abbia avuto un’ottima esperienza di visione, alcuni hanno criticato il finale e la maggiore attenzione della serie ai personaggi secondari. Al momento, dunque, il cameo della Blanchett potrebbe anche semplicemente lasciar intendere che l’esperienza di Squid Game si svolge anche in altre parti del mondo, ma che non necessariamente vedremo racconti su di esse. Non resta dunque che attendere notizie ufficiali da parte di Netflix.

LEGGI ANCHE:

La trama di Squid Game – stagione 3

Nella terza e ultima stagione di Squid Game, ritroviamo Gi-hun (Lee Jung-jae) dopo che ha perso il suo miglior amico nel gioco ed è stato portato alla completa disperazione dal Front Man (Lee Byung-hun), che ha nascosto la sua vera identità per infiltrarsi nel gioco. Gi-hun non demorde nel suo obiettivo di porre fine ai giochi, mentre il Front Man prosegue con la sua prossima mossa e le scelte dei giocatori sopravvissuti causano gravi conseguenze a ogni round. Il mondo attende con ansia di vedere l’incredibile finale scritto e diretto da Hwang Dong-hyuk, che ha promesso di portare la storia alla sua meritata conclusione. Ci sarà un barlume di speranza per l’umanità sullo sfondo della realtà più crudele?

Il regista Hwang Dong-hyuk, che ha fatto la storia alla 74a edizione dei Primetime Emmy diventando il primo asiatico a vincere il premio come Miglior regia di una serie drammatica, è ancora una volta al timone della serie come regista, sceneggiatore e produttore. Nel cast della terza stagione troviamo Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Wi Ha-jun, Park Gyu-young, Park Sung-hoon, Yang Dong-geun, Kang Ae-sim, Jo Yu-ri, Chae Kuk-hee, Lee David, Roh Jae-won, e Jun Suk-ho, con la partecipazione speciale di Park Hee-soon.